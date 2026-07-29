Defensa prepara el mayor ciclo de modernización militar de su historia con 95 programas y una gran inversión industrial

El Ministerio de Defensa impulsará la formación en tecnologías estratégicas a través de una red de 286 centros, incluyendo universidades y centros de FP de excelencia.

La inversión total prevista para los 35 Programas Especiales de Modernización será de 34.000 millones de euros hasta 2042, con un objetivo de contenido nacional del 80%.

El plan prevé crear más de 155.000 empleos y aumentar el peso de la industria nacional, con participación de más de 840 empresas y centros tecnológicos.

Defensa ampliará hasta 95 los programas de modernización militar entre 2026 y 2027, con inversiones en comunicaciones seguras, ciberdefensa e inteligencia artificial.

El Ministerio de Defensa prevé ampliar hasta 95 los programas de modernización de las Fuerzas Armadas entre 2026 y 2027, con nuevas inversiones en comunicaciones seguras, ciberdefensa, inteligencia artificial y guerra electrónica. El objetivo es reforzar la soberanía tecnológica española, aumentar el peso de la industria nacional y crear más de 155.000 empleos durante el desarrollo de los proyectos.

Así se desprende del Informe presentado por el departamento que dirige Margarita Robles en la reunión del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica. En dicho encuentro, la ministra ha defendido que "invertir en defensa es invertir en paz" y ha reiterado el compromiso del Gobierno con la I+D+i, la industria española y la creación de empleo asociada a los programas de Defensa.

Igualmente, Robles, que ha presidido este Comité, recordó que España mantiene desplegados militares en casi una veintena de misiones internacionales y subrayó que las capacidades desarrolladas para la defensa también resultan esenciales para afrontar emergencias nacionales, como los grandes incendios forestales.

Robles aseguró que su Ministerio "seguirá trabajando para que la industria española sea referente y por la creación de empleo asociada a los programas de Defensa". La ministra advirtió que la coyuntura mundial plantea "un reto importante que, además de repercutir directamente en nuestra seguridad, tiene una afección en el contexto económico y laboral".

Asimismo, en su intervención, agradeció el trabajo de la Secretaría de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del resto de ministerios implicados en el desarrollo del Plan Industrial de Seguridad y Defensa.

Un plan que crecerá hasta 95 programas

Según el citado informe, el Ministerio gestiona actualmente 79 programas de modernización, de los cuales 35 corresponden a los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado en 2025.

La previsión es incorporar 15 nuevos PEM durante 2026 y añadir en 2027 el programa Capacidad LEO Nacional, destinado a constituir la aportación española al futuro sistema europeo de comunicaciones seguras por satélite.

Con ello, el número total de programas alcanzará los 95, configurando el mayor proceso de renovación de capacidades militares desarrollado por España.

Entre los nuevos proyectos destaca el programa SATCOM multiórbita, basado en una constelación nacional integrada en el programa europeo IRIS², cuya inversión estimada oscilará entre 1.600 y 2.000 millones de euros para desarrollar el segmento espacial, la infraestructura terrestre y la operación del sistema durante todo su ciclo de vida.

Ciberdefensa, inteligencia artificial y guerra electrónica

Los nuevos programas estarán orientados al desarrollo de capacidades consideradas estratégicas para las Fuerzas Armadas.

El Ministerio señala que las inversiones se concentrarán en comunicaciones seguras, criptografía, ciberseguridad, inteligencia, explotación de datos, inteligencia artificial y guerra electrónica, además de la modernización de los sistemas de mando y control de los Ejércitos, la Armada y la UME.

También contempla mejorar las capacidades nacionales frente a amenazas derivadas del uso ofensivo de la inteligencia artificial mediante sistemas de detección y protección de infraestructuras críticas.

Más de 34.000 millones hasta 2042

Los 35 Programas Especiales de Modernización impulsados en 2025 cuentan con un techo de gasto conjunto de 34.000 millones de euros hasta 2042.

En materia de financiación, el Ministerio recuerda que durante 2026 se prefinanciarán 2.318,8 millones de euros adicionales, que se suman a los 4.500 millones movilizados en 2025 mediante los mecanismos establecidos por el Ministerio de Industria.

Reunión del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica. MDE

Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar el incremento de la inversión en defensa es su impacto económico.

Actualmente participan en los planes de participación industrial más de 840 empresas, entre grandes compañías tractoras, pymes especializadas, universidades, centros tecnológicos y proveedores distribuidos por todo el territorio nacional.

Según las estimaciones del Ministerio, el conjunto de los 35 programas permitirá generar una media anual de 22.073 empleos, alcanzando 155.436 puestos de trabajo durante toda la vida de los proyectos. Además, el porcentaje medio de contenido nacional se sitúa actualmente en el 73%, con el objetivo de elevarlo hasta el 80% español y el 90% europeo.

Universidades y FP para formar talento

El informe subraya la necesidad de garantizar personal cualificado para el sector. El Ministerio ha identificado 286 centros de formación en tecnologías estratégicas —73 de FP de excelencia, 39 nacionales de referencia y 60 universidades— para crear una red que anticipe la demanda de profesionales.

Para Defensa, la inversión no debe entenderse únicamente desde una perspectiva presupuestaria, sino como una política pública destinada a reforzar simultáneamente las capacidades militares, la transformación tecnológica del país, la competitividad industrial y la generación de empleo de alta cualificación.