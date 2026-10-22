Ucrania entra en la estructura de compras de la OTAN para abrir sus contratos a la industria de defensa del país

La iniciativa reúne a siete miembros y busca estructurar un apoyo militar más sostenible sin que ello suponga la adhesión de Ucrania a la OTAN.

Los países aliados buscan aprovechar la experiencia operativa y las innovaciones ucranianas desarrolladas durante la guerra con Rusia en drones y guerra electrónica.

El acuerdo permitirá a las empresas ucranianas participar en contratos de adquisición de material militar de la Alianza Atlántica.

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha incorporado a Ucrania a la Asociación de Apoyo a la Cooperación en materia de Seguridad.

Ucrania da un nuevo paso para integrar su industria de defensa en las estructuras de la OTAN. La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la Alianza (NSPA, por sus siglas en inglés) ha incorporado a Kiev a la Asociación de Apoyo a la Cooperación en materia de Seguridad, un mecanismo que permitirá a las empresas ucranianas participar en los contratos de adquisición de material militar de la organización.

La decisión abre una nueva vía para conectar a los fabricantes ucranianos con las necesidades de los aliados y facilitar su acceso a las oportunidades de contratación de la Alianza.

Al mismo tiempo, permite a los países miembros aprovechar las innovaciones y la experiencia operativa desarrolladas por Ucrania durante la guerra contra Rusia, en un conflicto que ha acelerado la evolución de los drones, la guerra electrónica, los sistemas de defensa y otras capacidades militares.

La NSPA, con sede en Luxemburgo, anunció la incorporación este jueves. Como parte de los preparativos, el pasado 14 de octubre organizó un encuentro con representantes de la industria ucraniana para debatir las "tendencias futuras de las adquisiciones en apoyo de Ucrania" y explorar nuevas fórmulas de colaboración.

Creada en 2025, la Asociación de Apoyo a la Cooperación en materia de Seguridad busca utilizar las capacidades de contratación y gestión de la NSPA para garantizar un respaldo sostenible a Ucrania mediante un marco estructurado de adquisiciones.

Con la entrada de Kiev, el mecanismo reúne a siete miembros: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Reino Unido, la sede de la OTAN y Ucrania.

La integración de la industria ucraniana en este marco pretende facilitar su conexión con las oportunidades de crecimiento vinculadas a las compras aliadas. También abre la puerta a que los países de la Alianza incorporen a sus propios procesos de modernización las lecciones extraídas por las Fuerzas Armadas ucranianas en el campo de batalla.

"Nuestro objetivo es reforzar aún más la base industrial de Ucrania e incorporar esa experiencia al suministro y mantenimiento de las capacidades", afirmó Jacqueline Borsboom, directora de Apoyo a las Operaciones de la NSPA.

El acuerdo cobra especial relevancia en un momento en el que la guerra ha convertido a Ucrania en un escenario de desarrollo y adaptación acelerada de tecnologías militares.

La experiencia acumulada en el empleo de sistemas no tripulados, la respuesta a ataques aéreos y la adaptación de equipos a las condiciones del frente constituye un activo para los aliados, aunque el alcance concreto de la participación ucraniana dependerá de los procedimientos de contratación aplicables a cada adquisición.

La NSPA canaliza millones

Desde la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022, el apoyo militar a Ucrania se ha convertido en una prioridad para la OTAN. Según la Alianza, sus países miembros han aportado el 99% de toda la ayuda militar destinada al país.

La NSPA ha movilizado alrededor de 400 millones de euros a través del Fondo Fiduciario del Paquete Integral de Asistencia a Ucrania. Estos recursos se han destinado a suministros médicos esenciales, combustible, infraestructuras críticas y apoyo en materia de ciberseguridad, en nombre de la organización y de sus Estados miembros.

A esa financiación se suman los 219 millones de euros aportados por la Coalición de Capacidades de Tecnologías de la Información para modernizar las capacidades digitales de defensa ucranianas.

Los aliados también han donado millones de litros de combustible y han desplegado personal de la NSPA en países de la Alianza para supervisar sobre el terreno la calidad de los suministros.

Compras conjuntas

La NSPA desempeña un papel central en la gestión de las necesidades logísticas y de adquisición de la OTAN. Sus asociaciones de apoyo permiten que dos o más aliados coordinen sus demandas de bienes y servicios en ámbitos específicos, agrupen pedidos y aprovechen economías de escala para reducir potencialmente los costes.

La incorporación de Ucrania amplía este modelo de cooperación y refuerza la conexión entre la asistencia militar a Kiev y la base industrial de defensa aliada.

El objetivo es avanzar hacia un apoyo más estructurado y sostenible, al tiempo que se abren nuevas oportunidades para los fabricantes ucranianos.

La medida no supone por sí misma una adhesión de Ucrania a la OTAN ni garantiza adjudicaciones automáticas a sus empresas. Sí constituye un nuevo instrumento de integración industrial y de cooperación en materia de adquisiciones, en un contexto en el que la Alianza busca reforzar su capacidad de producción y extraer lecciones operativas de la guerra de Ucrania.