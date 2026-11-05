La OTAN pone a prueba la resiliencia de las comunicaciones militares en el ejercicio DiBaX 2026

El evento integró iniciativas experimentales con inteligencia artificial para acelerar la toma de decisiones y defensas por capas contra sistemas aéreos no tripulados.

Los ejercicios simularon escenarios de la 'zona gris', como incursiones de drones y sabotajes a cables submarinos en el mar Báltico, sin alcanzar el umbral del Artículo 5.

Las maniobras probaron el uso de redes privadas 5G, sistemas de conmutación por error en entornos con interferencias y la detección pasiva de objetos como drones.

La OTAN ha llevado a cabo el ejercicio DiBaX 2026 en Letonia para poner a prueba la resiliencia y el despliegue rápido de comunicaciones militares de última generación.

Conseguir mantener las comunicaciones críticas en escenarios especialmente comprometidos ha supuesto uno de los retos más complejos a los que se ha tenido que enfrentar Ucrania. A raíz de las lecciones adquiridas en la guerra, la OTAN ha llevado a cabo el ejercicio DiBaX 2026 en Letonia, donde ha puesto a prueba las comunicaciones militares de última generación.

Realizado entre el 19 y el 30 de octubre, el DiBaX ha tenido el apoyo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del país europeo, así como la actuación de la compañía LMT Defence como integrador técnico.

En particular, el ejercicio se ha centrado en tres áreas de aplicación: el despliegue rápido mediante la segmentación de redes 5G, comunicaciones resilientes con conmutación entre diferentes métodos de comunicación y la detección pasiva de objetos mediante infraestructura 5G.

El objetivo ha sido probar cómo integrar diferentes tecnologías, redes y sistemas para fortalecer las capacidades operativas de la OTAN.

Los escenarios planteados para el ejercicio se diseñaron para preparar situaciones que no llegan a alcanzar el umbral del Artículo 5, pero que ponen a prueba a la OTAN y sus socios. Entre estos incidentes en la denominada zona gris se incluyen incursiones de drones y sabotajes a cables submarinos en el mar Báltico.

"La iniciativa DiBaX de la OTAN está utilizando diversas soluciones innovadoras, desde empresas emergentes hasta grandes corporaciones, en toda la alianza, aprovechando la gran diversidad para mejorar la resiliencia", según ha declarado Lukas Mueller, Director Interino de DiBaX 2026. "Estamos preparados para resolver los problemas de hoy y afrontar los retos del mañana".

El primer escenario planteado exploró cómo las fuerzas de la OTAN podrían mantener las capacidades de mando y control y de comunicaciones. El experimento se centró entonces en cómo se podría establecer una red 5G privada en la infraestructura móvil del país anfitrión y utilizarla para dar servicio a las fuerzas de la OTAN de forma rápida y segura.

Otro caso de uso se centra en la resiliencia, explorando múltiples rutas de comunicación y opciones de conmutación por error en entornos con interferencias.

Esto incluye la conmutación por error de radio entre frecuencias, comunicaciones por satélite (incluida la comunicación directa con el dispositivo mediante 5G) y enlaces de dispersión troposférica.

El tercer caso de uso se centró en la agregación y el análisis de datos, por ejemplo, mediante la detección pasiva de objetos a través de 5G, especialmente en entornos urbanos con una densa cobertura de antenas. El experimento exploró el uso de 5G como medio para detectar objetos que se desplazan dentro de su área de cobertura.

"El hecho de que el experimento DiBaX se lleve a cabo en Letonia por quinto año consecutivo demuestra nuestra capacidad para proporcionar un entorno que permita probar y perfeccionar las últimas tecnologías de defensa en diversas condiciones", destacó el ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis.

"Esta experiencia nos permite no solo probar soluciones digitales innovadoras en un entorno que se asemeja mucho a las condiciones operativas reales, sino también fortalecer la cooperación con los aliados de la OTAN y promover la interoperabilidad tecnológica", señaló el ministro letón.

Uno de los objetivos principales de DiBaX 2026 era pasar de la mera innovación a la adopción. En lugar de exhibir tecnologías, la experimentación se centró en cómo adoptar e integrar estas capacidades en estructuras militares y civiles, incluidas las aplicaciones de doble uso, según han explicado en un comunicado.

Paralelamente a los casos de uso de la infraestructura digital DiBaX, se llevaron a cabo dos iniciativas experimentales adicionales de la OTAN: la Iniciativa de Contramedidas contra Sistemas Aéreos No Tripulados por Capas (LCI-X) y el Sistema de Selección de Objetivos de Próxima Generación (NGT).

LCI-X, un proyecto ACT Beacon de la OTAN centrado en las capacidades contra sistemas aéreos no tripulados (UAS), examinó cómo diferentes sensores y efectores podrían trabajar juntos como una defensa por capas contra este tipo de amenazas.

Mientras tanto, NGT se centró en acelerar el proceso de información a toma de decisiones mediante inteligencia artificial y la agregación de datos para ayudar a preparar la información. También se aplicaron algoritmos para que esta toma de decisiones pudiera ejecutarse lo más rápido posible.