Alemania equipará sus futuras fragatas F128 con sistemas de armas Seahawk DS de 30 mm por 35 millones de euros

Alemania contempla extender el armamento a un segundo lote de cuatro buques F128 adicionales para unificar la logística de su flota.

La disponibilidad inmediata de estos cañones busca agilizar la entrega de los buques y compensar retrasos acumulados, para que estén operativos en 2029.

La Marina de Alemania destinará 35 millones de euros a equipar sus futuras fragatas antisubmarinas F128 con sistemas de armas Seahawk DS de 30 mm.

La Marina alemana está decidida a modernizar su flota de superficie y responder a las urgencias operativas actuales a la mayor brevedad posible. La sustitución del cancelado proyecto F126 por las nuevas fragatas antisubmarinas F128 requiere, por tanto, soluciones inmediatas, efectivas y probadas.

En este escenario, la adquisición de las estaciones de armas MSI Seahawk de 30 mm se consolida como un pilar estratégico para garantizar que las futuras unidades navales estén operativas a partir de 2029, compensando sin rodeos los retrasos acumulados en los programas navales germanos.

El acuerdo adjudicado a la firma británica MSI Defence Systems, valorado en 29 millones de libras esterlinas (35 millones de euros al cambio actual), contempla el suministro inicial de 12 sistemas de cañones navales DS30M, comercialmente denominados Seahawk DS, según adelantó Naval News.

Esta tecnología armará a las cuatro primeras fragatas del programa F128, cuyo pedido inicial recibió el visto bueno parlamentario el pasado mes de julio. La disponibilidad comercial inmediata de esta tecnología es el factor clave que ha inclinado la balanza a favor de la empresa británica, permitiendo una integración ágil y sin sorpresas presupuestarias ni técnicas.

La magnitud del encargo está estrechamente ligada a la planificación estratégica de la Marina germana. Tras la reciente aprobación en octubre de un segundo lote de cuatro fragatas adicionales por parte del Parlamento alemán, la flota sumará un total de ocho unidades antisubmarinas.

Sistema de armas Seahawk DS MSI

Esta expansión de la serie F128 anticipa con casi total certeza un contrato posterior para equipar con estos mismos cañones a los cuatro buques restantes, unificando la logística y asegurando la estandarización operativa entre todos los navíos de la clase.

El sistema DS30M de MSI-DS destaca por ser una estación remota polivalente que admite cañones automáticos ligeros en calibres que van desde los 25 hasta los 40 mm, con la opción de incorporar armamento coaxial como ametralladoras de 7,62 mm o lanzamisiles.

El diseño más popular de este sistema incorpora el cañón Mk 44 Bushmaster II de 30 mm, una combinación tan fiable y probada a nivel internacional que la Marina de Estados Unidos la adoptó, en 2022, bajo la denominación Mk 38 Mod 4.

Además, la torreta se ofrece en tres versiones distintas -DS Remote, DS A1 y DS A2- que permiten elegir el nivel de sensores y radares según las necesidades específicas del buque. Esta madurez tecnológica garantiza a Alemania un armamento seguro, listo para instalar y plenamente adaptable a las exigencias del combate naval moderno.