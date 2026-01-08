Mapfre invierte 70 millones de euros para modernizar su marca en todo el mundo por primera vez en su historia

Mapfre comienza el 2026, el último año de su vigente plan estratégico, con una nueva identidad corporativa. El grupo asegurador español renueva su marca para reflejar mejor la intensa transformación de la compañía, lo que le permitirá conectar con audiencias más amplias transmitiendo transmitiendo una mayor cercanía.

El proceso de renovación, que comenzará por España, durará entre dos años y dos años y medio, y la compañía tiene presupuestado invertir hasta 70 millones de euros para modernizar su marca en todo el mundo.

Como ha subrayado Eva Piera, directora general de Relaciones Externas, Comunicación y Marca de Mapfre, esta es la primera campaña global de marca en la historia de la aseguradora, que ya supera los 90 años de vida. Según la directiva, entre el 60% y el 70% del grueso de la nueva marca se habrá conseguido cambiar "en los próximos meses".

Para este ambicioso proyecto, Mapfre se ha apoyado en la agencia Design Bridge and Partners, del grupo WPP.

"En los últimos años, Mapfre había cambiado hacia dentro, siendo más inclusivo, más meritocrático y menos jerarquizado, pero no tanto hacia fuera. Queremos trasladar fuera esta ambición, propósito y valores", ha explicado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

Bajo el lema "conectar con el legado para construir el futuro", Mapfre gana en "frescura, flexibilidad y sencillez", pero manteniendo sus rasgos diferenciales. El trébol de tres hojas ya no está constreñido en un círculo, el nombre se escribe con minúscula y el rojo es más "elevado y apto" para el mundo digital.

Pese a que el seguro directo de Mapfre está presente en más de 40 países, "éramos conscientes de que la marca no dejaba ver lo que somos ahora en el mundo", ha reconocido Piera.

Por ejemplo, en el Estado estadounidense de Massachusetts, Mapfre cuenta con una cuota de mercado del 20% en seguros de autos. Sin embargo, el reconocimiento de marca en Estados Unidos es menor porque en el país americano los seguros se distribuyen a través de corredores independientes.

En este rebranding global, Verti no está afectada y seguirá manteniendo su propia identidad, mientras que Mawdy hará su cambio de marca en 2027.

Venezuela

Al hilo de la presentación de la nueva identidad de marca, los responsables de Mapfre han reiterado su compromiso con Venezuela, donde la aseguradora está presente desde principios de los años 90.

A pesar de la inestabilidad política en el país centroamericano tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a manos de EEUU y la Administración Trump para ser juzgados en Nueva York, "nunca nos hemos planteado salir, es un país muy querido para nosotros", ha afirmado Huertas.

"Están viviendo un periodo convulso y complejo, pero con el que vamos a seguir comprometidos. Las circunstancias son las que son, pero seguro que Venezuela evolucionará a mejor. El país tiene grandes profesionales. En todo caso", ha matizado Huertas, "no hay riesgo estratégico ni económico para Mapfre".

"Fue una gran inversión hace 20 años, pero con el paso del tiempo y los acontecimientos, el negocio de Venezuela ahora pesa menos sobre el total del grupo", ha añadido.