Amparo Valcarce: "La industria de defensa es hoy líder en España", "tiene la capacidad de multiplicar cada euro por 2,3”

El Gobierno reafirma su objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa y seguridad, con la meta de que el 80% de la inversión se ejecute en España.

Amparo Valcarce destaca que cada euro de valor añadido directo del sector genera 2,3 euros para la economía española y un retorno fiscal de 8.100 millones.

El sector empleó a cerca de 290.000 personas en 2025, un 37% más que en 2019, e invirtió más de 1.800 millones en I+D+i.

La industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aportó más de 24.400 millones de euros al PIB en 2025, el 1,45% del total nacional.

"La industria de defensa es hoy líder en España". Así lo ha afirmado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante la presentación del Informe Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2025), elaborado por PwC para la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Valcarce ha recordado también el foco en el efecto multiplicador que genera el sector sobre el conjunto de la economía: “Por cada euro de valor añadido directo que genera la actividad de estas empresas, la economía española recibe 2,3, es decir, tiene la capacidad de multiplicar cada euro por 2,3”.

La secretaria de Estado ha destacado así el impacto que está teniendo el actual ciclo de inversión en defensa sobre la actividad económica, el empleo, la innovación y las cadenas de suministro españolas. En su intervención ha defendido que el esfuerzo presupuestario en capacidades militares tiene también un importante retorno industrial, tecnológico, territorial y fiscal.

Presentación del Informe de PwC elaborado para TEDAE Yolanda Rodríguez

Por su parte, Alberto Gutiérrez, presidente de TEDAE, destacó la evolución registrada por el conjunto del sector en los últimos años. “Los datos nos hablan de una historia de éxito”, señaló durante la presentación del informe.

Gutiérrez apuntó que, en los últimos seis años, la contribución del sector al PIB ha crecido un 8,2%, más del doble que la media de la economía española. La inversión en I+D+i superó en 2025 los 1.800 millones de euros, un 40% más que en 2019, mientras que el empleo se situó cerca de los 290.000 puestos de trabajo, con un crecimiento del 37%.

Según el informe presentado, las industrias representadas por TEDAE —defensa, seguridad, aeronáutica y espacio— generaron en 2025 una aportación al PIB superior a los 24.400 millones de euros, equivalente al 1,45% del PIB nacional y al 13,7% del PIB industrial español.

El efecto de arrastre se extiende a más de 50 sectores auxiliares y de servicios, según ha destacado Valcarce. A ello se suma un retorno fiscal de 8.100 millones de euros, equivalente al 2,5% de los ingresos tributarios nacionales.

El volumen de negocio también refleja el crecimiento experimentado por estas industrias. En 2025 alcanzaron una facturación consolidada superior a los 18.000 millones de euros, con un crecimiento medio del 11,6%.

“Tenemos que ir más allá del volumen directo de ventas, porque la verdadera relevancia macroeconómica de este sector radica en su capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía”, ha señalado la secretaria de Estado.

Compromiso del 2% del PIB

Valcarce ha reafirmado durante su intervención el compromiso del Gobierno con el objetivo de destinar el 2% del PIB a inversión en defensa y seguridad, lo que supone actualmente más de 34.000 millones de euros anuales.

“La decisión de alcanzar el objetivo del 2% del PIB en inversión en defensa y seguridad responde, por supuesto, al compromiso con la defensa colectiva de nuestros aliados, pero también a una visión estratégica para dotar a España de capacidades reales, capacidades aptas para afrontar los desafíos del siglo XXI”, ha afirmado.

La secretaria de Estado ha defendido que esta inversión debe generar el máximo retorno posible para el tejido productivo nacional. En este sentido, ha fijado como objetivo que el 80% de la inversión en defensa se realice en España y el 90% en Europa.

61.400 millones en PEMs

Este esfuerzo inversor se articula, entre otros instrumentos, a través de los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas, que actualmente movilizan 61.400 millones de euros en proyectos estratégicos.

Valcarce ha defendido la necesidad de proporcionar estabilidad y previsibilidad a las empresas para que puedan acometer inversiones industriales y tecnológicas de largo plazo.

“Todos ellos son la demostración palpable de que la soberanía tecnológica requiere planificación a largo plazo y certidumbre”, ha señalado. A su juicio, la continuidad de la inversión pública resulta esencial para evitar cuellos de botella y acelerar el crecimiento del ecosistema de innovación, especialmente entre las pymes.

Entre los grandes programas mencionados durante su intervención figuran las nuevas fragatas, los vehículos blindados sobre ruedas y los proyectos vinculados a la soberanía espacial, que Valcarce ha situado entre las principales apuestas tecnológicas de los próximos años.

España quiere ganar en Europa

La secretaria de Estado ha defendido finalmente que el crecimiento de la industria española debe proyectarse más allá del mercado nacional y aprovechar las oportunidades que ofrece el actual proceso de fortalecimiento de la base industrial y tecnológica europea.

“No solo tenemos que pensar en clave de España, hay que pensar en clave europea o también de exportación”, ha afirmado Valcarce, que ha apostado por que España lidere consorcios tecnológicos y se sitúe en el centro de las cadenas de valor europeas.

En este contexto, ha defendido las compras conjuntas y el impulso de programas europeos como una oportunidad para incrementar la escala y competitividad de las empresas españolas.

El mensaje de Valcarce durante la presentación del informe ha sido, en definitiva, que el actual ciclo de inversión en defensa no constituye únicamente un esfuerzo presupuestario para reforzar las capacidades militares, sino también una palanca de industrialización, innovación, empleo y soberanía tecnológica para España.