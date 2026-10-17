María Díaz, casi 30 años al frente de la CIS University, el centro de EEUU que enseña su "modelo humanista" en Madrid

Frente a los retos del informe PISA y el uso abusivo de la IA, propone poner al profesorado en el centro y fomentar la profundidad en la lectura y el aprendizaje.

Díaz de la Cebosa defiende la convivencia de las universidades públicas y privadas, rechazando que se juzgue la calidad de una institución únicamente por su tamaño.

El centro ofrece un sistema americano que permite cursar dos años en España y completarlos en EE. UU., además de integrar asignaturas obligatorias sobre derechos humanos.

María Díaz de la Cebosa preside desde 1998 la CIS University en Madrid, promoviendo un modelo educativo humanista centrado en el desarrollo personal y académico de cada estudiante.

"Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno". La frase del dramaturgo romano Terencio es una puerta de entrada a la manera en que María Díaz de la Cebosa entiende la educación: una tarea que no culmina en la transmisión de conocimientos ni con la entrega de un título.

Presidenta de la CIS University desde 1998, llegó a la gestión académica desde un territorio poco habitual: el de la filantropía, las letras y la música.

Una combinación de inquietudes artísticas y vocación social que ha marcado su manera de entender la educación como un espacio de encuentro entre culturas, generaciones y continentes.

Cofundadora de la ONG Cruzada por los Niños, impulsa proyectos de educación y empoderamiento de niñas en Mozambique, entre otros.

Su compromiso educativo y social ha recibido diversos reconocimientos: en Miami le entregaron la Llave de la Ciudad y en 2024 fue distinguida con el Premio Alfiler de Oro de la Asociación Mujer Siglo XXI.

María Díaz de la Cebosa. Mauro Barreno CIS University

Durante la conversación con EL ESPAÑOL habla de aprender a escuchar, de leer con profundidad y de conocer realidades distintas de la propia.

También de las condiciones que necesitan los profesores para enseñar y de la libertad de los estudiantes para elegir dónde formarse y defiende la convivencia de la universidad pública y privada. Rechaza que el tamaño de una institución sirva para cuestionar su calidad.

Al margen de este debate que cada día cobra más actualidad, Díaz de la Cebosa defiende un modelo y un objetivo compartido con los estudiantes a su paso por la vida universitaria, más allá de una titulación. "Para nosotros el estudiante es un universo en sí mismo", afirma. "Respetar a cada persona y potenciar sus capacidades forma parte del trabajo educativo, sin restar importancia a la formación académica".

40 años de CIS University El CIS fue fundado en Madrid en 1981 y se encuentra vinculado académicamente a Endicott College desde 1995. Cuenta con 480 estudiantes en su sede madrileña, aunque forma parte de un grupo de universidades con cerca de 3.500 alumnos. Entre las áreas académicas que menciona figuran la comunicación y la empresa. El modelo permite cursar los dos primeros años en España y continuar los dos siguientes en una universidad del sistema americano mediante el reconocimiento de créditos.

En el centro de la experiencia académica, el trabajo de Díaz de la Cebosa se articula mediante tres organizaciones sin ánimo de lucro: Cruzada por los Niños, con proyectos en África; International Studies Foundation, que desarrolla iniciativas entre España y Estados Unidos; y la Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain.

Le interesó especialmente la propuesta educativa de Speak Truth to Power, el trabajo de Kerry Kennedy que acerca al aula los testimonios de activistas y defensores de los derechos humanos.

Aquellas entrevistas podían convertirse en casos de estudio, con preguntas y materiales de apoyo para los docentes.

"Ahí fue donde yo decidí dar el paso", recuerda. La colaboración fue creciendo hasta la constitución de la fundación en España y, según explica, esta formación se ha incorporado a CIS como una asignatura transversal obligatoria.

El trabajo también ha llegado a institutos y se ha extendido mediante colaboraciones con las fundaciones de clubes de fútbol, entre ellos el Sporting de Gijón y el Deportivo de La Coruña.

En cuanto a los proyectos más especiales, hay uno que "lleva en el alma". Es el Camino de Santiago, que reúne en cada edición a jóvenes de España y Estados Unidos, muchos procedentes de entornos vulnerables.

La convivencia durante el recorrido deja aprendizajes que duran "toda la vida".

Cultura del aprendizaje

Lejos de las experiencias que dejan los proyectos humanitarios, el acceso a la información y las nuevas tecnologías mueven el eje de la charla.

La "falta de profundidad, en ocasiones, con la que se lee y se comprende nos urge a trabajar una cultura del aprendizaje: detenerse, leer y elaborar lo que se recibe", subraya la doctora en Humanidades.

Y el uso de la IA no se encuentra exenta de este debate. Díaz de la Cebosa insiste en la necesidad de preparación y criterio para utilizarla: "El riesgo aparece cuando una respuesta rápida se confunde con un conocimiento adquirido".

Obtener un resumen de Las afinidades electivas, de Goethe, "no equivale a haber leído la novela", subraya. Consultar unas referencias sobre Lorca tampoco sustituye "la lectura de su poesía".

También reflexiona sobre la presión de hoy en día sobre la marca personal. La presidenta de la CIS University cuestiona la distancia que puede abrirse entre la imagen proyectada en las redes sociales y la experiencia real de quien la construye: "La marca personal es a través de tu vida", afirma.

Informe PISA

Los resultados del último informe PISA no le han sorprendido y, ante este panorama, reclama poner el foco en los maestros: "Hay que ponerlos en el centro, en todas las etapas, desde infantil, hasta la universidad".

El respaldo al profesorado, sostiene, no se limita a los recursos o al reconocimiento. Recalca que "enseñar correctamente una materia es imprescindible, pero no suficiente: hace falta establecer una conexión con el estudiante y despertar su curiosidad".

De la importancia de enseñar y aprender, la conversación pasa a una cuestión que también afecta a la calidad de la educación superior: los requisitos que deben cumplir las universidades. Es aquí donde Díaz de la Cebosa cuestiona la expresión "universidades chiringuito", utilizada por el Gobierno para referirse a determinados centros privados.

Días atrás, el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto 905/2025 al considerar que no se había justificado debidamente su tramitación urgente, que permitió omitir la consulta pública previa. La sentencia no entró a valorar el contenido de la norma.

María Diaz de la Cebosa, presidenta del CIS University Mauro Barreno CIS University

Tras la anulación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha abierto este viernes, 16 de octubre, una consulta pública previa para elaborar un nuevo decreto sobre la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

Más allá de ese recorrido normativo, la presidenta de la CIS University rechaza que se equipare el tamaño de una institución con su calidad: "No nos sentimos dentro de esta frase, una universidad como la nuestra, porque tenga 500 estudiantes, no es un chiringuito".

"Esta etiqueta pone en cuestión a instituciones con trayectorias diferentes, incluidas algunas universidades españolas de gran prestigio".

Libertad de elección

Sobre los aportes al ecosistema educativo español de las universidades privadas, la directora de la CIS habla de "libertad de elección". Ambos modelos, tanto público como privado, no deberían plantearse como opciones incompatibles. Y elegir la educación privada "no debería ser causa de deslegitimación".

Defiende, por tanto, un sistema en el que convivan distintas ofertas educativas y en el que estudiantes y familias puedan escoger.

Su manera de entender la enseñanza parte de reconocer las capacidades y necesidades de cada estudiante, porque, al fin y al cabo, cada uno es "un universo en sí mismo".