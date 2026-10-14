El dron de combate Valkyrie levanta el vuelo en Europa: Airbus pone a prueba el "cerebro europeo" de la aeronave

Cada unidad del Valkyrie tendrá un coste aproximado de 20 millones de euros y Alemania estima una necesidad de hasta 500 drones.

La aeronave está proyectada para estar lista para el combate en 2029 y se prevé su integración con los cazas Eurofighter para potenciar su capacidad operativa.

Airbus prueba el sistema 'MARS', considerado el cerebro europeo de la aeronave que aporta soberanía tecnológica e inteligencia artificial para misiones autónomas.

El dron de combate colaborativo U740 Valkyrie ha completado con éxito su primer vuelo en el norte de Europa tras la alianza entre Airbus y Kratos.

Estados Unidos ha tomado la delantera en el mundo occidental en el desarrollo de drones de combate colaborativo, un tipo de aeronave no tripulada que está llamada a volar junto a los cazas convencionales para ejecutar las misiones más complicadas.

En Europa, Airbus Defence and Space optó por aliarse con Kratos, uno de los referentes del país norteamericano de esta industria, en un acuerdo anunciado en julio de 2025 para el desarrollo conjunto de una plataforma. Ahora, poco más de un año después, el U740 Valkyrie, como así se llama la aeronave, ha levantado el vuelo por primera vez en territorio europeo.

Este hito clave "confirma que Airbus y Kratos están en camino de entregar un Avión de Combate Colaborativo (CCA, Collaborative Combat Aircraft) no tripulado y listo para el combate en 2029". Este programa conjunto se basa directamente en la adquisición por parte de Alemania de un número todavía por determinar de unidades.

Según explican desde Airbus Defence and Space, el vuelo inaugural se realizó en un centro de pruebas en el norte de Europa y cumplió todos los objetivos esperados, incluido un despegue asistido por cohetes sin necesidad de pista —empleando un raíl—, maniobras a diversas altitudes y velocidades de hasta Mach 0.8.

La consecución del vuelo inaugural "sienta las bases para pruebas de vuelo posteriores más sofisticadas con el sistema de misión autónomo, reconfigurable y seguro" de Airbus. Este sistema es el denominado MARS (Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure) y ha sido desarrollado por la compañía como el "cerebro europeo de la aeronave".

MARS "garantiza el control total sobre el software, las aplicaciones de misión, los datos y el hardware del sistema", al mismo tiempo que "permite la soberanía nacional alemana o europea en el uso operativo del Valkyrie".

El sistema emplea tecnología con inteligencia artificial para llevar a cabo misiones de forma autónoma y coordinar grupos de misión completos, lo que permitirá el despliegue de la aeronave en enjambres completos.

"Una estricta jerarquía de control garantiza la supervisión humana, asegurando que todas las decisiones críticas cumplan con las normas de actuación establecidas, así como los estándares éticos y legales", apuntan.

Mike Schoellhorn, director ejecutivo de Airbus Defence and Space, ha declarado que "en un entorno de amenazas cada vez más complejo y disputado, las fuerzas aéreas requieren una capacidad de combate asequible".

Dron U740 'Valkyrie' en vuelo Airbus Defence and Space

"Al combinar la estructura probada del Kratos, como programa oficial, con el sistema de misión europeo de Airbus, podemos ofrecer un sistema CCA robusto, autónomo, asequible y listo para el combate para finales de la década", ha señalado el directivo.

Eric DeMarco, presidente y director ejecutivo de Kratos, ha reseñado que los vuelos inaugurales "suelen ofrecer muchas oportunidades de aprendizaje, pero gracias a la madurez del sistema Valkyrie y a la excelente integración del equipo de Airbus y Kratos, este vuelo fue un éxito rotundo".

Valkyrie

El Valkyrie, según Schoellhorn, "desempeñará un papel fundamental en la mejora de aeronaves de combate tripuladas como el Eurofighter, con mayor alcance, potencia de fuego y capacidad de supervivencia".

Por su diseño, el CCA permite la "resiliencia operativa" gracias principalmente a que puede desplegarse tanto desde un raíl como desde pistas aeroportuarias convencionales.

El coste de cada dron de combate se sitúa en torno a los 20 millones de euros y, según explicó Schoellhorn a Reuters, la Fuerza Aérea alemana tendría una necesidad de unas 500 unidades.

La Luftwaffe se encuentra actualmente trabajando en establecer los requisitos operativos de la aeronave. Por ejemplo, si el dron podría servir como aliado de los pilotos para misiones aire-aire, aire-superficie o guerra electrónica.

Dron Valkyrie Kratos

"Espero que en la primera mitad de 2027 quede claro qué se supone que debemos ofrecer o qué debe aportar a la industria en su conjunto", indicó el propio Schoellhorn. También planteó la posibilidad de fabricar el dron en Alemania o Europa, siempre que el número de pedidos lo permita.

En cuanto a la dependencia de EEUU, desde Airbus indican que el elemento central del sistema, donde se procesan los datos y se maneja la misión, está diseñado en Europa. De esta forma, la estadounidense Kratos proporciona la plataforma donde se integra esa tecnología.

El Valkyrie, cuyo primer vuelo tuvo lugar en 2019, ha sido diseñada para operar junto a cazas F-35 y los F-15 EX, la versión más reciente del mítico avión de la desaparecida McDonnell Douglas. Para Europa, Airbus planea la integración de la aeronave con el Eurofighter, así como con el próximo avión de sexta generación.

Una de las principales características del Valkyrie es su capacidad de transportar bombas de pequeño tamaño e incluso otros drones. En 2021, llevó a cabo el lanzamiento del sistema Altius 600, un dispositivo de tan solo 12 kilogramos que puede alcanzar una velocidad de crucero de 111 kilómetros por hora. A su vez, estos pequeños drones, con una autonomía de cuatro horas, pueden albergar cargas explosivas y todo tipo de sensores, cámaras y tecnología de inteligencia de señales.