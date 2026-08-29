Córdoba crece como capital española de Defensa con el mantenimiento de los 8x8 Dragón y las obras de la BLET

El impacto económico anual de la base se estima en 600 millones de euros, con una aportación superior al 15% del PIB provincial y efectos en sectores como la formación universitaria y los servicios.

Empresas líderes tecnológicas y de defensa, como Indra, Escribano y Santa Bárbara Sistemas, están estableciendo centros de producción y mantenimiento en Córdoba.

La Base Logística del Ejército en Córdoba concentrará servicios antes repartidos en 11 centros, atrayendo inversiones superiores a 600 millones de euros y generando unos 3.000 empleos.

El Ejército de Tierra ha adjudicado la construcción de un centro de mantenimiento para los blindados 8x8 Dragón en Cerro Muriano (Córdoba), con una inversión de 5,5 millones de euros.

El Ejército de Tierra ha adjudicado a Adiante y Joaquín Pérez Arroyo por 5,5 millones la construcción en Cerro Muriano (Córdoba) de un nuevo centro de mantenimiento para los VCR 8x8 Dragón, que fabrica el consorcio TESS Defence.

Una nueva inversión relacionada con Defensa en Córdoba, donde el Ejército de Tierra está levantando su Base Logística (BLET) en la que agrupa en una sola instalación servicios que ahora tiene repartidos en 11 centros del país.

El mantenimiento de los 8x8 Dragón tiene además carácter estratégico: el nuevo blindado es uno de los programas estrella de Defensa en España. con inversiones previstas de 2.500 millones.

El consorcio TESS Defence, liderado por Indra y con Santa Bárbara Sistemas, Escribano y SAPA Placencia como socios, acumula notables retrasos con los 8x8 Dragón, pero las entregas se están produciendo ya con unas 70 unidades y la promesa de acelerar para completar el resto del pedido. Unidades que necesitan mantenimiento.

La base logística es un imán para este tipo de inversiones: las directas del Ministerio de Defensa suponen más de 500 millones de euros. Si se suman las de nuevas empresas llegadas ya a Córdoba al calor de la futura instalación, la cifra supera de largo los 600 millones.

Esta semana el Ejército adjudicó por 278,52 millones de euros a Magtel, Dragados y Heliopol las obras para las infraestructuras con función logística y de mantenimiento de sistemas de armas. La UTE vencedora fue la conformada por Magtel Operaciones, Dragados y Heliopol.

Entre inversiones públicas y privadas, las estimaciones de creación de empleo en torno a la BLET están en unas 3.000 personas.

Al mismo tiempo, industrias de distintos sectores anteriormente implantadas en Córdoba han anunciado nuevas inversiones de más de 400 millones de euros, disparando las expectativas en una provincia donde el sector secundario languidecía.

Se estima que el revulsivo económico que tendrá la base cuando esté operativa en 2028 en unos 600 millones de euros anuales. En intervenciones públicas el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado un impacto superior al 15% en el PIB provincial.

La creación de la base logística ha coincidido con nuevos programas nacionales, europeos y de la OTAN que están inyectando miles de millones a la industria de Defensa. El contexto internacional y las nuevas necesidades estratégicas apuntan a un ciclo largo.

Empresas

Así que las grandes del sector, nuevas empresas y corporaciones que operan en la economía civil pero que ven un hueco de mercado en el mercado militar han apostado por tomar posiciones cerca del gran centro logístico del Ejército.

Indra ha comenzado la fabricación de radares en Córdoba, y sus planes para la ciudad pasan por producir también sistemas de artillería autopropulsada y recientemente anunció otro proyecto para montaje y verificación de líneas de producción.

Escribano Mechanical & Engineering tiene en sus planes para Córdoba una fábrica de sistemas optrónicos y mantenimiento avanzado para lanzacohetes y artillería.

Grupo Oesía ha abierto un Centro de Ciberseguridad para la Administración con más de cien empleados.

General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS) apuesta por Córdoba para un nuevo centro de mantenimiento y modernización de blindados.

Tess Defence, que agrupa a Indra, Escribano, Sapa y Santa Bárbara, que construye los 8x8 Dragón, tiene ya una oficina en la ciudad.

Zigor, de capital vasco, tiene previsto un nodo energético y de almacenamiento para blindar la sostenibilidad del complejo.

Novaindef (del grupo Meltio-Sicnova de impresión 3D), Halotech (seguridad laboral) y Silpre también han anunciado proyectos en Córdoba.

Grandes de la ingeniería vinculada a Defensa (como Ghenova) han tomado posiciones en la ciudad con nuevas oficinas.

Muchas de estas empresas trabajan en tecnologías duales: tienen usos militares, pero también aplicaciones civiles. Es una característica relevante a la hora de establecer sinergias y atraer más empresas al perímetro de Córdoba.

Las repercusiones de la base se extienden a la promoción inmobiliaria y a todo tipo de servicios que van a demandar los nuevos profesionales llegados a la ciudad. Y también a la Universidad de Córdoba, que deberá adaptar sus titulaciones a la nueva demanda de talento.

La Junta de Andalucía ha lanzado ya licitaciones millonarias para cualificar a desempleados y trabajadores en perfiles tecnológicos y logísticos demandados por este proyecto estratégico.