Así es el "Stargate", el primer dron ucraniano de rescate aéreo de soldados heridos en zonas inaccesibles de combate

Cada unidad tiene un coste estimado de 50.000 dólares y busca reducir significativamente el tiempo de evacuación médica sin arriesgar la vida de equipos de rescate.

Para superar la guerra electrónica, utiliza conexiones por Starlink y L-Link, navegación por IA en caso de pérdida de GPS y un sistema de defensa con redes contra drones FPV.

El dispositivo puede transportar hasta 150 kilos a una velocidad de 105 km/h y tiene un alcance de ida de 15 kilómetros hasta la denominada zona de muerte.

Ucrania prueba el StarGate, un dron médico desarrollado por SkyFall para evacuar a soldados heridos en zonas del frente inaccesibles o peligrosas para vehículos terrestres.

Ucrania ha comenzado a probar el StarGate, un dron médico desarrollado por la compañía de tecnología de defensa SkyFall para evacuar a soldados heridos en sectores del frente inaccesibles o demasiado peligrosos para los vehículos terrestres.

La guerra ha convertido al país en un campo de experimentación acelerada para nuevas tecnologías militares. La proliferación de drones, las interferencias electrónicas y la amenaza constante sobre las rutas de suministro están impulsando soluciones que van más allá del combate directo, con sistemas no tripulados destinados también al transporte, la logística y la evacuación sanitaria.

Ahora, el prototipo entregado a una unidad de combate ucraniana y equipado con una cápsula médica y una camilla fija, deberá demostrar su fiabilidad en condiciones reales.

El StarGate puede transportar hasta 150 kilos, suficiente para trasladar a un militar con todo su equipo, y alcanzar una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora.

Su alcance de ida es de 15 kilómetros, una distancia que podría permitirle llegar hasta posiciones situadas en el interior de la denominada "zona de muerte", sometida a la amenaza constante de drones y artillería.

El sistema permitirá evacuar heridos desde zonas del frente bajo fuego de drones y artillería, donde los equipos de rescate no pueden llegar, y trasladarlos a un lugar seguro sin exponer a más personal militar.

Uno de los principales desafíos del StarGate es operar en un entorno marcado por la guerra electrónica. Para mantener la conexión, utiliza dos canales de comunicación: Starlink y el sistema L-Link.

También incorpora navegación basada en inteligencia artificial para calcular una ruta y regresar a una zona segura si pierde el control remoto y la señal GPS.

Durante las pruebas, el sistema mostró además una capacidad de defensa frente a drones FPV mediante el lanzamiento de una red destinada a interceptarlos.

Esta función busca aumentar las posibilidades de supervivencia del aparato en un campo de batalla donde los sistemas no tripulados representan una amenaza constante, según Associated Press (AP).

El coste estimado ronda los 50.000 dólares por unidad, dependiendo de la configuración. Su utilidad operativa dependerá ahora de los resultados de las pruebas, que deberán confirmar si puede completar las misiones con fiabilidad bajo interferencias y amenazas enemigas.

Reducir el tiempo de evacuación

En algunos sectores del frente, la zona de mayor riesgo se extiende entre 10 y 15 kilómetros o más. El alcance del StarGate permitiría cubrir parte de esa distancia y recoger a militares gravemente heridos en posiciones donde una evacuación terrestre puede resultar especialmente lenta y peligrosa.

La rapidez es crítica para quienes necesitan atención médica urgente. Si el dron demuestra que puede llegar a esos puntos y regresar de forma segura, podría reducir la exposición de los equipos de rescate y el tiempo que los heridos permanecen sin asistencia.

El desarrollo del StarGate ilustra la adaptación de la industria ucraniana a las necesidades inmediatas del campo de batalla.

Su despliegue dependerá de que las pruebas confirmen que estas capacidades funcionan en condiciones reales de combate.