El autoconcepto y por qué la familia y la escuela son fundamentales para desarrollarlo
Cuando un estudiante cree que puede aprender, es más probable que se atreva a participar, persevere ante las dificultades y busque alternativas cuando algo no le sale bien.
"Lo peor que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo". Esta frase, atribuida a Goethe, encierra una idea fundamental: la imagen que construimos de nosotros mismos puede impulsarnos o convertirse en una barrera que nos limite.
¿Cuántas veces un niño dice "yo no puedo" antes incluso de intentarlo? ¿Cuántos estudiantes dejan de participar por miedo a equivocarse? ¿Y cuántos adultos renuncian a una oportunidad porque creen que no están preparados?
No siempre nos detiene la falta de capacidad. A veces nos limita lo que pensamos sobre nuestras propias posibilidades.
El autoconcepto es la imagen que construimos de nosotros mismos: lo que pensamos sobre nuestras capacidades y características. Esta imagen no surge de la nada. Se construye a partir de nuestras experiencias, del trato que recibimos y de cómo interpretamos lo que nos sucede. Las palabras, las expectativas y las relaciones que establecemos pueden contribuir a fortalecerla o debilitarla.
La imagen que construimos de nosotros mismos está relacionada con nuestro bienestar. Vera y Zebadúa (2002) señalan la importancia del autoconcepto para el bienestar personal. Contar con una percepción positiva y realista de nuestras capacidades puede ayudarnos a afrontar los retos con mayor confianza y a mantener una actitud abierta hacia el aprendizaje y el desarrollo personal.
"Contar con una percepción positiva y realista de nuestras capacidades puede ayudarnos a mantener una actitud abierta hacia el aprendizaje y el desarrollo personal".
Lo que empieza en casa
El autoconcepto comienza a construirse mucho antes de que un niño pueda explicarlo con palabras. Una mirada, un gesto o un tono de voz forman parte de sus primeras experiencias de relación con el mundo.
Para un niño, sus padres son también el espejo en el que empieza a reconocerse. A través de ellos aprende si se siente querido, si sus necesidades importan y si puede confiar en sus posibilidades. El afecto, la atención y la aceptación contribuyen a construir una base emocional segura.
El afecto no es un lujo, sino una necesidad básica. Sentirse querido, aceptado y acompañado contribuye a construir seguridad emocional y a afrontar mejor las dificultades. La falta de afecto o el sentimiento de no ser aceptado pueden influir en la forma en que un niño se percibe a sí mismo y se relaciona con los demás.
Con el tiempo, ese espejo se amplía: profesores, compañeros y entorno social adquieren también un papel importante. La imagen que construimos de nosotros mismos no depende de un único factor, sino de la interacción entre nuestras experiencias y las relaciones que mantenemos.
El aula construye identidad
La escuela no solo transmite conocimientos: también influye en la imagen que el alumnado desarrolla de sí mismo. Cuando un estudiante cree que puede aprender, es más probable que se atreva a participar, persevere ante las dificultades y busque alternativas cuando algo no le sale bien.
Las investigaciones sobre el autoconcepto académico han encontrado relaciones entre la percepción que los estudiantes tienen de sus propias capacidades y su rendimiento escolar. Estudios longitudinales, como el de Marsh et al. (2022), permiten examinar cómo se relacionan ambas dimensiones a lo largo del tiempo.
El papel del profesorado va más allá de enseñar contenidos. Las expectativas, el clima del aula y la forma de corregir pueden influir en cómo el alumnado interpreta sus resultados.
No se trata de evitar las críticas ni de elogiar constantemente, sino de ofrecer orientaciones concretas que permitan mejorar sin convertir un error en una valoración negativa de la persona.
Se puede aprender
La buena noticia es que el autoconcepto no es inmutable. Podemos revisar las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, cuestionar la autocrítica excesiva y aprender a interpretar las dificultades de una manera más realista.
No saber algo no significa ser incapaz de aprenderlo. Cometer un error tampoco significa fracasar como persona. Los errores ofrecen información sobre aquello que necesitamos comprender, practicar o abordar de otra manera.
Este aprendizaje continúa durante toda la vida. En el ámbito profesional, la confianza realista en nuestras capacidades puede ayudarnos a afrontar cambios, asumir nuevos retos y reconocer que todavía tenemos mucho que aprender.
Gestión de expectativas
La familia y la escuela desempeñan un papel fundamental en este proceso. Cuando repetimos constantemente "este niño no puede", "no sirve para estudiar" o "siempre tiene problemas", corremos el riesgo de que esas etiquetas terminen formando parte de la imagen que construye de sí mismo.
Imaginemos a una niña que intenta resolver un problema y no lo consigue. Si escucha "eres muy torpe", puede interpretar esa dificultad como una característica propia. Si, en cambio, escucha "todavía no te ha salido; vamos a ver qué puedes probar de otra manera", recibe un mensaje diferente: equivocarse no significa ser incapaz, sino enfrentarse a algo que todavía necesita aprender.
La diferencia está en ayudarla a comprender que sus capacidades pueden desarrollarse, que el esfuerzo necesita estrategias adecuadas y que un resultado concreto no define todo lo que es.
Transmitir confianza no garantiza el éxito, pero puede contribuir a que una persona afronte los retos de otra manera. Por eso, quizá deberíamos preguntarnos no solo qué esperamos de nuestros hijos y alumnos, sino también qué les estamos haciendo creer sobre ellos mismos.
"Cuando repetimos constantemente 'este niño no puede', 'no sirve para estudiar' o 'siempre tiene problemas', corremos el riesgo de que esas etiquetas terminen formando parte de la imagen que construye de sí mismo".
Educar no consiste en hacer creer que podemos conseguirlo todo, sino en aprender a no confundir un fracaso con nuestro valor, una dificultad con nuestra capacidad o un resultado con nuestra identidad.
Un suspenso es un resultado; un error, una experiencia; y una dificultad, una oportunidad para aprender. Lo importante es evitar que se conviertan en una sentencia personal.
Una tarea educativa pendiente
Creer en uno mismo no significa pensar que todo saldrá bien ni convencerse de que podemos conseguir cualquier cosa. Significa aprender a reconocer nuestras capacidades, aceptar las dificultades y descubrir qué podemos hacer para afrontarlas y seguir avanzando.
Esta es una tarea que comparten familias y escuela: ofrecer experiencias que permitan aprender, acompañar los errores sin convertirlos en fracasos y transmitir expectativas realistas que ayuden a cada persona a descubrir de qué es capaz.
Quizá deberíamos preguntarnos menos si alguien es capaz y empezar a preguntarnos más qué necesita para desarrollar sus capacidades.
Porque, a veces, aquello que hoy creemos que no podemos hacer no es algo que no podamos hacer, sino simplemente algo que todavía no hemos aprendido a hacer.
*** Margarita Alcaide Risoto es doctora en Psicopedagogía y profesora en la Universidad Camilo José Cela.