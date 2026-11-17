El principal reto de la industria europea frente a Washington es superar la fragmentación del mercado y resolver los problemas de interoperabilidad entre los diferentes ejércitos aliados.

Palantir mantiene una posición dominante gracias al uso de sus plataformas Maven y TITAN por parte de la OTAN, el Pentágono y Ucrania en operaciones reales y análisis de inteligencia.

La empresa alemana Helsing encabeza la alternativa europea con plataformas como Clarity, mientras que Francia avanza en el proyecto Arcadia y Países Bajos busca sustituir a proveedores estadounidenses en dos años.

Países como Alemania, Francia y Países Bajos están promoviendo el desarrollo de software e inteligencia artificial militares propios para reducir la dependencia estratégica de Estados Unidos y de la firma Palantir.

Europa quiere reducir su dependencia de Estados Unidos en una de las capacidades que más están transformando la guerra moderna: el software militar. Alemania, Francia y Países Bajos trabajan en plataformas propias de inteligencia artificial para competir con Palantir, la compañía estadounidense que se ha convertido en uno de los principales proveedores de sistemas de análisis de inteligencia y gestión de operaciones militares.

La iniciativa responde a una preocupación estratégica que ha ganado peso con la Administración Trump y sus presiones para que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa.

En un escenario de incertidumbre sobre el compromiso militar de Washington con el continente, controlar los datos, los algoritmos y las herramientas que intervienen en las decisiones operativas del campo de batalla se ha convertido en una cuestión de soberanía.

Según una investigación publicada este lunes por Reuters, varios gobiernos europeos están explorando soluciones desarrolladas por empresas del continente para sustituir progresivamente las herramientas estadounidenses. Sin embargo, existe un obstáculo: Europa todavía no dispone de una plataforma que iguale la escala, la implantación y la experiencia operativa de Palantir.

La disyuntiva es apostar por sistemas propios, que ofrecen mayor control sobre la información sensible pero necesitan madurar, o mantener una tecnología estadounidense que ya ha demostrado su eficacia en conflictos reales.

Helsing desafía a Palantir

Alemania es uno de los países que más está avanzando en esta carrera. La compañía germana Helsing presentó el pasado 11 de noviembre Clarity, una plataforma de inteligencia militar basada en inteligencia artificial que integra grandes volúmenes de información procedentes de drones, satélites, informes militares y fuentes abiertas para detectar amenazas y acelerar las decisiones de los mandos.

El sistema permite identificar posiciones y activos militares, contrastar información de distintas fuentes y recomendar posibles respuestas, incluida la selección de objetivos. Los operadores humanos mantienen la responsabilidad de autorizar los ataques.

Clarity pone a trabajar a cientos de agentes especializados. Helsing.

Helsing ha asegurado que podría suministrar una primera versión en cuestión de meses a la brigada alemana desplegada en Lituania, una de las unidades de la Bundeswehr situadas en primera línea del flanco oriental de la OTAN frente a Rusia.

Berlín también prepara una plataforma nacional de integración de datos militares mediante inteligencia artificial, cuyo despliegue pretende iniciar el próximo año.

Según fuentes conocedoras del proceso citadas por Reuters, Alemania ha reducido a un grupo limitado de candidatos las soluciones que estudia y ha excluido a Palantir.

Las alternativas analizadas no alcanzarían todas las prestaciones del sistema estadounidense, pero podrían cubrir aproximadamente el 80% de las necesidades militares en un plazo de un año. La prioridad es disponer de una herramienta operativa que garantice el control nacional de los datos.

French soldiers monitor the observation point during a live fire exercise of the CAESAR howitzer. Capt. Regina Koesters US Army

Francia también desarrolla una solución soberana. Su proyecto Arcadia, impulsado por la Dirección General de Armamento (DGA), pretende crear una plataforma militar con inteligencia artificial y participación de varios proveedores tecnológicos.

Alexandre Lahousse, subdirector de la agencia francesa de adquisiciones de Defensa, explicó a Reuters que se prevé adjudicar al menos una parte de los contratos antes de finalizar el año y disponer de una primera versión operativa para su despliegue sobre el terreno a mediados de 2027.

Países Bajos, por su parte, quiere sustituir en un plazo de dos años algunas de las herramientas de Palantir que ya utiliza su Ejército. El ministro neerlandés de Adquisiciones de Defensa, Derk Boswijk, explicó que están estudiando propuestas de empresas nacionales y de otros países europeos.

"En Europa tenemos muchos conocimientos en materia de inteligencia artificial y toma de decisiones. Pero están muy fragmentados, y ese es el problema", advirtió a Reuters.

Palantir, un cerebro de guerra

La preocupación europea se explica por la posición que ha adquirido Palantir dentro del aparato de Defensa de Estados Unidos. La compañía no se limita a suministrar programas de análisis de datos: participa en el desarrollo de sistemas que integran información de satélites, drones y sensores terrestres para localizar objetivos y acelerar la respuesta militar.

Como publicó el Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL el pasado septiembre, el Ejército estadounidense encargó a Palantir y Anduril la producción de ocho sistemas TITAN, una estación terrestre móvil concebida para fusionar información de múltiples fuentes y generar inteligencia operativa.

El contrato asciende a 192 millones de dólares, de los que 127 millones corresponden a Palantir, responsable del software y la integración, y 65 millones a Anduril, encargada del hardware y el montaje de los equipos sobre vehículos.

