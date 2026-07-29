Navantia comienza a construir el primer Buque Hidrográfico Costero para la Armada en sus instalaciones de San Fernando

El programa generará unos 700 empleos y más de 870.000 horas de trabajo en la Bahía de Cádiz, impulsando la economía local.

Estos nuevos buques permitirán modernizar la Flotilla hidrográfica de la Armada y renovar la cartografía náutica oficial en aguas españolas.

El inicio de la fabricación se produce tras superar la Revisión Crítica de Diseño, certificando la madurez del diseño constructivo del buque.

Navantia ha comenzado la construcción del primer Buque Hidrográfico Costero (BHC) para la Armada española en San Fernando, Cádiz.

El astillero de Navantia en San Fernando Cádiz ha iniciado hoy la construcción del primer Buque Hidrográfico Costero (BHC) para la Armada española.

Este hito, representado por el acto de corte de chapa, tiene lugar inmediatamente después de superarse satisfactoriamente la Revisión Crítica de Diseño (CDR, por sus siglas en inglés), que certifica la finalización de la ingeniería de detalle.

Al acto de aprobación de la CDR asistió personal de la DGAM, de la Armada y de Navantia, siendo presidido por el teniente general José A. Gutiérrez Sevilla, subdirector general de programas de la DGAM.

"La superación de este importante hito de ingeniería confirma la madurez del diseño constructivo, procediéndose al inicio de la fase de fabricación del buque.

El corte de chapa, que ha tenido lugar en el TUAP (Taller de Unidades Abiertas Planas), se ha celebrado como acto de trabajo y ha contado con la asistencia del director de negocio de corbetas y buques de acción marítima, Alberto Cervantes, acompañado de personal del equipo del programa.

Por parte de la Armada, según recoge un comunicado emitido por Navantia, han estado presentes el contralmirante Fernando Poole Quintana, almirante de la Base Naval de La Carraca, y también el capitán de navío Francisco Díaz Rodríguez, director del Instituto Oceanográfico de la Marina.

El Ministerio de Defensa y Navantia firmaron en diciembre de 2023 la orden de ejecución para la construcción de dos buques hidrográficos, que permitirán a la Armada renovar su Flotilla dedicada a estos trabajos de investigación.

Los BHC tienen como misión principal la publicación, difusión y mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado en aguas y costas españolas, un cometido del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).

Los barcos tendrán 50 metros de eslora y un desplazamiento de alrededor de 1000 toneladas. Con una dotación reducida de 30 personas, por su alto grado de automatización, tendrán una autonomía de 3.000 millas para mantenerse operando en aguas poco profundas durante 15 días y podrán operar con biocombustibles.

Asimismo, serán capaces de realizar levantamientos hidrográficos que permitan la elaboración de la cartografía, apoyo a la Flota con información geográfica, medioambiental y meteorológica y protección del patrimonio arqueológico subacuático.

El programa está orientado a la modernización de la cartografía náutica oficial y la mejora de la capacidad de levantamiento hidrográfico nacional. El contrato generará aproximadamente 700 empleos y más de 870.000 horas de trabajo en la Bahía de Cádiz.