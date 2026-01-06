Los seguros de hogar cubren ya a nueve de cada diez casas en España con una prima media de unos 265 euros al año

Los seguros de hogar se han consolidado como uno de los pilares del mercado asegurador en España. En 2025 han seguido ganando peso tanto en volumen de primas como en número de pólizas, impulsados por la inflación de los costes de reparación, el encarecimiento de materiales y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos.

La mayoría de los hogares españoles opta por pólizas multirriesgo que combinan protección frente a daños materiales, responsabilidad civil y asistencia, hasta el punto de que, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), alrededor del 89% de los encuestados declara tener un seguro de hogar y un 84% contrata precisamente la modalidad multirriesgo.

​En este contexto de crecimiento, ​el precio medio de un seguro de hogar en España en 2025 se sitúa en torno a los 265 euros anuales, según la guía de precios de seguros de hogar de Selectra, que calcula este importe para una vivienda tipo en núcleo urbano.

La horquilla habitual de precios va desde unos 100-150 euros al año para pólizas básicas hasta más de 250-300 euros para seguros con coberturas ampliadas o viviendas de mayor valor, según el mismo análisis de Selectra sobre los tramos de precio.

Otros estudios, como el del comparador Acierto, sitúan el precio medio del seguro de hogar para un piso en altura en cifras próximas a 190-200 euros anuales, en función del tipo de vivienda y su superficie, lo que confirma la diferencia de precios dentro del mercado.

Volviendo al estudio de la OCU, el seguro de hogar multirriesgo es usado por el 84% en España, por encima del tipo básico (10%) y del todo riesgo accidental (6%).

Hay un 36% que lleva más de 10 años con la misma compañía de seguros de hogar. Otro 19% lleva uno o dos años.

Coberturas más frecuentes

Las coberturas más frecuentes contratadas son la de responsabilidad civil, la de incendio y la de daño por agua. Algo menos el robo, la defensa jurídica y la asistencia en el hogar.

Cabe destacar que los seguros de hogar siguen siendo una herramienta esencial para los ciudadanos, ya que en las viviendas pueden producirse incidentes a diario, desde problemas de humedad o robos, hasta situaciones más graves como incendios o explosiones.

Estos productos cubren estos daños, e incluso algunos incluyen protección frente a fenómenos naturales como tormentas, granizo o inundaciones.

Por otra parte, el auge del mercado del alquiler también ha impulsado la contratación de pólizas específicas para inquilinos y propietarios.

Ahora bien, si los usuarios desean contratar un seguro de hogar, es fundamental que analicen varios factores antes de tomar una decisión.

En primer lugar, el tipo de vivienda influye directamente en el precio y las coberturas: no es lo mismo asegurar un piso, un chalet, un bajo o un ático. También la ubicación juega un papel importante, ya que las características del seguro pueden variar si la vivienda se encuentra en el centro de una ciudad, en las afueras, en un pueblo o en una zona poco habitada.

Otro aspecto clave es el valor de los bienes dentro de la vivienda. Si los objetos superan los 3.000 euros, conviene detallarlos en la póliza para garantizar una protección adecuada en caso de siniestro.

En el caso de artículos de alto valor, es recomendable comparar entre distintas aseguradoras, ya que no todas ofrecen cobertura para viviendas con pertenencias de importes elevados.

Por último, es importante considerar el uso de la vivienda: si el propietario reside en ella, si la tiene alquilada a un tercero o, por el contrario, si vive de alquiler. Esta información determinará el tipo de seguro más adecuado y las coberturas necesarias en cada caso.