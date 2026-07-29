La Armada lidera el mayor despliegue naval español del año en el primer Neptune Strike centrado en el Ártico

La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó la disponibilidad permanente de la Armada y el reconocimiento internacional a la aportación española en la OTAN.

Las maniobras incluyeron vigilancia submarina, ataques de largo alcance desde el mar y operaciones de abordaje, mejorando la interoperabilidad y disuasión aliada en la región.

El despliegue reunió a más de 2.000 efectivos, con participación de cinco buques españoles, aviones Harrier, helicópteros y un batallón de Infantería de Marina.

La Armada española ha liderado el mayor ejercicio naval de la OTAN del año, Neptune Strike 26-3, centrado en el Atlántico Norte y el Ártico.

La Armada española ha liderado uno de los mayores ejercicios navales de la OTAN en el Atlántico Norte y el Ártico. Bajo el mando del vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, comandante del Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad (SPMARFOR), fuerzas navales aliadas participaron entre el 17 y el 21 de julio en Neptune Strike 26-3 (NEST 26-3), la primera edición de este ejercicio multinacional centrada en esta región estratégica.

La maniobra, integrada en la operación de vigilancia Arctic Sentry, constituye, según el Ministerio de Defensa, una actividad de vigilancia reforzada destinada a incrementar la capacidad de disuasión de la Alianza, reforzar la defensa colectiva y mejorar la interoperabilidad y el grado de preparación permanente de las fuerzas aliadas.

Dirigido por el mando naval STRIKFORNATO (Naval Striking and Support Forces NATO), el ejercicio ha puesto a prueba la integración operativa de grupos de combate de portaaviones y fuerzas expedicionarias anfibias, además de la coordinación de capacidades en los dominios aéreo, marítimo, terrestre y ciberespacial en un entorno especialmente exigente por las condiciones meteorológicas y las bajas temperaturas del Ártico.

Honoured to brief Spain's Minister of Defence on the progress of #CTFAtlantic and the Expeditionary Strike Group.



Behind every mission is a team of dedicated professionals committed to Allied security. Thank you for your support. ⚓🇪🇸#WeAreNATO https://t.co/zKmN4iSpNa — SPMARFOR HQ (@spmarfor) July 28, 2026

Entre las actividades desarrolladas figuraron misiones de vigilancia submarina con el apoyo de aviones de patrulla marítima de la Marina de Estados Unidos, ataques de largo alcance contra objetivos en tierra ejecutados desde el mar por los aviones Harrier españoles embarcados en el portaaviones Juan Carlos I, así como operaciones de abordaje a buques.

Durante una rueda de prensa celebrada a bordo del buque de asalto anfibio Castilla, atracado en Reikiavik y en presencia de la ministra de Exteriores y Defensa de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, el vicealmirante Pérez Puig aseguró que Neptune Strike 26-3 y Arctic Sentry "ponen de manifiesto la determinación colectiva de la OTAN de reforzar la preparación y mejorar las capacidades aliadas en el Ártico y el Alto Norte".

Imágenes del ejercicio Neptune Strike 26-3. SPMARFOR HQ

El comandante de SPMARFOR destacó que Neptune Strike es un ejercicio multidominio y multinacional que permite perfeccionar la integración de las capacidades marítimas de la Alianza, incluidos los grupos de ataque de portaaviones y las fuerzas anfibias, al tiempo que este año ha servido para entrenar "capacidades de ataque marítimo de alto nivel".

Sobre la operación Arctic Sentry, explicó que contribuye a la estabilidad regional mediante actividades de disuasión y defensa, reforzando la presencia multidominio de la OTAN en el Ártico "cuando y donde sea necesario".

En ese contexto, subrayó la aportación española al conocimiento de la situación estratégica en esta región, al entrenamiento en condiciones ambientales extremas y al incremento de la experiencia operativa de la Alianza en el Alto Norte.

2.200 militares españoles bajo mando de la OTAN

El Despliegue Atlántico 26 constituye el mayor hito operativo de la Armada española en lo que va de año. En él participan más de 2.000 efectivos embarcados en algunas de las plataformas navales más avanzadas de la Marina.

Pérez Puig también puso en valor el compromiso de España con la Alianza Atlántica al recordar que más de 2.200 militares españoles, de los que alrededor de 700 son infantes de Marina, permanecen desplegados bajo mando de la OTAN junto a cinco buques —el portaaviones Juan Carlos I, el buque anfibio Castilla, las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía, y el buque de aprovisionamiento Patiño—.

⚓️ La Fuerza Naval de la @NATO mandada por 🇪🇸, Commander Task Force Atlantic, ha navegado en la zona del Atlántico norte y en aguas del Ártico participando en la actividad de vigilancia reforzada #NeptuneStrike 26-3.

⚓️Se ha reforzado las capacidades aliadas, mejorando la… pic.twitter.com/zK6irGFgXg — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) July 25, 2026

Al contingente naval se sumó un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina, cuatro aviones Harrier, helicópteros SH-60F y H135, además de un Subgrupo Táctico del Ejército de Tierra equipado con un helicóptero Cougar y dos Tigre.

El Despliegue Atlántico 26 constituye el mayor hito operativo de la Armada española en lo que va de año. En él participan más de 2.000 efectivos embarcados en algunas de las plataformas navales más avanzadas de la Marina.

Robles: "La Alianza sabe que puede contar con España"

Coincidiendo con la recta final del Despliegue Atlántico 26, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantuvo una videoconferencia con los principales mandos del Grupo de Combate Expedicionario para conocer la evolución de la misión.

Durante el encuentro, Robles destacó la disponibilidad permanente de las Fuerzas Armadas españolas y, en particular, de la Armada. "Sin desmerecer a otras armadas, nosotros siempre estamos, y la Alianza sabe que puede contar con España", afirmó.

La ministra, que aseguró seguir el desarrollo diario del despliegue, también hizo referencia al personal que ha tenido que ser evacuado durante la misión y aprovechó para reconocer la labor de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). "Es importante dar visibilidad a la aportación de nuestros hombres y mujeres, y este despliegue es una manifestación del poderío y el músculo de la Armada española, de la que podemos sentirnos todos muy orgullosos", señaló.

Por su parte, el vicealmirante Pérez Puig aseguró que los militares españoles "lo hemos dado todo" durante la misión y destacó que, en los actos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, España fue, tras el país anfitrión, la nación con mayor visibilidad.