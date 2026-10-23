Washington diseña una hoja de ruta para convertir a Marruecos en un aliado aún más estrecho en defensa e inteligencia

El Departamento de Defensa de EEUU evaluará su dependencia respecto a Marruecos y China en la cadena de suministro de fosfatos, un componente clave para municiones y baterías.

Ambos países potencian la experimentación con armamento e inteligencia artificial mediante la creación del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio y ensayos antidrones en Tan-Tan.

El acuerdo abarca la modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes, el fortalecimiento de la lucha antiterrorista y el incremento del alcance de los ejercicios militares conjuntos como el African Lion.

Estados Unidos ha incluido en su Ley de Autorización de Defensa Nacional un plan estratégico a diez años para reforzar la colaboración armamentística, tecnológica y de inteligencia con Marruecos.

El enlace diplomático entre Estados Unidos y Marruecos pasa por su momento más dulce de las últimas décadas. Desde 2020, cuando retomaron las relaciones con Israel, el eje Washington D.C.-Rabat ha incrementado de forma notable la colaboración en diferentes aspectos, incluida la rama de defensa.

Dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año 2027 (NDAA), EEUU ha incluido un marco de planificación a diez años para establecer las bases de la relación armamentística y de inteligencia con Marruecos, buscando así afianzar una alianza que, poco a poco, va siendo cada vez más estrecha.

Este plan recoge la elaboración por parte del Pentágono de una estrategia integral en áreas como los drones, los centros de experimentación o las ventas de material militar.

El plan incluye la promoción de la estabilidad regional por parte de Marruecos, así como la preparación entre los dos países de planes para responder a situaciones de crisis.

Adicionalmente, también recoge la elaboración de una hoja de ruta para profundizar la cooperación en materia antiterrorista. Especialmente frente aquellas amenazas dirigidas contra el territorio estadounidense, el propio Marruecos y la región del norte de África.

En materia de preparación operativa conjunta, la propuesta contempla evaluar la viabilidad de un plan de reparto de costes para reacondicionar instalaciones militares de uso conjunto, entre las que se encuentran pistas de aterrizaje que emplea el Mando Aéreo Estratégico de EEUU en el país.

Asimismo, prevé apoyar la modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes mediante la adquisición de sistemas de defensa estadounidenses y la creación de un complejo de zonas de entrenamiento y experimentación.

En el ámbito de las maniobras militares bilaterales y multilaterales, como el ejercicio African Lion, la planificación exige evaluar opciones para incrementar su alcance y escala.

Estas actividades deberán incorporar de manera explícita la ciberseguridad, las operaciones no tripuladas y capacidades antidron, las tecnologías submarinas, la lucha contra la guerra híbrida y la protección de infraestructuras nacionales críticas.

También recogen en el documento aspectos como el refuerzo de la logística, el uso de inteligencia artificial y capacidades de combate autónomas.

Experimentación conjunta

La iniciativa incluida en el NDAA también recoge la apertura de un Centro de Excelencia para Drones en Marruecos. Unas instalaciones que ya han dado sus primeros pasos y que se centran en el ejercicio de operaciones conjuntas multidominio.

El pasado julio, Estados Unidos anunció la apertura del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), donde realizó el primer ensayo pocas semanas después.

Esa primera prueba consistió en el lanzamiento de un misil de crucero experimental y de largo alcance por parte de una compañía de defensa estadounidense en el campo de experimentación en Tan-Tan, frente a las costas de Canarias.

Ambos países tienen el objetivo de establecer en la zona una serie de compañías armamentísticas que puedan probar sus tecnologías más innovadoras en el AMTEC.

En el área de los sistemas antidrones, ambos países llevarán a cabo una serie de pruebas en la misma región de Tan-Tan la próxima primavera.

Según anunció hace solo unos días el Ejército estadounidense, se trata del primer evento de capacitación acelerada que llevarán a cabo. Se compondrá de una primera fase de demostración dirigida por soldados en febrero y marzo. La segunda parte se realizará en abril y mayo, coincidiendo con el ejercicio African Lion 2027.

Desde el Army señalan que "África ofrece un espacio radioeléctrico abierto, un espacio aéreo despejado y un terreno diverso que los campos de entrenamiento de EEUU y Europa no pueden igualar fácilmente".

Unas condiciones muy favorables que Estados Unidos utilizará para desarrollar su propia industria armamentística y, de forma indirecta, también estimular la economía de Tan-Tan, una de las regiones que más ha mejorado económicamente en los últimos años.

Momento dulce

Más allá de esta hoja de ruta para los próximos 10 años y los centros de experimentación conjuntos, Marruecos es el socio preferente de Estados Unidos en África en todo lo que rodea sistemas militares.

El programa más importante de los que cristalizarán en los próximos meses es la recepción del primer caza F-16 Block 72 'Viper', la versión más avanzada de la aeronave, cuya primera unidad marroquí levantó el vuelo por primera vez en las instalaciones de Lockheed Martin hace sólo unas semanas.

Marruecos planea recibir 25 de estas aeronaves de nueva factura y modernizar las 23 Block 50 que tiene actualmente en el inventario.

Morocco’s F-16 Block 72 first flight: complete. ✅️ A new chapter for Moroccan airpower starts now. The most advanced F-16 configuration. Built in America for the Royal Moroccan Air Force. 🇺🇸🇲🇦 https://t.co/WUkTs4PqLY — Lockheed Martin (@LockheedMartin) October 7, 2026

Estas buenas relaciones entre Washington y Rabat tienen su reflejo directo en Israel, otro de los principales socios armamentísticos de Marruecos.

Las últimas informaciones apuntan a un importante acercamiento en materias sensibles como las potenciales adquisiciones de misiles de largo alcance y sistemas de defensa antiaérea, ambas de fabricación israelí.

También lleva años sobrevolando la idea de la compra de los cazas de quinta generación F-35, fabricados por Lockheed Martin, aunque fuentes del Ejército del Aire apuntaron a EL ESPAÑOL que, actualmente, el precio de adquisición y mantenimiento de esas aeronaves se escapa completamente del presupuesto de Marruecos para defensa.

Dependencia de fosfatos

De forma paralela a las iniciativas de cooperación militar bilateral, el marco estratégico reflejado en la NDAA analiza las vulnerabilidades en la cadena de suministro de fosfatos y sus derivados para las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El Departamento de Defensa analizará la dependencia de la industria militar del país americano en insumos esenciales para la fabricación de componentes de municiones, propelentes, retardantes de llama, pirotecnia y sistemas de almacenamiento de energía.

También recabará información sobre el empleo del ácido fosfórico y compuestos derivados en la industria metalúrgica y la protección contra la corrosión.

Según queda reflejado en la documentación, el estudio abarca el impacto en la seguridad alimentaria militar mediante el uso de fertilizantes fosfatados y las cadenas de suministros de alimentos durante emergencias nacionales.

La evaluación requiere medir el grado de dependencia de importaciones y examinar la concentración de proveedores internacionales. Para ello, EEUU estudiará la cuota de mercado y el perfil de riesgo geopolítico de Marruecos y China como los principales países exportadores de este componentes químico.