TITAN incorpora inteligencia artificial para procesar información procedente de satélites, aeronaves y sensores terrestres. Su objetivo es acortar la cadena entre la detección de una amenaza y su neutralización, proporcionando a los mandos información para localizar objetivos y dirigir ataques de precisión.

TITAN, la nueva estación terrestre móvil que fusiona datos de sensores terrestres, aéreos y espaciales para generar inteligencia y objetivos. Palantir

El sistema cuenta con dos configuraciones, Advanced y Basic, y está diseñado para operar como un nodo móvil de inteligencia, reduciendo la dependencia de centros de mando fijos y permitiendo mantener capacidades de procesamiento de información incluso en escenarios de guerra electrónica.

La influencia de Palantir también se extiende al ámbito naval. En diciembre de 2025, la Armada estadounidense adjudicó a la compañía un contrato de 448 millones de dólares (412 millones de euros) para implantar Ship OS, una plataforma destinada a digitalizar la gestión de la cadena de suministro de su flota de submarinos nucleares.

El sistema permite anticipar problemas de abastecimiento y mantenimiento y está concebido para extenderse posteriormente a otros medios militares.

Estos programas ilustran hasta qué punto la tecnológica se ha integrado en la infraestructura militar estadounidense: desde la gestión logística de sus plataformas navales hasta la generación de inteligencia y la selección de objetivos en operaciones de combate.

La OTAN y Ucrania

El principal obstáculo para los competidores europeos es la ventaja operativa que ha acumulado Palantir. Su plataforma Maven Smart System permite integrar información de inteligencia, identificar objetivos y acelerar el ciclo de decisión militar.

Ucrania utiliza herramientas de la compañía en su guerra contra Rusia, mientras que el Pentágono ha adoptado Maven como uno de sus sistemas centrales de gestión de información militar y lo ha empleado también en sus operaciones contra Irán.

La OTAN incorporó la plataforma a su estructura militar el pasado año y anunció en junio que estaba preparada para su utilización operativa habitual en el conjunto de la Alianza.

El comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, defendió este verano sus capacidades en declaraciones a Reuters: "Todavía no he encontrado nada que pueda integrar un conjunto tan diverso de datos y permitirnos interpretarlos con tanta flexibilidad", afirmó.

La implantación de Maven plantea, además, un problema de interoperabilidad. Los ejércitos europeos necesitan compartir información y operar con sistemas compatibles para coordinar sus fuerzas en misiones conjuntas.

El jefe del Ejército alemán, el teniente general Christian Freuding, señaló esta dificultad durante una conferencia celebrada el viernes en Berlín. Entre los desafíos pendientes mencionó la seguridad de los datos, quién entrena los sistemas de inteligencia artificial y la compatibilidad entre las distintas plataformas.

"Está la cuestión de la interoperabilidad cuando combatimos en alianzas, y siempre combatimos en alianzas", advirtió.

La preocupación se produce en un momento de creciente tensión con Rusia. La OTAN ha alertado de que Moscú podría estar en condiciones de lanzar un ataque de gran escala contra territorio aliado a partir de 2029, una evaluación que el Kremlin rechaza.

El precedente de Starlink

La búsqueda de alternativas a Palantir no es un caso aislado. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto los riesgos de depender de infraestructuras tecnológicas estadounidenses para mantener capacidades militares esenciales.

El ejemplo más claro es Starlink, la red de comunicaciones por satélite de SpaceX, propiedad de Elon Musk, que se ha convertido en una infraestructura crítica para las fuerzas ucranianas.

Las nuevas interrupciones de acceso denunciadas por Kiev el pasado noviembre, que afectaron a distintos sectores del frente y a territorios ocupados por Rusia, volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de depender de un proveedor externo.

El debate afecta tanto a la disponibilidad de los servicios como al control de los datos y las condiciones de acceso a estas tecnologías. Una dependencia de este tipo puede condicionar la capacidad de actuación de un ejército durante una crisis.

Palantir ha tratado de despejar las dudas europeas sobre el control de sus herramientas. La compañía asegura que su sistema Maven utilizado por la OTAN no dispone de un mecanismo de desconexión remota o "interruptor de apagado" (kill switch).

Louis Mosley, responsable internacional de la empresa, aseguró a Reuters que sigue existiendo una importante demanda de sus productos en Europa.

Reino Unido, por ejemplo, firmó el pasado año un acuerdo de servicios con la tecnológica estadounidense por un periodo de tres años.

Helsing, Thales y Safran

La industria del continente intenta aprovechar esta oportunidad para consolidar un nuevo sector tecnológico de Defensa. Además de Helsing, la danesa Systematic cuenta con su plataforma SitaWare, utilizada por la Bundeswehr y distintas estructuras de la OTAN.

También compiten los grupos franceses Thales y Safran, junto a empresas emergentes como la parisina Command AI.

El desafío es superar la fragmentación del mercado europeo y desarrollar herramientas capaces de compartir información entre ejércitos sin comprometer la seguridad de los datos nacionales.

La batalla por la autonomía estratégica se extiende así más allá de la fabricación de cazas, misiles o sistemas antiaéreos. Los ejércitos necesitan controlar también el software que integra la información de sus sensores, identifica amenazas y permite decidir cómo responder en el campo de batalla.

Europa quiere dejar de depender de Washington para gestionar esa cadena de decisiones. Pero competir con Palantir exigirá algo más que desarrollar algoritmos propios: tendrá que construir un ecosistema tecnológico común, interoperable y suficientemente maduro para operar en escenarios de guerra.