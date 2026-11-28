El sistema está diseñado para actuar de forma inmediata ante desastres naturales, apagones o emergencias, ofreciendo además aplicaciones militares, vigilancia marítima y control fronterizo.

Los globos vuelan entre 14 y 37 km de altitud procesando imágenes en tiempo real mediante inteligencia artificial (edge computing) para evitar el colapso de la red al transmitir los datos.

El proyecto cuenta con un presupuesto público de 1,66 millones de euros gestionado por el CDTI y la AEE, integrando a Sateliot, B2Space, Ubotica y CATEC.

PLESGINT es un programa tecnológico español que conecta globos estratosféricos (HAPS) con satélites de órbita baja (LEO) para crear una red soberana de geointeligencia y datos seguros.

En un tablero geopolítico condicionado por la vulnerabilidad de las comunicaciones convencionales y la carrera por el dominio de la órbita baja, la autonomía tecnológica se ha convertido en un requisito indispensable para la seguridad nacional.

Para responder a este desafío, España cuenta con varias iniciativas impulsadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la Agencia Espacial Española (AEE) con el propósito de financiar proyectos tecnológicos como PLESGINT.

Acrónimo de PLataforma ESpacial de GeoINTeligencia, se trata de un desarrollo concebido para enlazar plataformas estratosféricas —conocidas como HAPS— con satélites posicionados en órbitas LEO para desplegar capacidades de inteligencia y enlaces de datos seguros y resilientes.

El consorcio, formado por Sateliot, B2Space, Ubotica y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), recibió 1,66 millones de euros de fondos públicos para el desarrollo de estas capacidades.

Lejos de una simple inyección económica, el Programa Tecnológico Espacial (PTE) responde a la necesidad de articular alianzas para dotar a las Fuerzas Armadas y a los servicios de emergencias de herramientas soberanas frente a escenarios extremos y situaciones de crisis.

Según explicó a EL ESPAÑOL Albert Puyol, director de innovación de Sateliot, la convocatoria pública funcionó como un catalizador para unir hojas de ruta paralelas entre los participantes.

Retos tecnológicos

El núcleo operativo de PLESGINT se apoya en los denominados HAPS (High Altitude Pseudo-Satellites), plataformas estratosféricas desarrolladas por B2Space.

Considerados por la industria como el eslabón perdido entre los drones tácticos y los satélites en órbita, estos globos aerostáticos operan en una ventana de altitud de entre 14 y 37 kilómetros, con capacidad para permanecer en vuelo hasta 48 horas sobre la zona de interés y albergar cargas útiles de hasta 500 kilogramos.

Su principal ventaja radica en la rapidez y flexibilidad de lanzamiento: ante una crisis repentina, el vector se eleva sobre el área designada sin depender de las complejas ventanas de lanzamiento o los elevados costes de un cohete convencional.

No obstante, la estratosfera impone condiciones ambientales extremas que condicionan cualquier despliegue operativo.

Los equipos deben hacer frente a temperaturas gélidas y cambios térmicos severos, una circunstancia que obligó al consorcio a rediseñar componentes, aislamiento y recubrimientos de sensores para asegurar su persistencia con un consumo energético mínimo.

Puyol destaca que operar en este estrato hostil "ha afectado al diseño de los componentes y al recubrimiento de determinados sensores", convirtiéndose en un banco de pruebas idóneo para validar tecnologías que más adelante puedan escalar a entornos orbitales aún más exigentes.

Una vez estabilizada la plataforma en la estratosfera, los sensores ópticos embarcados capturan imágenes continuas de alta resolución para las labores de vigilancia e inteligencia establecidas por el CDTI.

Sin embargo, en un escenario tradicional, la transmisión de estos archivos colapsaría las redes satelitales de banda estrecha pensadas para el Internet de las Cosas como los que Sateliot tiene actualmente desplegados en órbita.

Ahora es donde entra en juego el edge computing de la compañía Ubotica, que procesa la información en local mediante algoritmos de inteligencia artificial.

En lugar de saturar el canal de comunicaciones emitiendo secuencias de vídeo en bruto, los modelos a bordo analizan la escena en tiempo real para aislar patrones concretos, como la silueta de una embarcación en aguas restringidas, la progresión de una mancha de hidrocarburos o el perímetro exacto de una catástrofe.

Puyol detalla que las cámaras integradas en los globos generan un volumen de datos que superaba ampliamente la capacidad original de sus satélites IoT, lo que les obligó a comprimir los archivos simulando un formato empaquetado, fragmentar el mensaje en origen y reconfigurar la pila de comunicaciones.

"Tuvimos que trabajar en la parte de infraestructura y cambiar el protocolo de red para que todo esto funcionase", explica. "Esta adaptación ha sido todo un reto tecnológico". Los participantes han formulado una serie de algoritmos para asegurar que los datos viajen sin pérdidas hacia el espacio y luego puedan analizarse en tierra firme.

Vigilancia y control

El ciclo operacional completo ofrece una respuesta inmediata frente a la pérdida de enlace terrestre. Ante un desastre natural, el colapso de las torres de telefonía o un apagón masivo provocado por sabotaje, el sistema despliega el HAPS sobre el punto crítico.

"Dentro de una emergencia, el planteamiento pasa por enviar un globo estratosférico equipado con cámaras para monitorizar la situación", indica Puyol. "La información recopilada se procesa en la misma plataforma con una capa de IA que detecta determinados elementos que hemos programado".

La siguiente fase es cuando pasa un satélite de Sateliot, que se encarga de recoger la información, la descarga a la superficie "y llega al servicio de emergencias que se haya determinado".

Esta misma arquitectura revela un enorme valor en el ámbito militar y la vigilancia marítima, especialmente al operar en las llamadas zonas oscuras de alta mar donde no existe cobertura costera ni visibilidad con estaciones receptoras en tierra

Puyol señala que ante un incidente en mitad del océano o un vertido masivo, enviar una plataforma de estas características permite fotografiar el entorno, procesar la información y ofrecer "una capacidad conjunta de respuesta rápida".

A ello se añade una ventaja sustancial en términos de guerra electrónica. Los enlaces de radiofrecuencia terrestres tradicionales resultan muy vulnerables a contramedidas electromagnéticas como el jamming o la suplantación de señal (spoofing) ejecutadas desde superficie.

Por el contrario, emitir verticalmente hacia la cúpula celeste para conectar con un satélite en órbita baja que se desplaza a siete kilómetros por segundo reduce de manera drástica la efectividad de los perturbadores enemigos.

La confluencia entre protección civil y operaciones de seguridad exterior es consustancial al diseño del proyecto. Puyol defiende que ambas dimensiones convergen de forma natural, ya que el consorcio proporciona una red neutra a nivel de servicio, siendo las necesidades del usuario las que marcan su destino final.

En este sentido, remarca que la tecnología "se puede aplicar y se deberá aplicar en vigilancia fronteriza" siempre que el cliente demande una solución eficaz en tiempos de reacción y ajustada en costes.

Al enfilar la recta final de la convocatoria del CDTI, el consorcio está concluyendo la validación de sus demostradores funcionales con "resultados satisfactorios". El reto inmediato consistirá en capitalizar los niveles de madurez alcanzados para dar el paso hacia soluciones comerciales preparadas para su despliegue operativo,