Mapfre lanza 'Redrive', un nuevo servicio para compraventa de vehículos entre particulares

Mapfre ha lanzado Redrive, un nuevo servicio "integral" para operaciones de compraventa de vehículos de segunda mano entre particulares, según ha informado la compañía este lunes.

La aseguradora busca facilitar decisiones "informadas y con mayor garantía, aprovechar su red de proveedores para ofrecer un servicio completo y fiable".

Asimismo, Mapfre espera "reducir la incertidumbre y los riesgos" asociados a la compraventa entre particulares.

Entre estos riesgos suelen figurar motivos como el estado real del coche y el kilometraje realizado; posibles estafas relacionadas con impagos, incumplimientos o intercambio de documentación sensible; dudas sobre el precio adecuado; dificultades para acceder a financiación, y demoras o costes adicionales derivados de trámites y gestiones obligatorias.

Este servicio incluye un informe detallado del vehículo, una verificación presencial realizada por profesionales, servicios de gestoría para la tramitación completa de la documentación y la posibilidad de contratar un seguro de autos de Mapfre adaptado al comprador desde el primer momento.

Se ofrece, a través de la app o la web de Mapfre, a un precio "más accesible" para los clientes de la aseguradora -tanto compradores como vendedores- que cuenten con un seguro de autos o de hogar.

Con este lanzamiento, la compañía "amplía su propuesta de valor más allá del seguro tradicional, acompañando a las personas en todas las etapas de su movilidad", según ha detallado.