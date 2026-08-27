España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos VAMTAC para reforzar sus capacidades terrestres

La operación se enmarca en el mecanismo europeo SAFE, que facilita financiación para la adquisición de material militar.

Esta iniciativa busca mejorar la interoperabilidad y protección de las Fuerzas Armadas de ambos países sobre una plataforma común.

El acuerdo, firmado en Oporto, prevé la incorporación de 75 VAMTAC para Portugal entre 2027 y 2029, fabricados por Urovesa.

España y Portugal han acordado la compra conjunta de vehículos militares VAMTAC para modernizar sus capacidades terrestres.

España y Portugal han acordado la adquisición conjunta de vehículos tácticos militares de alta movilidad táctica (VAMTAC) en el marco del mecanismo europeo SAFE. El objetivo es modernizar las capacidades terrestres de ambos países y avanzar hacia una mayor interoperabilidad de sus Fuerzas Armadas mediante el empleo de una plataforma común.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo, presidieron este jueves en Oporto la firma del Memorando de Entendimiento que formaliza la participación portuguesa en un futuro acuerdo marco para el suministro de vehículos autobastidores VAMTAC, con 1.500 kilos de carga útil y alta movilidad táctica.

El acto, celebrado en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, reivindicó la cooperación bilateral como parte del impulso europeo a la seguridad y la defensa. Tras la firma, Robles subrayó su valor político para avanzar hacia una "Europa de la defensa", destacó el carácter transparente y técnico de los acuerdos y reiteró el objetivo de alcanzar el 2% de inversión en defensa.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo. EFE

La ministra destacó que el acuerdo representa un paso más en la cooperación entre los dos países y en la construcción de capacidades europeas.

"Es una magnífica noticia para España y Portugal y sobre todo para la Unión Europea, que está firmemente comprometida con la paz y con los valores de seguridad y de defensa. Precisamente con programas como el SAFE y en actos como el de hoy, demostramos esa unidad que es nuestra principal fortaleza", añadió.

75 vehículos para Portugal

Portugal tiene previsto incorporar 75 VAMTAC, fabricados por la empresa española Urovesa, con entregas programadas entre 2027 y 2029.

Melo destacó la importancia de la operación para las Fuerzas Armadas portuguesas y señaló que el país no realizaba una inversión de estas características en este tipo de equipamiento desde hace 40 años. Los nuevos vehículos contribuirán, según explicó, a mejorar "la efectividad de las misiones y la protección de la vida del personal militar".

Robles incidió igualmente en la necesidad de proporcionar a los militares medios adecuados para el desempeño de sus funciones. "Lo mejor que tenemos son nuestras Fuerzas Armadas, nuestros hombres y nuestras mujeres. Por eso tenemos que ofrecerles y darles los mejores medios de protección", señaló.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional de Portugal, el contralmirante Antonio Mateus. MDE

El Memorando de Entendimiento establece además un marco de cooperación entre ambos ministerios para desarrollar una capacidad integral de movilidad terrestre táctica sobre una plataforma común. La iniciativa pretende generar sinergias y facilitar la interoperabilidad e intercambiabilidad entre las Fuerzas Armadas de España y Portugal.

La firma corrió a cargo de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional de Portugal, el contralmirante Antonio Mateus.

El respaldo del mecanismo SAFE

El programa se articula bajo el mecanismo SAFE (Security Action for Europe), diseñado por la Unión Europea para reforzar las capacidades de defensa de sus Estados miembros y favorecer las adquisiciones de material militar.

El instrumento contempla créditos para financiar compras conjuntas o individuales de armamento en condiciones financieras favorables, con tipos de interés en torno al 3 % y plazos de devolución de hasta 45 años.

La operación entre España y Portugal combina así la renovación de sus medios de movilidad táctica con uno de los instrumentos comunitarios destinados a impulsar la inversión en defensa y fortalecer la base industrial europea.