Ucrania eleva un 12% el gasto en Defensa para 2027 y reserva 107.500 millones para sostener la guerra contra Rusia

Ucrania prevé un déficit de 37.000 millones de dólares y precisará más de 52.000 millones de ayuda internacional para sostener sus cuentas públicas.

Socios europeos aportarán 38.000 millones de dólares de la partida militar, destinados específicamente a la compra de armamento y equipamiento.

El gasto militar representará el 43,8% del PIB estimado y absorberá casi el 67% del gasto público total del país.

El Parlamento ucraniano aprueba en primera lectura el presupuesto para 2027 con 107.500 millones de dólares asignados a Defensa, un 12% más que el periodo anterior.

Ucrania prepara un nuevo incremento de su esfuerzo militar para sostener la guerra contra Rusia. La Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, ha aprobado este miércoles, en primera lectura, el proyecto de presupuestos para 2027, que reserva 4,885 billones de grivnas (107.500 millones de dólares) a seguridad y Defensa, una partida equivalente al 43,8% del Producto Interior Bruto (PIB) previsto para el próximo ejercicio.

El texto presupuestario, aprobado con 239 votos a favor, 25 en contra y 26 abstenciones, eleva el gasto militar cerca de un 12% respecto al presupuesto vigente. La partida representa, además, aproximadamente el 66,8% del gasto público total previsto, que asciende a 7,272 billones de grivnas, unos 160.000 millones de dólares.

El incremento refleja la prioridad estratégica de Kiev: mantener sus capacidades militares frente a las fuerzas rusas, reponer material, garantizar el suministro de munición y sostener a sus tropas mientras continúa dependiendo de la financiación exterior para cubrir una parte sustancial de sus necesidades.

De los 107.500 millones de dólares asignados a seguridad y Defensa, 1,73 billones de grivnas, unos 38.000 millones de dólares, procederán de socios europeos. Esta financiación, que representa el 35,7% de la partida, estará destinada a la adquisición de armas y equipamiento militar.

El objetivo es asegurar el flujo de material necesario para mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ucranianas, en un conflicto marcado por el elevado consumo de munición, el empleo masivo de drones y la necesidad de reponer sistemas de combate y defensa aérea.

Cuando el Gobierno presentó el proyecto presupuestario en septiembre, el Ministerio de Finanzas estimó que el gasto en armamento, municiones y equipos alcanzaría los 2,298 billones de grivnas, unos 50.600 millones de dólares.

El resto de los recursos militares se destinará, en gran medida, a financiar los salarios y el sostenimiento de las tropas.

La cifra prevista para 2027 prolonga la escalada presupuestaria registrada este año.

En junio, el Parlamento aprobó una ampliación de 1,56 billones de grivnas para el presupuesto de Defensa de 2026, que elevó la dotación hasta un récord cercano a los 4,4 billones. Buena parte de ese refuerzo se vinculó al programa de préstamos de apoyo a Ucrania de la Unión Europea, dotado con 90.000 millones de euros para 2026 y 2027.

Antes de esa ampliación, el presupuesto inicial de 2026 contemplaba unos 2,8 billones de grivnas para Defensa, alrededor del 27% del PIB. El nuevo proyecto confirma así el peso creciente del esfuerzo militar sobre la economía ucraniana.

Más ayuda internacional

El refuerzo de las capacidades militares llega acompañado de una elevada presión sobre las cuentas públicas. El proyecto contempla unos ingresos de 5,648 billones de grivnas, aproximadamente 124.000 millones de dólares, frente a unos gastos de 7,272 billones.

La diferencia sitúa el déficit presupuestario cerca de los 1,7 billones de grivnas, unos 37.000 millones de dólares, alrededor del 15% del PIB.

El ministro de Finanzas, Serhiy Marchenko, advirtió en septiembre de que Ucrania necesitará más de 52.000 millones de dólares de ayuda financiera internacional en 2027 para cubrir sus necesidades. Entre las posibles fuentes de financiación, señaló los activos rusos congelados por los aliados europeos de Kiev.

La dependencia de estos recursos evidencia que la continuidad del esfuerzo bélico ucraniano no depende únicamente de su capacidad para movilizar fondos nacionales, sino también de la disposición de sus socios occidentales a mantener el respaldo económico y militar. El proyecto prevé, además, que la deuda pública supere el 110% del PIB.

5.000 enmiendas al presupuesto

La tramitación parlamentaria ha estado marcada por las demandas de aumentar las partidas públicas. Los diputados presentaron más de 5.000 enmiendas, con propuestas que sumaban incrementos de gasto por valor de 8,8 billones de grivnas.

De esa cantidad, 5,8 billones correspondían a solicitudes relacionadas con Defensa.

Entre las modificaciones incorporadas al texto aprobado en primera lectura figura una propuesta para elevar las retribuciones de los militares, según explicó Yaroslav Zhelezniak, miembro de la comisión parlamentaria de Finanzas.

El Gobierno deberá ahora revisar el proyecto, introducir los cambios recogidos en las conclusiones presupuestarias de la Rada y coordinar determinadas partidas con los socios internacionales antes de remitir una nueva versión al Parlamento.

La segunda y definitiva lectura está prevista entre el 23 y el 26 de noviembre. Según la legislación ucraniana, los presupuestos deben quedar aprobados antes del 1 de diciembre.

La decisión final determinará el volumen de recursos con el que Kiev afrontará 2027, en un escenario en el que la sostenibilidad financiera de la guerra y el compromiso de sus aliados europeos seguirán siendo factores decisivos para mantener su capacidad de resistencia frente a Rusia.