Ceuta dispone de más de 2.500 militares de La Legión, Regulares, artilleros, ingenieros y personal de logística

Fuentes militares apuntan a la existencia de intereses políticos y mafias detrás de la presión migratoria, calificando la situación como una posible "guerra híbrida".

Las Fuerzas Armadas en Ceuta cuentan con capacidades de combate, logística, artillería, ingenieros e inteligencia, pero no disponen de medios específicos para el control de masas.

El despliegue militar tiene carácter de apoyo y coordinación con la Guardia Civil, que mantiene la responsabilidad exclusiva del control fronterizo.

Más de 2.500 militares de distintas unidades del Ejército de Tierra se encuentran desplegados en Ceuta para reforzar la seguridad tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

La llegada masiva de migrantes, unas 49.000 personas procedentes de Marruecos, han llevado al Gobierno a activar un refuerzo extraordinario del dispositivo de seguridad en Ceuta mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil.

Fuentes de los ministerios de Defensa e Interior han confirmado que los efectivos militares actuarán bajo la coordinación del Mando de Operaciones para respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la gestión de una situación considerada la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma desde mayo de 2021, cuando unas 8.000 personas cruzaron la frontera tras la relajación de los controles por parte de Marruecos.

Actualmente, la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) cuenta con más de 2.500 militares del Ejército de Tierra, distribuidos entre unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros, logística y apoyo al mando, una estructura que le permite reaccionar con rapidez ante situaciones de emergencia y colaborar con las autoridades civiles cuando así se requiere.

El núcleo de la fuerza terrestre en Ceuta está integrado por el Tercio "Duque de Alba" 2º de La Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, el Regimiento de Caballería "Montesa" nº 3, el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, el Regimiento de Ingenieros nº 7, la Unidad Logística nº 23 y el Batallón de Cuartel General de la Comandancia General.

Estas unidades participan de forma habitual en ejercicios y maniobras, así como en operaciones nacionales e internacionales, además de prestar apoyo a las administraciones civiles cuando las circunstancias lo requieren.

Varias unidades del Ejército se encuentra desplegado en la ciudad autónoma (Reuters) Reuters

Entre ellas destaca el Tercio "Duque de Alba", una de las principales unidades de combate de la plaza, integrado por la IV Bandera "Cristo de Lepanto" y una Compañía de Defensa Contracarro. Mantiene un elevado nivel de preparación mediante ejercicios tácticos, marchas, jornadas continuadas de instrucción y prácticas de tiro.

Junto a La Legión opera el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, heredero de una tradición militar centenaria y configurado hoy como una unidad de infantería ligera preparada para responder a los escenarios de combate actuales.

En las últimas décadas ha participado en misiones en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Líbano, Mali, Irak y Ucrania, además de intervenir en territorio nacional durante la Operación Balmis, en episodios de DANA y en otros apoyos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Leopard 2A4, BMR y capacidades antiaéreas

La capacidad acorazada de la ciudad autónoma recae en el Regimiento de Caballería "Montesa" nº 3, la única unidad del Arma de Caballería desplegada en Ceuta.

"Allí tenemos carros de combate Leopard 2, que los tiene el Regimiento de Caballería", explican fuentes militares a EL ESPAÑOL.

Las mismas fuentes precisan que "la Bandera de La Legión dispone de vehículos mecanizados BMR y está a la espera de ser sustituida por los nuevos vehículos de combate 8x8, mientras que los Regulares cuentan con vehículos tácticos VAMTAC, vehículos de alta movilidad táctica".

El dispositivo defensivo se completa con el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, equipado con obuses SIAC de 155/52, obuses Otto Melara de 105 milímetros, cañones Oerlikon 35/90, misiles MISTRAL y radares tridimensionales integrados en el Sistema de Defensa Aérea del Ejército, según su página web.

Ingenieros, logística e inteligencia

Además, el Regimiento de Ingenieros nº 7 aporta capacidades esenciales para facilitar el movimiento de las fuerzas, mejorar su protección y desarrollar cometidos de construcción, reconocimiento terrestre, desactivación de explosivos, navegación y buceo, además de prestar apoyo a las autoridades civiles cuando resulta necesario.

Por su parte, la Unidad Logística nº 23 garantiza el abastecimiento, el mantenimiento, el transporte y el apoyo sanitario de toda la Comandancia General, con experiencia acumulada en operaciones en Kosovo, Irak, Afganistán y Líbano.

El dispositivo se completa con el Batallón de Cuartel General, que integra capacidades de inteligencia, transmisiones, policía militar y apoyo al mando, además de haber participado en numerosas operaciones internacionales.

La Guardia Civil es quien controla las fronteras

Fuentes militares consultadas por EL ESPAÑOL subrayan que el despliegue tiene un carácter de apoyo y recuerdan que el control fronterizo corresponde exclusivamente a la Guardia Civil. "Los militares no controlan la frontera; para eso está la Guardia Civil", recalcan.

Las mismas fuentes insisten en que las Fuerzas Armadas carecen de los "medios específicos para afrontar labores de control de masas".

El Ejército desplegado en el Tarajal en 2021. EFE

"Nosotros no tenemos gases lacrimógenos ni los medios de dispersión ni de control de masas, con los que cuenta la Guardia Civil. Estamos preparados para combatir. Tenemos armas de asalto, misiles o granadas de mano, pero eso no sirve en estos casos. Hablamos de que la mayoría de las personas, al menos por las imágenes de televisión, son jóvenes y menores. Es una masa de gente desesperada, difícil de controlar", explican.

En esa misma línea, advierten de que el recurso al Ejército debe entenderse como "una medida excepcional", "meramente de presencia militar disuasoria". "Esto puede servir como una solución temporal, transitoria y coyuntural, pero no puede convertirse en la norma porque estás empleando a legionarios o fuerzas de combate para labores policiales. No tenemos la instrucción, los medios, el entrenamiento ni la mentalidad para esas funciones", sostienen.

El Ejército español opera en Ceuta para intentar retomar el control de la ciudad. Reuters

Las fuentes recuerdan que las tareas de control fronterizo corresponden a unidades especializadas de la Guardia Civil, como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), específicamente preparados para intervenir en este tipo de situaciones.

Sospechas de instrumentalización

Fuentes militares consultadas por EL ESPAÑOL consideran que "esto no es casual, sino causal, y responde a algo". Además apuntan a que la presión migratoria podría responder a factores que trascienden el fenómeno migratorio. "Es una guerra híbrida", aseguran.

"Todo esto está manejado. Detrás están las mafias, que conocen perfectamente nuestra legislación. Saben que no puedes devolverlos", afirman.

Las mismas fuentes añaden que "vienen engatusados" y apuntan a la posibilidad de que existan intereses políticos detrás de la crisis. "Hay que ver quién está detrás de todo esto, quién está instigando esta situación para hacer ver que somos vulnerables".