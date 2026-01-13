El seguro crece un 14% en 2025 y afronta 2026 con un ritmo más moderado por el aumento de los riesgos

El sector seguro cerró 2025 con un crecimiento sólido de primas. De cara a 2026 seguirá creciendo, pero en un entorno más exigente por el aumento de los riesgos climáticos, digitales y regulatorios, según la consultora WTW.

​En concreto, los ingresos por primas de las aseguradoras se situaron en 64.422 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, un 13,58% más que en el mismo periodo del año anterior. De esa facturación, 37.187 millones correspondieron al ramo de no vida y 27.235 millones al de vida, lo que refleja un avance del 8% y del 22,2% respectivamente, según ICEA.

​UNESPA e ICEA señalan que todos los segmentos de no vida evolucionaron en positivo, con el seguro de salud a la cabeza. Según un análisis difundido por Mediadores de Seguros de Madrid a partir de datos de ICEA, salud creció un 11,39% hasta los 9.953 millones en primas, seguido de automóviles, que avanzó un 8,58% hasta 10.674 millones, y de multirriesgos, que aumentó un 6,64% hasta 7.858 millones.

Fernando Campos, CEO de DKV, subraya a EL ESPAÑOL - Invertia que "durante el 2025 el sector asegurador en España mostró un comportamiento claramente positivo, con una estimación de crecimiento de los ingresos por primas del entorno del 14% a cierre de año", en línea con los datos de ICEA. "Este avance ha estado impulsado, principalmente, por el fuerte incremento del ramo de Vida, en el entorno del 20%, junto con una evolución sólida del ramo de No Vida, que registra un aumento aproximado del 8%. Dentro de este último, el seguro de Salud ha sido el que más ha crecido, ligeramente por encima del doble dígito, consolidándose como el segundo ramo por volumen de primas en España, solo por detrás de Automóviles", señala. En esta línea, Beatriz de Cominges, Chief Strategy, Sustainability & Transformation Officer de Generali señala que "la tendencia de fondo es clara: aumenta la demanda de protección y de servicios que aporten tranquilidad en el día a día. Se consolidan coberturas vinculadas a la salud y el bienestar, el hogar y la actividad empresarial, impulsadas por una mayor sensibilidad al riesgo y por la mejora continua en la experiencia de cliente". Grupo Catalana Occidente explica que "2025 ha sido un año positivo, de consolidación para el seguro, con una tasa de crecimiento relevante impulsada por vida. Entre los ramos que experimentarán un crecimiento más destacado a nivel sectorial, situamos Autos, Salud, Vida y Hogar".

2026

Respecto a las previsiones para 2026, el informe Situación del Mercado Asegurador elaborado por WTW recoge que el negocio de seguros de vida en España crecerá alrededor de un 7,6% en 2026, mientras que el ramo de no vida avanzará un 4,9%.

También anticipa que el sector afrontará en 2026 un contexto "más exigente", con un ciclo todavía blando en precios pero con endurecimiento gradual de las políticas de suscripción ante la complejidad de los riesgos climáticos, tecnológicos y regulatorios.

En materia de riesgos, WTW identifica el ciberriesgo como una de las principales amenazas para el mercado asegurador español. El informe detalla que el mercado de ciberseguros alcanzó 190 millones de euros en primas en la primera mitad de 2025, con un crecimiento interanual del 12%, y prevé que este negocio mantenga en 2026 un avance de entre el 10% y el 14% impulsado por la Directiva NIS2 y la digitalización de las pymes.

​El informe resume el escenario de 2026 como un año de "oportunidades y exigencia técnica" para el seguro español, en el que el crecimiento vendrá acompañado de una mayor complejidad en la gestión del riesgo.

Crecimiento moderado

Así, WTW destaca el potencial de segmentos como salud, seguros colectivos y soluciones ligadas a la transición energética, que parten de bases crecientes de asegurados y de demanda empresarial.

​En esta línea, el CEO de DKV subraya que "de cara a 2026, las perspectivas siguen siendo favorables, aunque con ritmos de crecimiento más moderados, especialmente en el ramo de Salud, tras varios años de fuerte expansión impulsados, en parte, por el efecto post-COVID".

"Actualmente, con más de 14 millones de asegurados, el seguro de Salud está llamado a convertirse en el principal negocio de No Vida en España, en un contexto marcado por el incremento de los costes médicos, los cambios en la demanda y una profunda transformación del modelo asistencial", remarca.