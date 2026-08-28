India y Japón fortalecen sus vínculos militares para contener la expansión de China en el Indo-Pacífico

El pacto incluye la colaboración industrial y tecnológica, con transferencia de tecnología japonesa para el desarrollo naval indio y el fortalecimiento de la industria de defensa en el Índico.

Ambos países incrementarán la frecuencia y complejidad de sus maniobras militares conjuntas, incorporando sistemas no tripulados y cooperación en operaciones especiales y contraminas.

El acuerdo permite el uso recíproco de infraestructuras portuarias y de mantenimiento, facilitando misiones prolongadas y optimizando el apoyo logístico naval.

India y Japón han firmado un acuerdo de cooperación en seguridad marítima para responder al aumento de la presencia militar china en el Indo-Pacífico.

La geografía y la geopolítica han entrelazado los destinos estratégicos de India y Japón. En una reunión de alto nivel celebrada en Nueva Delhi, el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, y su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, han sellado un ambicioso acuerdo de cooperación en materia de seguridad marítima.

Este compromiso formaliza una profunda transformación en la arquitectura de seguridad del Indo-Pacífico, como respuesta al incremento de la presencia militar de China en la región.

El entendimiento entre ambas potencias asiáticas busca articular una reacción coordinada en un espacio marítimo vital para el comercio mundial. Aunque el texto oficial evita nombrar de manera explícita a Pekín, la diplomacia de ambos países ha enviado un mensaje inequívoco al gigante asiático al expresar una firme oposición a cualquier medida unilateral que altere la libertad de navegación o pretenda modificar el statu quo mediante la fuerza y la coerción.

Esta formulación, no obstante, refleja la preocupación compartida ante las contenciosas reclamaciones territoriales y la demostración de poder por parte de China en los mares adyacentes.

El eje central sobre el que se vertebra esta alianza es el denominado Marco de Conciencia del Dominio Marítimo, cuyo fin es monitorear y rastrear la circulación de buques y aeronaves en los pasajes oceánicos de interés mutuo.

Más allá de la esfera estrictamente informática e inteligible, la colaboración proyecta un salto cualitativo hacia la asistencia en situaciones de emergencia. El acuerdo consolida la cooperación operativa en operaciones de búsqueda y rescate marítimo, así como en misiones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales.

La dimensión logística representa quizás el avance funcional más sustancial del tratado. El documento autoriza a las unidades navales de ambas naciones a hacer uso recurrente de la infraestructura portuaria e instalaciones de mantenimiento del otro país.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y su homólogo indio, Narendra Modi, el pasado julio EFE

Este acceso recíproco permitirá a los buques indios y japoneses sostener misiones prolongadas lejos de sus bases de origen, optimizando el aprovisionamiento y las reparaciones navales mediante un convenio específico que facilitará estas tareas esenciales en puerto.

La convergencia entre Nueva Delhi y Tokio posee una lógica geográfica de singular contundencia. India se erige como el guardián natural de las rutas del océano Índico y de los accesos occidentales al crucial estrecho de Malaca.

Por su parte, el archipiélago japonés flanquea los corredores marítimos primordiales que conectan los puertos navales chinos con el Pacífico abierto.

La integración operativa de ambas posiciones geográficas crea una tenaza logística sobre las líneas de comunicación marítima más transitadas del globo.

Maniobras militares e industria

La vertiente militar del entendimiento excede con creces el plano de la vigilancia pasiva. Ambos ministerios han acordado elevar la complejidad y frecuencia de sus maniobras bilaterales, tanto ejercicios navales como aquellos orientados al combate terrestre.

Como novedad operacional, se integrarán progresivamente sistemas no tripulados en estos adiestramientos, al tiempo que se realizarán ejercicios con breves plazos de notificación y se estrecharán los lazos entre las Fuerzas de Operaciones Especiales de ambos estados.

En el ámbito naval, destaca además el desarrollo de capacidades en contraminas, campo crítico para mantener abiertos accesos portuarios durante una crisis.

El entendimiento alcanza también el plano industrial y tecnológico. Bajo la premisa de la iniciativa gubernamental 'Make in India' de Nueva Delhi, ambos países contemplan colaborar en proyectos de diseño y construcción naval, aprovechando la sofisticación tecnológica nipona y la capacidad de producción india.

Destructor JS Maya de Japón Ministerio de Defensa de Japón

En este contexto, Tokio estudia la posibilidad de externalizar trabajos de reparación y producción en astilleros indios, fortaleciendo la base industrial de la defensa en el Índico.

En el marco de estas negociaciones, la Marina india está interesada en asimilar tecnologías clave desarrolladas para los destructores de la clase Maya de Japón para aplicarlas en el diseño de las futuras embarcaciones del Proyecto 18, programa que persigue la construcción de los destructores de próxima generación de India.

Para Nueva Delhi, las áreas prioritarias de transferencia tecnológica abarcan la defensa aérea y antimisiles, la fusión de sensores, y la guerra electrónica.

La clase Maya japonesa representa un hito en la ingeniería naval contemporánea, combinando un casco de gran porte con el avanzado sistema de combate estadounidense AEGIS.

Con un desplazamiento cercano a las 10.250 toneladas en unidades como el JS Maya y el JS Haguro, estos buques cuentan con un amplio espacio interno que alberga 96 celdas de lanzamiento vertical para interceptores antimisiles SM-3 y SM-6, asegurando un escudo aéreo impenetrable para la flota.

La fuerza naval india busca emular y superar estas prestaciones en los buques del Proyecto 18, proyectando un desplazamiento aún mayor que oscilará entre las 11.000 y 13.000 toneladas.

Esta envergadura, netamente superior a la de sus destructores actuales, otorgará el margen necesario para alojar potentes radares, mayores generadores de energía eléctrica, sistemas de misiles de última generación y futuras actualizaciones tecnológicas.