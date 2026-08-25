España y Polonia comprarán conjuntamente aviones cisterna A330 MRTT a Airbus por 5.400 millones de euros.

El A330 MRTT permite reabastecimiento aéreo, transporte de hasta 45 toneladas de carga y misiones de evacuación médica avanzada.

La compra se realiza a través del programa europeo SAFE y los aviones serán ensamblados en Getafe, Madrid.

El acuerdo contempla la adquisición de siete unidades nuevas: tres para España y cuatro para Polonia.

España y Polonia comprarán de forma conjunta aviones cisterna A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) por valor de 5.400 millones de euros, tal como se refleja en un acuerdo marco aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que tendrá una duración de siete años.

Si bien no se ha informado oficialmente de la cantidad de aparatos a adquirir, fuentes conocedoras del acuerdo han señalado a EL ESPAÑOL que rondaría las siete unidades: tres para Madrid y cuatro para Varsovia.

Asimismo, se trataría de aviones completamente nuevos -es decir, construidos desde cero- a diferencia de los actuales tres A330 de los que dispone el Ejército del Aire, adquiridos de segunda mano a Iberia en 2021.

En este acuerdo se emplea el instrumento 'Acción por la Seguridad de Europa' (SAFE), un programa de contratación pública conjunta europea, para incorporar una adenda que contempla que Polonia participe en esta adquisición de aeronaves, financiada a través de esta fórmula.

El pasado mes de junio el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó en una comparecencia de prensa junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la futura compra de unidades A330 MRTT, cuya conversión y ensamblaje se realiza en las instalaciones que Airbus posee en Getafe (Madrid).

Polonia explicó que había optado por adquirir estos aviones a través del instrumento financiero creado por la Unión Europea para impulsar la producción industrial de defensa y fomentar las adquisiciones conjuntas de armamento entre los Estados miembros.

El ministro polaco agradeció la actitud de Defensa y de la industria española, refiriéndose a la disposición de España a cederle su turno para recibir un avión MRTT dada la mayor necesidad de las Fuerzas Armadas polacas en disponer de estos aviones.

Una gasolinera con alas

Entre las modificaciones estructurales que Airbus, conforme a las exigencias de sus clientes, lleva a cabo en los aviones civiles para su conversión en gasolineras con alas, sobresale la incorporación, en la parte trasera del fuselaje, de un brazo de reabastecimiento aéreo.

Esta pértiga permite transferir combustible a otras aeronaves provistas de receptáculo en la parte superior, como los cazas F-16, F-35 o el propio A330 MRTT.

El sistema se caracteriza por un flujo de combustible muy elevado, capaz de bombear hasta 4.500 litros por minuto, cantidad que bastaría para llenar el tanque de un automóvil en menos de un segundo.

Asimismo, el avión cisterna puede disponer de cápsulas bajo cada ala que permiten suministrar combustible, mediante mangueras, a dos cazas simultáneamente, como los Eurofighter, Tornado o F-18. Las unidades de España están equipadas únicamente con este método de reabastecimiento.

Las ventajas del A330 MRTT no se limitan únicamente a esta capacidad. El avión puede trasladar hasta 45 toneladas de carga, distribuidas entre la cabina de pasajeros y la bodega inferior. En concreto, acomoda 266 pasajeros en una configuración estándar de dos clases o alrededor de 300 si se dispone en una sola clase.

El diseño de la aeronave también contempla misiones de evacuación médica aérea: es capaz de transportar 28 camillas, seis módulos de cuidados intensivos, 20 asientos para el personal sanitario y 100 plazas para pasajeros, en una configuración de evacuación avanzada.

Además, desde Airbus destacan su capacidad para realizar misiones de despliegue a larga distancia de cazas, pudiendo acompañar hasta cuatro aviones de combate junto con 50 personas y 12 toneladas de equipaje, repuestos y equipos, en vuelos sin escalas de más de 5.200 kilómetros.