Catalana Occidente eleva su beneficio un 7,8% en 2025, hasta 742,4 millones de euros, impulsado por Occident

El grupo Catalana Occidente obtuvo en 2025 un beneficio neto de 742,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8% respecto al año anterior, apoyado en la buena evolución de su aseguradora Occident y en la contribución de Atradius y Mémora.

El volumen de negocio del grupo creció un 4,4%, hasta 6.260,4 millones de euros, consolidando la senda de expansión de los últimos ejercicios.

La actividad aseguradora, articulada a través de Occident y Atradius (Crédito y Caución en España), sigue siendo el principal motor del grupo, mientras que el negocio funerario, gestionado por Mémora, reforzó su aportación al beneficio.

Occident, mayor filial de GCO, elevó su volumen de negocio un 7,4%, hasta 3.479,3 millones de euros, y mejoró su resultado ordinario un 15,1%, hasta 336,6 millones, con un ratio combinado del 90,3%, seis décimas menos que en 2024, gracias al buen comportamiento de Multirriesgos y Autos.

En Multirriesgos, Occident alcanzó una facturación de 980,6 millones de euros, un 9,7% más, con un resultado de 105,8 millones (10,4% más) y un ratio combinado del 88,7%, apoyado en el crecimiento de hogar, comunidades y pyme, la mejora de la eficiencia y el control de la siniestralidad.

La compañía destacó, además, el aumento del 26% en el uso de videoperitaciones, que permite agilizar la gestión de siniestros al evitar desplazamientos y mejorar la experiencia del cliente, junto con un mayor despliegue de servicios preventivos.

El ramo de Autos registró un avance del 9,6% en primas facturadas, hasta 828,2 millones de euros, y elevó su resultado técnico después de gastos un 63,2%, hasta 42,5 millones, con una mejora del ratio combinado hasta el 94,7% (1,7 puntos porcentuales menos).

Inteligencia artificial

Entre los hitos del año, la compañía cita la utilización de herramientas de inteligencia artificial en la suscripción de pólizas de daños propios, que ha permitido ganar agilidad operativa.

La estrategia de Occident se ha centrado en el crecimiento de la red física, con la apertura de 17 nuevas oficinas en 2025, hasta superar las 1.200 sucursales en España, apoyadas por más de 13.000 mediadores entre agentes y corredores.

En paralelo, la entidad ha renovado su Programa Emprendedores, pensado para atraer perfiles con vocación comercial, orientación al cliente y espíritu emprendedor, con apoyo económico, formación continua, acompañamiento comercial y herramientas tecnológicas avanzadas.

A cierre del ejercicio, la aseguradora contaba con más de 4,7 millones de clientes, un 1,6% más que un año antes.

Sede de Catalana Occidente. Occident.

Atradius, especializado en seguro de crédito, cerró 2025 con un resultado ordinario de 412,9 millones de euros, un 5,3% más, y un volumen de negocio de 2.502,1 millones de euros, un 0,3% superior, con un ratio combinado del 76,4%.

En un entorno global "cada vez más volátil", el grupo resalta el papel de Atradius en la diversificación geográfica y en el conocimiento del riesgo dentro de GCO.

Por su parte, Mémora obtuvo un resultado ordinario de 23,7 millones de euros, un 31,2% más que en 2024, y elevó su volumen de negocio un 6,1%, hasta 279 millones. En conjunto, el beneficio atribuido a la sociedad dominante ascendió a 674,4 millones de euros, un 8,2% más que el año anterior.

La directora general de Financiero y Riesgos de GCO, Clara Gómez, subrayó "la buena evolución de las tres líneas de negocio del Grupo tanto desde el punto de vista del crecimiento, como de la rentabilidad y la solvencia".

En relación con la opa de Inocsa y la consiguiente exclusión de GCO de bolsa el pasado 5 de enero de 2026, el consejero delegado, Hugo Serra, afirmó que el grupo abre "una nueva etapa fuera del parqué", pero con una estrategia y un modelo de negocio que se mantienen inalterados.



​