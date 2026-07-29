Juan Ignacio Fernández González, jefe de la UDRUME: "Los drones son los ojos del director de la emergencia"

La UDRUME también instruye a otros integrantes de la UME en el manejo de drones y explora nuevas aplicaciones, como el uso de drones subacuáticos en diferentes emergencias.

Los drones aéreos permiten la vigilancia nocturna, detectan puntos calientes invisibles y transmiten datos al director de la emergencia para tomar decisiones rápidas y seguras.

El despliegue de la UDRUME incluye 20 militares y 19 drones, tanto aéreos como terrestres, como el Asturcon, capaz de sustituir el trabajo de hasta 10 brigadistas en zonas inaccesibles.

La UDRUME, unidad de drones de la UME, juega un papel clave en la lucha contra incendios, proporcionando información en tiempo real para proteger a los equipos y contener el avance de las llamas.

Cuando los hidroaviones dejan de volar al caer la noche, hay un tipo de aeronave que continúa sobrevolando el incendio. No descarga agua ni transporta brigadas, pero proporciona una información que puede resultar decisiva para proteger a los equipos de extinción y contener el avance de las llamas.

"Los drones aéreos son los ojos del director de la emergencia", resume el comandante Juan Ignacio Fernández González, jefe de la Unidad de Drones de la Unidad Militar de Emergencias (UDRUME), en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Los incendios en Madrid, Ávila y Toledo han reafirmado el papel clave de los drones en la gestión de emergencias. Estos sistemas, aéreos y terrestres, permiten monitorizar el fuego en tiempo real, planificar operaciones y proteger a los equipos en tierra. El despliegue de la UDRUME incluye 20 militares y 19 drones: 8 terrestres y 11 aéreos.

Los drones son una herramienta fundamental para la #UME 🛰️



Nos aportan información precisa y en tiempo real para tomar las mejores decisiones en cada misión.



🎥 Vigilancia, reconocimiento y control de áreas afectadas en Sotillo de la Adrada. pic.twitter.com/qt9SAgG7TT — UME (@UMEgob) July 28, 2026

Esta unidad fue presentada en 2023, pero no comenzó a operar oficialmente hasta el 20 de mayo de 2024 desde la Base Militar 'Conde de Gazola', en León. La UDRUME nació para integrar las capacidades no tripuladas dentro de la UME. Apenas dos años después, sus medios participan de forma intensiva en las grandes emergencias.

Aunque el término dron suele asociarse a pequeños aparatos voladores, una parte esencial del trabajo de la UDRUME se desarrolla sobre el terreno. La unidad emplea los drones terrestres Asturcon, desarrollados por la empresa asturiana SVMac, con sede en Gijón.

El dron terrestres "Asturcón" combate el fuego mano a mano con la UME (La Unidad Militar de Emergencias). UME

Según fuentes militares, el Asturcon sustituye el trabajo de hasta 10 brigadistas en situaciones extremas, permitiendo acceder a zonas inaccesibles o de alta pendiente sin riesgo para el personal.

"Se trata de vehículos de aproximadamente tres toneladas capaces de incorporar distintos implementos, como desbrozadoras, palas empujadoras o trituradoras, que permiten actuar directamente sobre el terreno, es como si fueran gadgets", explica el comandante Fernández González.

Juan Ignacio Fernández González, jefe de la Unidad de Drones de la Unidad Militar de Emergencias (Udrume), mostrándole a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el funcionamientos de los drones de la unidad. MDE

"Estamos muy contentos y muy orgullosos. Estamos probando sus materiales desde el principio de la creación de la unidad y la verdad es que están funcionando muy bien", asegura el responsable de esta unidad especializada.

Su misión consiste en realizar la perimetración del incendio, "consolidar la denominada "zona negra" —la superficie ya quemada— para evitar reactivaciones, abrir líneas de separación entre el terreno calcinado y la vegetación aún disponible como combustible y crear cortafuegos", sostiene el responsable de la unidad de drones de la UME.

"También podemos establecer líneas de defensa en torno a las poblaciones para quitar combustible y que cuando ahí llegue el frente de llama, no avance sobre la población".

