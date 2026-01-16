Carrefour distribuirá los seguros de Mapfre en sus supermercados

Mapfre y Carrefour han anunciado un acuerdo que permitirá a la cadena de distribución ofrecer a sus clientes una gama de seguros más personalizada, vinculada directamente al ahorro en sus compras habituales.

"La alianza busca aportar mayor tranquilidad, sencillez y un ahorro tangible en la cesta de la compra, alineando el ecosistema de protección de Mapfre con el sistema de fidelización de Carrefour", han explicado ambas compañías en un comunicado.

De esta forma, Mapfre pondrá a disposición de los clientes de Carrefour, así como de los más de 10,5 millones de socios de su Club, una oferta integral de seguros.

A partir de ahora, los clientes que contraten o renueven sus pólizas (hogar, auto, salud, vida y decesos, entre otros) a través de los canales habilitados (digitales, presenciales y telefónicos) verán recompensada su fidelidad con acumulaciones directas en su ChequeAhorro para próximas compras.

"Este modelo permite que el gasto en protección se convierta automáticamente en capacidad de compra, reforzando el posicionamiento de ambas compañías como aliados del presupuesto familiar", han detallado.

En esta línea, Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia, ha afirmado que "este acuerdo refuerza de forma significativa nuestra capilaridad y alcance de la mano de una compañía de primer nivel. Además, se integra de forma plenamente complementaria con todos nuestros canales de distribución, maximizando la generación de valor para ambas compañías".

Por su parte, Elodie Perthuisot, directora ejecutiva Carrefour España, ha subrayado que "este acuerdo va más allá de una simple alianza: es la transformación del sector de los seguros en el retail, con servicios que ofrecen al cliente ahorros personalizados para simplificar y mejorar su experiencia de compra".