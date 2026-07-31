Defensa abre concurso para dotar a la UME de camiones, remolques, excavadoras y tractores por 16,6 millones

Las nuevas máquinas contarán con sistemas avanzados de comunicación y características específicas para operar en terrenos complejos y situaciones de emergencia.

El contrato se divide en tres lotes y exige asistencia técnica a menos de 50 km de las bases de la UME, así como equipos móviles de soporte.

La adquisición incluye camiones volquete, remolques, tractores de cadenas, excavadoras de cadenas y de ruedas, destinados a mejorar la respuesta ante emergencias e incendios forestales.

El Ministerio de Defensa ha abierto un concurso para dotar a la UME de camiones, remolques, excavadoras y tractores por un valor total de 16,6 millones de euros.

Desde su puesta en funcionamiento en 2005, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado desplegando sus medios humanos y mecánicos en todos los rincones de España donde se les ha requerido y, en ocasiones, del planeta.

La de dotarla de más vehículos y herramientas ha sido una de las prioridades establecidas por el Ministerio de Defensa en los últimos tiempos y a través de diferentes programas y acuerdos marco. El último, acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado por un coste estimado de 16 millones de euros.

En concreto, se recoge la adquisición de camiones volquete, remolques, tractores de cadenas, excavadoras de cadenas y excavadoras de ruedas.

Según explican desde el Ministerio de Defensa, estos equipos permiten dar una respuesta eficaz ante incendios forestales y otras emergencias en terrenos complejos.

La maquinaria, tal y como se ha podido comprobar en los incendios registrados en las últimas semanas, sirve tanto para las labores de extinción directa, o el transporte de personal como para el movimiento de tierra o el acceso a las zonas más complejas.

Además, la incorporación de estas nuevas herramientas "permitirá mejorar significativamente la capacidad operativa y de respuesta" de la propia Unidad Militar de Emergencias. "Cumpliendo así con su misión de proteger y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos".

Acuerdo marco

El acuerdo marco se reparte entre un total de tres lotes: uno para los camiones volquete y remolques, otro para tractor de cadenas y el último para la excavadora de cadenas y la excavadora de ruedas. El coste total de los 16,6 millones de euros se repartirá en los cuatro años que tiene previsto estar vigente.

Uno de los requisitos comunes entre todos los lotes es que el contratista debe disponer, como mínimo, de un punto de asistencia técnica ubicado a una distancia menor de 50 kilómetros de cada una de las bases o acuartelamientos de la UME.

Estas instalaciones se encuentran en Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés de Rabanedo (León), Telde (Las Palmas de Gran Canaria) y Los Rodeos (Santa Cruz de Tenerife).

Asimismo, en cada punto de asistencia, deberá tener un equipo móvil que se pueda desplazar para proporcionar soporte a las unidades de la UME.

Otro de los requisitos técnicos comunes es que los vehículos —excepto el remolque— de los tres lotes deberán tener un sistema de comunicaciones Tetrapol de dotación.

Camión volquete y remolque

Según se describe en la documentación, el camión objeto de suministro debe ser un camión tipo volquete basculante destinado al transporte de tierra y áridos.

Contará con tres ejes con una masa máxima en circulación de 26 toneladas y una carga útil mayor o igual a 8 toneladas.

Camiones de la UME Unidad Militar de Emergencias / Ministerio de Defensa

En los requisitos también hay espacio para el motor, que debe contar con un par máximo superior a 2.600 Nm y una caja de cambios de, mínimo, 12 velocidades.

Además, la UME recoge la necesidad de que el vehículo cuente con algunos añadidos como protecciones, toma de fuerza para utillajes auxiliares, gancho de estándar OTAN, rejillas para los faros, argollas o toma de corriente eléctrica externa.

En cuanto al remolque, esta plataforma debe ser apta para ser enganchada y remolcada por el camión volquete del mismo lote.

Según la hoja económica, el precio unitario de cada camión volquete es de 388.800 euros sin IVA, mientras que el remolque alcanza 114.000 euros.

Tractor y excavadoras

Comenzando por el tractor de cadenas, según lo describe la Unidad Militar de Emergencia, debe contar con una hoja frontal y un arado trasero de tres rejones.

Entre los requisitos mínimos están las protecciones básicas y también la necesidad de integrar un sistema de filtrado de aire especialmente diseñado para operar en entornos afectados por incendios.

Excavadora de la UME Unidad Militar de Emergencias / Ministerio de Defensa

En cuanto a las características comunes de las excavadoras, la documentación aportada indica que deben suministrarse con acople rápido para los aperos hidráulicos, cámaras de visión trasera y lateral y un sistema de pesaje integrado que permita medir en tiempo real la masa del material que se está cargando o moviendo.

La excavadora de ruedas tendrá un sistema de excavación que permita ejecutar los movimientos de forma automática o semiautomática mientras se mantiene presionado un botón o accionada una palanca.

Por su parte, la excavadora de cadenas se establece como una herramienta para terrenos más complejos y la UME ha establecido una serie de implementos con los que deberá ser capaz de operar.

Contará con una pinza de demolición y clasificación, un martillo hidráulico, una pinza hidráulica, un cazo de limpieza y un cazo de rejilla.

Sobre los precios unitarios, la UME establece 520.000 euros por cada tractor de cadenas, 317.000 por la excavadora de cadenas y de ruedas, 27.000 para la pinza de demolición, 54.000 para el martillo y la pinza, 4.800 por el cazo de limpieza y 9.000 euros por el cazo de rejilla.