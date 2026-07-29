Trump y Zelenski vuelven a abordar, esta vez en la Casa Blanca, la licencia para fabricar interceptores Patriot en Ucrania

Zelenski también acordó recientemente con la empresa Raytheon producir interceptores Patriot en Ucrania para reforzar la defensa frente a ataques rusos.

La posible licencia para producir Patriots situaría a Ucrania junto a países como Japón, Alemania y Polonia, que ya fabrican estos sistemas en su territorio.

La reunión, celebrada en el Despacho Oval, coincidió con el funeral del senador Lindsey Graham, destacado defensor del apoyo militar a Ucrania.

Trump y Zelenski se reunieron en la Casa Blanca para discutir la autorización de fabricación de interceptores Patriot en Ucrania.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, volvieron a abordar este martes en la Casa Blanca la autorización de Washington para que Kiev fabrique en su territorio interceptores del sistema estadounidense Patriot, una demanda recurrente del líder ucraniano ante la escasez crónica de estas defensas frente a los ataques rusos.

La cita, celebrada en el Despacho Oval y a puerta cerrada, se prolongó poco más de una hora y tuvo lugar horas antes de que ambos mandatarios asistieran al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del apoyo militar estadounidense a Ucrania. Graham falleció el 11 de julio a causa de una emergencia cardíaca, poco después de regresar de un viaje a Kiev, donde se había reunido con Zelenski.

La visita ofreció al líder ucraniano la oportunidad de apuntalar el respaldo de Washington en un momento en que las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus mejores momentos en meses.

Zelenski afirmó en Telegram que mantuvo una “buena reunión” con Trump y que habían discutido la promesa hecha por el líder estadounidense en la cumbre de la OTAN de este mes para otorgar a Ucrania una licencia para fabricar interceptores de misiles Patriot. “Hablamos con el presidente sobre las licencias para producir interceptores para los Patriot y sobre otras ideas que podrían ayudar”, dijo Zelenski, sin ofrecer más detalles.

“También hablamos de diplomacia; es importante intensificar el proceso diplomático”, añadió, en referencia a las estancadas conversaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra, que ya cursa su quinto año.

Trump lleva tiempo intentando alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, una de sus principales promesas de campaña, aunque hasta ahora las negociaciones permanecen bloqueadas y sin avances concretos.

Según Reuters, antes de la reunión en el Despacho Oval, un funcionario de la Casa Blanca señaló que Trump discutiría el proceso de paz entre Rusia y Ucrania con el presidente ucraniano. “Ahora es el momento de poner fin a la guerra”, declaró el funcionario.

Desde la Casa Blanca, su portavoz, Karoline Leavitt, calificó la reunión de “positiva y productiva” en un breve comunicado.

En las imágenes difundidas por el Ejecutivo estadounidense se aprecia que a la cita asistieron también el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent, y el de Guerra, Pete Hegseth, mientras ambos líderes aparecían sonrientes en el Despacho Oval.

La licencia Patriot

La licencia para fabricar Patriots sitúa a Ucrania junto a Japón, Alemania y Polonia como los únicos países con permiso para producir estos interceptores en territorio propio, una medida que Kiev reclamaba desde hace meses para acelerar el despliegue de defensas aéreas.

La semana pasada, como publicó El ESPAÑOL, Zelenski acordó con la estadounidense Raytheon fabricar en Ucrania los interceptores del sistema Patriot, con el objetivo de blindar el espacio aéreo frente a los ataques rusos y reducir la dependencia de suministros externos en uno de los recursos más críticos del conflicto.

“Raytheon es una empresa de defensa muy sólida y Ucrania lleva mucho tiempo utilizando sus equipos para proteger a nuestra población”, afirmó Zelenski. “Ahora estamos preparados para llevar esta cooperación a un nivel superior y producir conjuntamente los interceptores para los Patriot”.

El anuncio se produjo tras una reunión con una delegación de Raytheon encabezada por su vicepresidente, Joseph DeAntona, y consolida la estrategia occidental de fortalecer la base industrial de defensa ucraniana para sostener una guerra de desgaste.