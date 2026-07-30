Navantia realiza la primera inmersión del submarino S82 'Narciso Monturiol' de la Armada española

Navantia ha iniciado la construcción del primer Buque Hidrográfico Costero en San Fernando (Cádiz), destinado a renovar la flotilla de investigación de la Armada y mejorar la cartografía náutica oficial.

El programa S80 avanza según lo planificado, destacando también el embarque de motores diésel en el S83 'Cosme García', y la colaboración entre Defensa, Armada y Navantia.

El objetivo de la maniobra fue comprobar el comportamiento del casco, la inundación de tanques de lastre y la estabilidad estática del buque, de cara a futuras pruebas de navegación en inmersión.

Navantia ha realizado la primera inmersión estática del submarino S82 'Narciso Monturiol' en Cartagena, cumpliendo los hitos de seguridad previstos antes de su entrega a la Armada española.

Navantia ha llevado a cabo la primera inmersión estática del submarino S82 'Narciso Monturiol', segundo buque de la serie S80, en las inmediaciones de la Base Naval de La Algameca, en Cartagena (Murcia).

Según ha detallado el astillero público a través de un comunicado, la maniobra ha tenido lugar este martes conforme al calendario de hitos de seguridad contemplado en el proceso de pruebas previo a su entrega a la Armada.

El objetivo de la inmersión, realizada por personal de Navantia y por la dotación de pruebas, ha sido comprobar el comportamiento del casco, la inundación de tanques de lastre, así como la estabilidad estática del buque, de cara a las posteriores evaluaciones de navegación en inmersión.

Junto al cumplimiento de los hitos previstos por parte del S82, el programa avanza según lo planificado en los otros dos submarinos de la serie.

Este julio se ha producido el embarque de los motores diésel en el submarino S83 'Cosme García', tres generadores que, junto al motor eléctrico principal y el sistema AIP de propulsión anaeróbica, forman el sistema de propulsión de los submarinos S-80.

Primera inmersión del submarino S-82 Navantia

“El programa S80 avanza conforme a la planificación acordada, de manera que el segundo submarino de la serie será pronto entregado", ha destacado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

"Gracias a la intensa colaboración entre el Ministerio de Defensa, la Armada y Navantia, el programa S80 está suponiendo ya un importante paso adelante en la autonomía estratégica del Arma Submarina española y en las capacidades tecnológicas de nuestro ecosistema industrial", ha señalado.

Buque Hidrográfico Costero

Asimismo, la empresa naval ha iniciado este miércoles la construcción del primer Buque Hidrográfico Costero (BHC) para la Armada española, en su astillero de San Fernando (Cádiz).

El Ministerio de Defensa y Navantia firmaron en diciembre de 2023 la orden de ejecución para la construcción de dos buques hidrográficos, que permitirán a la Armada renovar su Flotilla dedicada a estos trabajos de investigación.

Los BHC tienen como misión principal la publicación, difusión y mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado en aguas y costas españolas, un cometido del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).

Los barcos tendrán 50 metros de eslora y un desplazamiento de alrededor de 1000 toneladas. Con una dotación reducida de 30 personas, por su alto grado de automatización, tendrán una autonomía de 3.000 millas para mantenerse operando en aguas poco profundas durante 15 días y podrán operar con biocombustibles.

Asimismo, serán capaces de realizar levantamientos hidrográficos que permitan la elaboración de la cartografía, apoyo a la Flota con información geográfica, medioambiental y meteorológica y protección del patrimonio arqueológico subacuático.