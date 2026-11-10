La andaluza Aertec ensaya el disparo de Fox, el primer micromisil español que se lanza desde drones

Las próximas fases del programa incluirán ensayos con designación láser y disparos con misiles completos provistos de cabeza de guerra.

Las pruebas permitieron comprobar el comportamiento en vuelo de configuraciones inertes y validar el sistema de guiado, navegación y control de la compañía.

El micromisil Fox, de unos tres kilos de peso, está diseñado para ofrecer capacidad de ataque de precisión desde aeronaves no tripuladas.

La tecnológica andaluza Aertec ha realizado ensayos de disparo de su micromisil Fox en el Centro de Experimentación de El Arenosillo del INTA en Huelva.

La tecnológica andaluza Aertec ha realizado esta semana ensayos de disparo de su micromisil Fox en el Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en Huelva.

Fox es un misil de unos tres kilos de peso, diseñado por Aertec, para proporcionar capacidad de ataque de precisión desde plataformas aéreas, especialmente aeronaves no tripuladas.

Las pruebas forman parte del proceso de calificación del sistema y han permitido comprobar su comportamiento en vuelo con distintas configuraciones inertes (sin explosivo), además de preparar los ensayos finales.

El programa se encuentra en fase de calificación, dentro de la planificación de la compañía para 2026, y está pendiente de la contratación de su fase final.

Las próximas campañas previstas incluirán designación láser y disparos con misiles completos, con cabeza de guerra (explosivo).

Sistemas de guiado

En las pruebas, se han ejecutado trayectorias de vuelo predeterminadas para contrastar la precisión de los modelos de simulación desarrollados por Aertec para los mecanismos que permiten modificar la trayectoria del misil.

Durante los disparos, el sistema de guiado, navegación y control (GNC, por sus siglas en inglés) ha transmitido a los actuadores las instrucciones necesarias para seguir las trayectorias programadas.

Según la evaluación de Aertec, "los resultados han mostrado una correspondencia altamente satisfactoria entre las trayectorias reales y las simuladas", lo que aporta información para preparar las siguientes pruebas.

Los ensayos también han permitido comprobar la utilidad de los datos recogidos mediante los sistemas de telemetría de Aertec y los medios de instrumentación del INTA-CEDEA para las futuras campañas.

Micromisil Fox. El Español

En materia de seguridad, la campaña ha servido para validar y optimizar los procedimientos de protección del personal que interviene en las pruebas.

La experiencia obtenida contribuirá a definir las medidas de seguridad para el empleo del sistema por parte del usuario final.

Desarrollos propios

El micromisil Fox desarrollado por Aertec combina navegación inercial durante la fase intermedia del vuelo con guiado terminal mediante un buscador láser semiactivo, también desarrollado por la compañía, que permite dirigir el misil hacia un objetivo iluminado por un designador láser.

El programa forma parte de la actividad de AERTEC en sistemas de guiado y armamento inteligente.

Esta línea incluye la bomba planeadora guiada BAT, de menos de 16 kilogramos, así como lanzadores y sistemas de gestión de armamento.

La compañía cuenta también con capacidades para integrar estas soluciones en aeronaves tripuladas y no tripuladas.

La empresa fundada por Antonio Gómez-Guillamón tiene sede en el MalagaTech Park e instalaciones industriales en Sevilla.