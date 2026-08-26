Los helicópteros Chinook del Ejército de Tierra en Eslovaquia se adiestran con la OTAN en el transporte de obuses 'Light Gun'

Estos helicópteros pueden transportar hasta 10.900 kg de carga o entre 33 y 55 soldados, con un radio de misión de 370 kilómetros.

El Ejército de Tierra ha modernizado su flota de Chinook a la versión Foxtrot, con mejoras en potencia, reducción de vibraciones y sistemas de defensa electrónica.

Los helicópteros Chinook de las FAMET se entrenan en Eslovaquia con la OTAN para el transporte de obuses L118 Light Gun de 105 mm.

El personal de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) desplegado en Eslovaquia, en el marco de la misión de la OTAN en dicho país para reforzar el flanco este de la Alianza, ha perfeccionado sus capacidades en el helitransporte de piezas de artillería utilizando unidades Chinook.

De acuerdo a lo informado por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de sus redes sociales, los helicópteros Chinook -fabricados por la empresa estadounidense Boeing- permiten "el despliegue de unidades de artillería en cualquier parte".

Según las imágenes difundidas por el EMAD, al menos dos obuses remolcados L118 Light Gun fueron transportados empleando una de las mencionadas aeronaves. Los Light Gun, de origen británico y desarrollados en los años 70, cuentan con un cañón de 105 mm.

Los Chinook de España

En abril de 2025, el Ejército de Tierra recibió el Chinook número 17, completando así la modernización de los helicópteros contratada con Boeing, en 2018. Este programa abarcaba la actualización a la versión Foxtrot (F) de 13 unidades de la flota española y la compra de otros cuatro aparatos totalmente nuevos. En 2023, Defensa adquirió un quinto aparato, todavía pendiente de entrega.

El Chinook se caracteriza por su doble rotor, uno en cada extremo del fuselaje de la aeronave, que deja un gran espacio interior y cuenta con una gran potencia. Si bien el diseño es de los años 50, es una de las plataformas más actualizadas del mundo.

🎯El personal de la Unidad de Helicópteros, desplegada en Eslovaquia, se adiestra en el helitransporte de piezas de artillería Light Gun.

🚁El empleo de helicópteros Chinook permite el despliegue de unidades de artillería en cualquier parte.

🇪🇸España mantiene su compromiso con la… pic.twitter.com/KTBjVi7hz8 — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) August 26, 2026

La versión Foxtrot destaca por contar con un par de propulsores firmados por Honeywell que ofrecen hasta 4.868 caballos de potencia cada uno, con un nuevo mecanizado que reduce la vibración de la aeronave, alargando así la vida útil de los componentes.

Es una aeronave especializada para el transporte de carga pesada ya que tiene una capacidad para llevar entre 33 y 55 soldados o lo que es lo mismo, 10.900 kilos de carga.

En cuanto a las capacidades extras del modelo que opera para el Ejército de Tierra, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato a Indra, en 2022, para integrar algunos sistemas de defensa electrónica: un radar ALR-400FC para identificar potenciales amenazas y un avisador capaz de detectar si un enemigo ha señalado por láser al helicóptero como objetivo.

La aeronave de Boeing puede volar a un máximo de 315 kilómetros por hora, con una velocidad de crucero situada en unos 291 km/h y un techo de vuelo de 6.000 metros. Cuando está cargado totalmente, tiene un peso de 22.600 kilogramos con un radio de misión de 370 kilómetros.