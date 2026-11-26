Educación destaca el aumento de más de 1.100 docentes este curso y la bajada de ratios medias, pero los sindicatos denuncian que las mejoras no se perciben en las aulas y que las medidas son insuficientes.

El Gobierno catalán fija los servicios mínimos en un miembro directivo por centro y un docente por cada tres aulas, una medida que los sindicatos consideran "abusiva".

El sindicato USTEC tilda de "menosprecio" la postura de la Consejería de Educación por no presentar nuevas propuestas, mientras el departamento sostiene que el diálogo sigue abierto con base en los pactos anteriores.

Los docentes de Cataluña celebran una nueva jornada de huelga para exigir un aumento de la inversión hasta el 6% del PIB, la reducción de ratios y un refuerzo del personal en la escuela inclusiva.

Los profesores de Cataluña vuelven a la huelga este jueves en una convocatoria que medirá la capacidad de movilización del sector tras el desgaste del curso anterior. La Assemblea Educativa de Catalunya y los sindicatos exigen al Gobierno de Salvador Illa reabrir las negociaciones porque consideran insuficientes las medidas aplicadas hasta la fecha.

Desde el sindicato mayoritario, USTEC, denuncian que la Consejería de Educación no ha presentado ninguna propuesta para desconvocar el paro durante la última reunión de trabajo, una actitud que califican como "un menosprecio".

Por su parte, el departamento que dirige Esther Niubó asegura mantener el diálogo abierto, pero se remite a los acuerdos cerrados al final del pasado curso y a su aplicación progresiva.

Las principales reivindicaciones pasan por elevar la inversión educativa hasta el 6% del PIB catalán, reducir las ratios de alumnos por aula y reforzar las plantillas para atender la escuela inclusiva.

Aunque parte de estos puntos figuraban en los pactos del pasado mayo, las organizaciones sindicales advierten de que las mejoras no se perciben en los centros escolares.

Los convocantes alertan de que persisten aulas con entre 30 y 32 estudiantes, sobre todo en Secundaria, y exigen acelerar la climatización y la reforma de los edificios.

Asimismo, reclaman una compensación para las excursiones y colonias escolares que supere los 50 euros por noche aprobados recientemente por la Administración.

El día de huelga

La jornada de protesta tendrá su acto central a las 12:30 horas en la plaza Tetuán de Barcelona, desde donde partirá una manifestación hacia el Parlament de Cataluña, en el parque de la Ciutadella.

También se prevén piquetes informativos a primera hora de la mañana, aunque previsiblemente con menor impacto en la movilidad que en paros anteriores.

El éxito de la convocatoria supone un desafío para los sindicatos tras un curso marcado por constantes protestas que mermaron las nóminas de los docentes.

De hecho, una consulta interna realizada el mes pasado por USTEC, CGT, la Intersindical y otras centrales minoritarias reveló que el 50,2% del profesorado catalán rechaza secundar más huelgas por el momento.

Las últimas movilizaciones, incluida la del primer día del curso escolar, ya registraron un seguimiento descendente.

Servicios mínimos

Para garantizar la atención básica, el Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado unos servicios mínimos de un miembro del equipo directivo por centro y un docente por cada tres aulas en Infantil, Primaria y Secundaria.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de la plantilla y en las guarderías el 33%.

USTEC ha rechazado este decreto al considerarlo "abusivo" y superior al establecido durante la huelga general del 11 de noviembre. El Ejecutivo autonómico justifica este umbral argumentando que se trata de un paro sectorial y no de una movilización general.

Desde el Gobierno de Salvador Illa defienden que trabajan "de manera incansable" para desplegar los acuerdos pactados y dotar al sistema de recursos.

Educación subraya que el curso 2026-2027 arrancó con 1.103 dotaciones docentes más que el anterior, alcanzando los 85.052 efectivos, dentro de un plan que prevé sumar 6.413 plazas hasta el curso 2029-2030.

Los sindicatos replican que este incremento no compensa la llegada de alumnado extranjero que requiere apoyo lingüístico y aseguran que muchos institutos han sufrido recortes de recursos.

Aunque el departamento ha ampliado las aulas de acogida de 1.640 a 2.141, USTEC critica que admitan hasta 18 alumnos en lugar de un máximo de 10.

En materia de inclusión, la Consejería destaca un aumento del 36,2% en el personal de apoyo para atender un repunte del 28,8% en los estudiantes con necesidades especiales, además de dotar de personal sanitario a la mitad de los centros.

Los representantes de los trabajadores sostienen que se partía de una carencia estructural y que las horas asignadas resultan insuficientes.

Ratios

Respecto a las ratios, el departamento sitúa la media actual en 18,2 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 28,9 en Secundaria, cifras inferiores a los límites legales de 25 y 30 estudiantes.

No obstante, USTEC denuncia que estas estadísticas ocultan el efecto de la matrícula viva y reclama bajar el tope a 15 alumnos en Primaria y 20 en Secundaria.

En el capítulo de infraestructuras, el Gobierno de Illa cifra la inversión en centros en 257 millones de euros –un 80% más que en 2023– junto a 100 millones canalizados a través de los ayuntamientos para reformas.

El sindicato exige un calendario cerrado para retirar los barracones y critica que climatizar 100 centros prioritarios en el curso 2027-2028 es "anecdótico" dentro del plan de 2.530 millones previsto hasta 2030.

En el ámbito retributivo, Educación resalta la subida del 30% en el complemento específico, que supone 1.500 euros anuales extra en 2026 y un alza proyectada de 600 euros mensuales hasta 2029 sumando los incrementos estatales.

USTEC exige vincular los salarios al IPC catalán y saldar la deuda pendiente de los sexenios recortados durante la crisis financiera.

Sobre las colonias escolares, la Administración defiende los 50 euros por pernoctación y la cobertura jurídica ofrecida a los maestros, mientras los sindicatos reclaman cobrar todas las horas nocturnas fuera de jornada.

Por último, el departamento reivindica el compromiso de Illa de alcanzar el 6% del PIB sin concretar plazos y el debate en el Consejo de Educación de Cataluña, frente a unas centrales que exigen un calendario de 4 años y la convocatoria de 5.500 plazas de oposición pendientes.