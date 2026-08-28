Grecia invertirá 3.100 millones en un escudo antimisiles de tres capas con sistemas Spyder, Barak y David's Sling israelíes

El Consejo de Seguridad de Grecia aprobó la adquisición de estos sistemas para proteger tanto el territorio continental como las islas del Egeo.

El sistema empleará inteligencia artificial para identificar, clasificar y responder a amenazas aéreas, integrando todos los medios bajo un mando común.

La arquitectura defensiva, denominada 'Escudo de Aquiles', combinará interceptores de corto, medio y largo alcance junto a baterías Patriot y una red de drones.

Grecia invertirá 3.100 millones de euros en un escudo antimisiles de tres capas con sistemas israelíes Spyder, Barak MX y David's Sling.

Grecia dará un nuevo paso en la modernización de su defensa aérea con la compra de varios sistemas israelíes por 3.100 millones de euros. El acuerdo, que firmarán el lunes en Tel Aviv representantes de ambos ministerios de Defensa, permitirá a Atenas desplegar una arquitectura antiaérea y antimisiles multicapa en el territorio continental y las islas del Egeo.

La operación, adelantada este viernes por el diario griego Kathimerini citando fuentes del Ministerio de Defensa helénico, contempla la compra de tres familias de sistemas: Spyder, Barak MX y David's Sling. Su integración con los sistemas Patriot estadounidenses que Grecia ya emplea y con una red de drones desplegados en el continente y en las islas dará forma al denominado "Escudo de Aquiles".

La arquitectura se basará en anillos de protección adaptados al tipo de amenaza y a su distancia de detección, combinando interceptores de corto, medio y largo alcance para no depender de un único sistema de defensa aérea.

En la capa de corto alcance se situará el Spyder, un sistema móvil de defensa aérea desarrollado por la compañía israelí Rafael. Su arquitectura permite emplear misiles de la familia Python y Derby contra aeronaves, helicópteros, drones y otras amenazas aéreas.

Su carácter autopropulsado facilita además su despliegue y reposicionamiento, una característica especialmente relevante para un país como Grecia, cuyo territorio está formado por miles de islas y cuenta con numerosas posiciones estratégicas dispersas.

Misil israelí Barak MX -

En una segunda capa se encuentra el Barak MX, también desarrollado por Israel. Se trata de una familia de defensa aérea modular capaz de emplear interceptores de diferentes alcances y diseñada para enfrentarse a aeronaves, misiles de crucero y otras amenazas aéreas.

Su arquitectura permite integrar sensores y lanzadores dentro de una misma red de defensa, proporcionando una cobertura más amplia que los sistemas destinados exclusivamente a la protección de punto.

La tercera capa estará formada por el David's Sling, concebido para hacer frente a amenazas de mayor alcance, incluidos misiles balísticos y misiles de crucero. El sistema emplea interceptores diseñados para destruir las amenazas durante su trayectoria y constituye uno de los principales elementos de la futura arquitectura antimisiles griega.

A estos tres sistemas se sumarán las baterías Patriot, que Grecia mantiene desde hace años dentro de su estructura de defensa aérea. La combinación permitirá distribuir las funciones de detección e interceptación entre diferentes sistemas y establecer una defensa escalonada frente a amenazas procedentes de distintas distancias y alturas.

IA para el "Escudo de Aquiles"

Uno de los elementos centrales del proyecto será la integración de todos estos medios dentro de una arquitectura común de mando y control. Según el plan aprobado por Atenas, el sistema empleará software basado en inteligencia artificial para identificar las amenazas, clasificarlas y seleccionar el medio más adecuado para responder a cada una de ellas.

El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, definió la iniciativa como una "red de respuesta a misiles y diagnóstico de amenazas" que cubrirá tanto el territorio continental como las islas.

El objetivo es que los diferentes sensores y sistemas de armas puedan compartir información y actuar de forma coordinada. De este modo, una amenaza detectada por un sensor podrá ser seguida y evaluada dentro de la red y, en función de sus características, asignada al interceptor más adecuado.

La arquitectura también permitirá combinar los sistemas de defensa aérea con los drones desplegados en el continente y las islas, ampliando las capacidades de vigilancia y detección de Grecia.

El Consejo de Seguridad de Grecia (KYSEA) aprobó la pasada semana la adquisición de los sistemas israelíes y los demás proyectos necesarios para desarrollar el escudo.

La creación del "Escudo de Aquiles" supone así un nuevo salto en la apuesta griega por una defensa aérea integrada: una red en la que sistemas de corto, medio y largo alcance, baterías Patriot, sensores y drones trabajarán de forma coordinada para detectar, clasificar y neutralizar amenazas antes de que puedan alcanzar objetivos en el territorio continental o en las islas del Egeo.