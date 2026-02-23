Línea Directa eleva un 33,5% su beneficio en 2025, hasta 85,7 millones, gracias a un crecimiento récord de clientes

Línea Directa cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, un 33,5% más que un año antes, apoyado en el fuerte crecimiento del negocio y en una mejora significativa de sus márgenes de rentabilidad, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha destacado que "estas cifras reflejan la combinación de un incremento sostenido de la eficiencia operativa, una gestión rigurosa del riesgo y una aportación positiva de todas las líneas de negocio".

Los ingresos por primas emitidas avanzaron un 11,3% interanual, hasta 1.134,7 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,4 el ritmo de crecimiento del ejercicio anterior y superar en 3,5 puntos porcentuales la evolución media del ramo de No Vida en el sector español, que fue del 7,8% en 2025, según datos de ICEA.

Del total de primas, las de Autos fueron de 924 millones, un 11,8% más, mientras que las de Hogar avanzaron un 6,3%, hasta los 167,8 millones; y las de Salud se situaron en 38,8 millones, un 14,7% más.

La aseguradora ha logrado además un crecimiento histórico de su base de clientes, que se incrementó un 8,5% hasta alcanzar los 3,73 millones de asegurados, tras sumar 290.400 nuevas pólizas, el mayor aumento de cartera de su historia y por encima del objetivo público de 200.000 asegurados marcado para el año.

Así, ha explicado que este aumento a doble dígito se apoya en el dinamismo de Autos, Hogar, Salud y el resto de productos, así como en la mejora del mix de cartera.

Por ramos, el ratio combinado de Autos mejoró en dos puntos, hasta el 92,8%; el de Hogar se redujo en 1,2 puntos, hasta el 87,1%; y en Salud se mejoró en 14,6 puntos, hasta el 125,7%.

Dividendo

De esta forma, el resultado técnico de las actividades ordinarias de seguros se elevó un 51,1% respecto al año anterior, hasta los 77,4 millones de euros, mientras que las inversiones tuvieron un impacto positivo de 41,8 millones de euros, un 5,4% más.

La aseguradora logró terminar el año rebajando su ratio combinado en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 92,6%. La empresa ha explicado que la reducción se corresponde en un punto porcentual a la "suscripción prudente" del riesgo, mientras que los 1,1 puntos restantes se deben a la ganancia de eficiencia operativa por la digitalización.

Con arreglo a estos resultados, el consejo de administración tiene previsto proponer a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo en efectivo de 1,38 céntimos (0,0138 euros) por acción como dividendo complementario con cargo a los resultados de 2025. Esto supondrá una distribución total de 15 millones de euros.

Con este nuevo pago, que se sumará a los dos dividendos a cuenta ya abonados a lo largo del ejercicio, la remuneración total de Línea Directa a los accionistas en 2025 ascendería a 4,14 céntimos (0,0414 euros) por acción. De esta forma, el importe total destinado a la remuneración de los accionistas se elevará a 45 millones de euros.

"Línea Directa ha obtenido en 2025 unos resultados excepcionales tanto en crecimiento como en rentabilidad. Los consideramos, a la vez que enormemente satisfactorios, la consecuencia del nuevo camino que iniciamos ya hace tres años para relanzar la actividad de Línea Directa Aseguradora", ha afirmado la consejera delegada, Patricia Ayuela.