Actualmente la UME dispone de diez drones terrestres de este tipo. Cuatro están en la UDRUME y el resto están repartidos por todos los batallones y prácticamente casi todas, menos la que está posicionada en Canarias, están empleándose en los diferentes incendios.

Aunque se ha empleado principalmente contra incendios forestales, el diseño modular del Asturcon permite su adaptación para otras emergencias: tormentas invernales severas, inundaciones o rescate urbano.

Siguen vigilando durante la noche

La otra gran capacidad de la Udrume vuela sobre las llamas. Mientras los hidroaviones y helicópteros interrumpen sus operaciones cuando desaparece la luz, los drones aéreos mantienen la vigilancia durante toda la noche.

"Como las aeronaves tripuladas no están trabajando, lo que hacemos es proporcionar información sobre el perímetro de avance del incendio, la dirección que está tomando la cabeza del fuego y localizar posibles focos que puedan reactivarse", explica el comandante Fernández González.

Personal de la UME volando un dron DJI UME

Los aparatos utilizados en esta campaña son cuadricópteros eléctricos equipados con cámaras ópticas y térmicas, con una autonomía de entre 40 y 45 minutos por misión.

Gracias a las cámaras térmicas pueden detectar puntos calientes invisibles para los equipos desplegados sobre el terreno, calcular la superficie afectada, comparar la evolución del incendio respecto a jornadas anteriores y determinar la velocidad y dirección de propagación del frente de llamas.

Toda esa información se transmite prácticamente en tiempo real al director de la emergencia. "Los drones aéreos son los ojos del director de la emergencia", afirma con contundencia.

Información para decidir... y salvar vidas

Para el jefe de la Udrume, el verdadero valor de los drones reside en convertir la información en decisiones. "Hay lugares donde no podemos obtener información visual por la orografía o por la virulencia de las llamas. Los drones proporcionan una información inmediata y veraz en el momento en que se necesita", asegura a EL ESPAÑOL.

Aunque las imágenes por satélite también constituyen una herramienta de apoyo, el comandante subraya que no siempre están disponibles en el instante crítico.

"Al final toda la información sirve para ayudar al director de la emergencia a tomar decisiones. Lo determinante es el factor tiempo, que esa información llegue cuando tiene que ser analizada y explotada", explica el comandante de la UDRUME.

Pero, además de facilitar la dirección táctica del operativo, los drones aportan un elemento igualmente importante: la seguridad de quienes trabajan sobre el terreno para proteger a los intervinientes, tanto a las brigadas de las comunidades autónomas como a los de la propia UME. "No trabajas a ciegas", resume el comandante.

Fernández González conoce bien esa realidad: es "todo un pionero" en el manejo de drones. Opera con estos sistemas desde 2005, tras haberlos utilizado durante su etapa en el Ejército de Tierra en misiones en el exterior, concretamente en Afganistán

"Los compañeros decían el alivio que suponía desplazarse en un convoy sabiendo que alguien te estaba observando desde el aire. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Los equipos saben que, si aparece una situación crítica o un peligro que ellos no pueden ver, hay un dron vigilando", afirma.

Esa vigilancia permanente permite alertar de cambios bruscos en el comportamiento del incendio y reducir los riesgos para brigadas forestales y efectivos de la UME.

Incendios cada vez más extremos

Fernández González admite que "los grandes incendios forestales presentan cada vez escenarios más complejos y violentos".

"Muchas veces la gente pregunta qué se puede hacer para extinguirlos. No es que no podamos hacer nada, pero cuando el incendio está en su máxima intensidad no se puede combatir directamente. Podemos defender poblaciones, ampliar cortafuegos o establecer líneas de defensa, pero hay que esperar las ventanas de oportunidad".

Efectivos de la UME durante un incendio entre Cebreros y Robledo de Chavela. UME

Además de las operaciones, la UDRUME asume otra misión estratégica: la formación. Desde su base de León se instruye a los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias en el manejo de sistemas no tripulados para reforzar la capacidad de respuesta en futuras intervenciones.

La unidad también incorpora nuevas capacidades, como drones subacuáticos destinados a otras emergencias, aunque no participan en la actual campaña contra incendios, pero sí intervinieron durante la Dana de Valencia.