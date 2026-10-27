El Consejo de Ministros aprueba la compra de misiles AIM-120-C8 para el Ejército del Aire por 114 millones de euros

De la inversión en helicópteros, 285 millones de euros se destinarán al modelo H135 y los 107 millones restantes al modelo H160.

Se aprueba un límite de gasto de 392 millones de euros entre 2027 y 2033 para que Defensa adquiera 18 helicópteros H135 y 4 helicópteros H160.

Los misiles aire-aire AIM-120-C8 son la versión más avanzada del modelo AMRAAM y se utilizarán en cazas F/A-18, Eurofighter y baterías Nasams.

El Consejo de Ministros aprueba la compra de misiles AIM-120-C8 para el Ejército del Aire y del Espacio por un valor estimado de 114,4 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado este martes la adquisición de misiles AIM-120-C8 para el Ejército del Aire y del Espacio por un importe global de más de 114 millones de euros.



El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la compra de estos misiles AIM-120C-8, que son la versión más avanzada del misil AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile.

Los AIM-120-C8 son misiles aire-aire y antiaéreos destinados a los aviones de combate del Ejército del Aire y del Espacio, como los F/A-18 o Eurofighter, y también a las baterías Nasams de este mismo ejército y del de Tierra. Su papel central es el combate BVR (Beyond Visual Range): atacar antes de que el enemigo entre en distancia de combate visual.

El Gobierno justifica la compra como necesaria para “mantener las capacidades operativas del Ejército del Aire y del Espacio y cumplir con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por España”. No ha precisado, sin embargo, el número exacto de misiles que se adquirirán.

El contrato tiene un valor estimado de 114,426 millones de euros.

392 millones para helicópteros

En la misma reunión, el Consejo de Ministros ha autorizado los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto de 392 millones de euros entre 2027 y 2033 para la adquisición por parte del Ministerio de Defensa de 18 helicópteros del modelo H135 y 4 unidades del modelo H160.

Según explica la referencia del Consejo de Ministros el objetivo de esta autorización de gasto futuro es modernizar las capacidades aéreas y fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa.

Las necesidades adicionales de compromisos de gasto ascienden a un importe total de 392 millones de euros, distribuidos entre los ejercicios 2027 y 2033.

De este importe, 285 millones de euros corresponden al modelo H135 y los restantes 107 millones de euros, al modelo H160.