Polonia dice que la nueva ley rusa de "compatriotas en el extranjero" puede justificar futuras intervenciones militares

Polonia recuerda que agresiones de este tipo podrían activar los mecanismos de defensa colectiva de la OTAN, según los artículos 4 y 5 del Tratado del Atlántico Norte.

Varsovia teme que Rusia utilice la protección de comunidades rusas en el extranjero como excusa para acciones provocadoras o ataques de falsa bandera.

El ministro de Defensa polaco relaciona la nueva normativa con el aumento de actividades militares rusas en el Báltico y operaciones híbridas contra países de la OTAN.

Polonia advierte que la reforma de la ley rusa sobre "compatriotas en el extranjero" podría servir al Kremlin para justificar futuras intervenciones militares.

El Gobierno polaco ha encendido las alarmas por la reciente reforma de la legislación rusa sobre los llamados "compatriotas en el extranjero", una norma que, a juicio de Varsovia, podría ser utilizada por el Kremlin como cobertura legal para justificar futuras intervenciones militares más allá de sus fronteras.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, advirtió en declaraciones a la emisora RMF24 de que Rusia está intensificando de forma gradual sus acciones de presión sobre los países vecinos y alertó de que la nueva normativa se suma a una estrategia de provocaciones militares, campañas de propaganda y operaciones híbridas contra el flanco oriental de la OTAN.

Según explicó el ministro, Varsovia considera que la reforma de la citada Ley Federal proporciona a Moscú un argumento que, según Polonia, podría emplearse para justificar futuras intervenciones, como ya ocurrió con la anexión de Crimea en 2014 y de la invasión de Ucrania.

La normativa a la que se refiere el Gobierno polaco es la Ley Federal nº 99-FZ "Sobre la política estatal de la Federación de Rusia respecto a los compatriotas en el extranjero", aprobada en 1999 y modificada el 23 de marzo de 2026 mediante la Ley Federal nº 60-FZ.

La reforma reforzó el papel del Estado ruso en la protección de esos "compatriotas", un concepto amplio que engloba a ciudadanos rusos residentes en el extranjero y, en determinados casos, a personas vinculadas a la lengua, la cultura o la identidad rusa.

Aunque la ley no autoriza expresamente el empleo de la fuerza militar fuera del territorio ruso, varios países del este de Europa consideran que ofrece al Kremlin una cobertura política y jurídica para invocar la defensa de esas comunidades como argumento para futuras actuaciones.

Más actividad militar rusa en el Báltico

Kosiniak-Kamysz vinculó esa reforma con el incremento de la actividad militar rusa registrado en las últimas semanas. "En las dos últimas semanas se interceptó a tres aviones militares rusos en el Báltico", recordó el ministro, quien añadió que Rumanía también derribó recientemente tres drones rusos que penetraron en su espacio aéreo.

A su juicio, estos incidentes reflejan una escalada paulatina por parte de Moscú. "Todo se está intensificando gradualmente y Rusia está escalando sus amenazas poco a poco, intensificando las acciones de distracción, las acciones provocadoras y la propaganda", afirmó.

El ministro aseguró además que las autoridades rusas sostienen que en los países bálticos están amenazados los derechos de la población rusa para preservar su cultura y su idioma, un discurso que, según Varsovia, encaja con la nueva orientación de la legislación rusa.

Operaciones híbridas

Pese a la dureza de sus advertencias, el responsable de Defensa polaco descartó una invasión convencional a corto plazo. "No habrá columnas de tanques dirigiéndose hacia Varsovia", afirmó, aunque sí alertó de un incremento de las operaciones híbridas.

En ese contexto, mostró su preocupación por la posibilidad de que Rusia utilice drones ucranianos capturados durante la guerra para llevar a cabo ataques de falsa bandera contra países del flanco oriental de la OTAN.

La pasada semana, tras una reunión del Comité de Seguridad Nacional, Kosiniak-Kamysz ya había asegurado que Moscú dispone de "muchos drones" incautados a Ucrania y que estos podrían emplearse para ejecutar acciones provocadoras contra los países bálticos, Finlandia, Rumanía o la propia Polonia.

El ministro concluyó recordando que un ataque de esas características podría dar lugar a la activación de los mecanismos de consulta y defensa colectiva de la Alianza Atlántica.

En concreto, mencionó los artículos 4 y 5 del Tratado del Atlántico Norte, que prevén consultas entre los aliados cuando uno de ellos considera amenazada su seguridad y establecen la respuesta colectiva en caso de agresión armada.

"Nosotros estamos obligados a hacerlo y esperamos que se cumplan estos compromisos con nosotros", concluyó el titular de Defensa polaco.