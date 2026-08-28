Daniel Acuña, nuevo consejero delegado de la empresa pública de Defensa Isdefe tras la renuncia de Manuel Cutrín

El nuevo consejero delegado apuesta por reforzar la relevancia tecnológica de Isdefe y adaptar los servicios a las necesidades del sector Defensa.

Entre sus prioridades destaca la consolidación del Plan Estratégico de Isdefe y el mantenimiento del diálogo social con los trabajadores.

Acuña es ingeniero superior de telecomunicaciones y cuenta con más de tres décadas de experiencia en la empresa pública.

El Consejo de Administración de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) ha formalizado el nombramiento de Daniel Acuña como su nuevo consejero delegado, tras la renuncia a petición propia de Manuel Cutrín, quien ha decidido iniciar una nueva etapa profesional, según ha informado la compañía este viernes a través de un comunicado.

Acuña, destacan desde Isdefe, aporta a la dirección ejecutiva un perfil altamente especializado y una extensa vinculación con la empresa pública. Es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, formación que ha complementado con un máster en gestión de contratos y programas en el sector público, además de diversos programas de dirección y desarrollo ejecutivo en las escuelas de negocios IESE y Esade.

En las etapas iniciales de su trayectoria ejerció como profesor universitario asociado y trabajó en el sector privado para firmas como Page Ibérica, hasta su incorporación a Isdefe en el año 1988.

A lo largo de sus más de tres décadas en la compañía, Acuña ha desempeñado puestos de gran responsabilidad técnica y estratégica. Ocupó la Dirección de Sistemas de Defensa y Seguridad, área crucial para los proyectos encomendados a la empresa y, desde 2021, ejercía como director de Operaciones, cargo que ostentaba en la actualidad.

Esta amplia experiencia interna le otorga un conocimiento profundo de la organización, preparándolo para asumir el liderazgo de Isdefe en un momento clave en el que la entidad actúa como un medio propio esencial y necesario para el Ministerio de Defensa.

Desde su nueva posición, el nuevo consejero delegado afrontará los desafíos inmediatos del sector de la seguridad y la defensa con una gestión enfocada en el trabajo sereno y eficaz con el personal. Entre sus prioridades inmediatas destacan la consolidación e implantación del Plan Estratégico de la empresa y la continuidad del diálogo social fluido con la representación de los trabajadores.

Al asumir el cargo, Acuña ha destacado que el futuro presenta importantes retos y ciertas incertidumbres, pero lo califica de muy prometedor.

"Nos hemos ido posicionando en el sector de la defensa y la seguridad, y creo que tenemos que seguir haciéndolo, con la prudencia necesaria. Debemos esforzarnos en ser tecnológicamente relevantes y adaptar nuestros servicios a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos los mimbres para hacerlo", ha asegurado.

Por su parte, Isdefe y su nuevo máximo ejecutivo han expresado su agradecimiento a Manuel Cutrín por su dedicación y compromiso durante su periodo en el cargo.

A lo largo de su gestión, Cutrín priorizó el fortalecimiento de la organización, la preparación de la empresa para los retos del futuro y la búsqueda de la excelencia junto a un equipo humano "extraordinario" tanto en lo profesional como en lo personal, han señalado.