España participa en dos nuevos contratos con EEUU para el soporte de misiles ESSM y la compra de sistemas para el VLS

Estados Unidos sigue aprobando inversiones y contratos militares con España, incluyendo la modernización de las fragatas F-100 y mejoras en las bases de Rota y Morón.

El segundo acuerdo, de 17,8 millones de dólares, contempla la fabricación y entrega de cableado para los sistemas VLS Mk 41, esenciales en las fragatas F-100 y F-110.

El primer contrato, liderado por Raytheon, incluye servicios de ingeniería y mantenimiento para misiles SeaSparrow, con un valor adicional de 19 millones de dólares hasta 2030.

España participa en dos nuevos contratos con EEUU para el soporte y modernización de misiles ESSM y la adquisición de sistemas para el lanzamiento vertical (VLS) en sus fragatas.

A pesar de los vaivenes en las relaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Pedro Sánchez, la industria del país americano y las instituciones españolas continúan cerrando acuerdos y adquisiciones para los programas de defensa vigentes.

De hecho, en la lista de contratos firmados el pasado 22 de julio por parte del Departamento de Defensa estadounidense, España aparece en dos programas internacionales.

El primero de ellos está relacionado con los programas de misiles Evolved SeaSparrow (ESSM) y Nato SeaSparrow (NSSM). Ambos modelos se integran a bordo de buques de guerra para defenderse de amenazas aéreas como misiles antibuque o todo tipo de aeronaves.

Los trabajos recogidos dentro del contrato se centrarán en servicios de ingeniería técnica y de diseño para proporcionar soporte y mantenimiento a los sistemas mediante un importe extra de 19 millones de dólares respecto a un anterior acuerdo y un periodo de actuación hasta diciembre de 2030.

El contratista que llevará a cabo los trabajos es Raytheon y, además de España, forman parte del contrato Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Grecia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Turquía y Japón.

España participa en el consorcio de desarrollo del misil SeaSparrow desde 1991 y la Armada cuenta actualmente con misiles Evolved SeaSparrow en su inventario.

Este tipo de munición es la encargada de derribar amenazas aéreas en una capa más interna que los SM-2, ambos modelos operados desde los sistemas de lanzamiento vertical (VLS) de las fragatas F-100 clase 'Álvaro de Bazán' y las futuras F-110 clase 'Bonifaz'.

El astillero de Navantia en Ferrol ha completado un nuevo hito del programa F110 con la puesta de quilla de la fragata F113 “Menéndez de Avilés”. Navantia

Los ESSM (RIM-162) están diseñados desde su origen para el combate naval —el NSSM parte del misil aire-aire AIM-7 Sparrow— y cuenta con una velocidad de interceptación superior a Mach 4, empuje vectorial, enlace de datos, seeker radar y un alcance que va más allá de los 50 kilómetros.

Sin embargo, la verdadera novedad que introdujo el ESSM fue la capacidad de albergar hasta 4 misiles por cada una de las celdas del sistema VLS.

Cableado para los VLS

El segundo contrato publicado por el Departamento de Defensa es una modificación del precio fijo de 17,8 millones de dólares respecto a un acuerdo rubricado anteriormente.

Según explican, el objetivo es "ejercer opciones para la fabricación, ensamblaje, prueba y entrega de cables del módulo del sistema de lanzamiento vertical", más conocido por sus siglas VLS.

También recoge un juego de cables de cubierta y escotilla, un juego de cables auxiliares del Mk41 Mod 47 —nombre técnico del VLS—, un kit de cables extensores y uno más para la modernización del sistema de combate AEGIS.

Este contrato combina compras para la Navy estadounidense y los gobiernos de España (24%), Países Bajos (21%) y Alemania (3%), en el marco del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS).

Sistema de lanzadores verticales VLS Michael W. Pendergrass US Navy

Los trabajos serán realizados por la compañía NewVac en California y tienen previsto finalizarlos en septiembre de 2027.

El sistema VLS Mk 41 es, junto con el AEGIS, el corazón de la capacidad armamentística de las fragatas españolas F-100 y F-110. Desde sus celdas se lanzan los misiles para la interceptación de amenazas aéreas y son considerados como los mejores sistemas del mundo.

Más compras e inversiones

A pesar de las tensas relaciones entre Trump y Sánchez, los programas y las adquisiciones continúan fluyendo entre Estados Unidos y España.

Hace solo tres semanas, España recibió la autorización del Departamento de Defensa para adjudicación de trabajos de ingeniería como parte de la modernización de mitad de vida (Mid Life Update, MLU) de las fragatas F-100.

El contrato, de precio fijo no definitivo, se ha cerrado temporalmente en 103,9 millones de dólares "para la adquisición de los esfuerzos iniciales críticos para la obtención de materiales de largo plazo, el apoyo de ingeniería inicial y el establecimiento de un lugar de ensayos".

Al parecer, el reciente contrato asignado a Lockheed Martin apunta a trabajos de ingeniería previos, mientras que la adquisición de equipos se llevará a cabo con contratos paralelos.

A principios de año, España recibió la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos para la compra de 1.420 millones de euros en sistemas y armas para este mismo programa MLU para las F-100.

El Gobierno de España solicitó la compra de cinco sistemas de combate AEGIS, seis procesadores digitales de señales, cinco sistemas de lanzamiento vertical MK 41 Baseline VIII y otros tantos radares de superficie de nueva generación.

En cuanto a las inversiones, desde Washington D.C. han continuado aprobando partidas económicas para mejorar y mantener a largo plazo las bases de Rota y Morón en España.

La última, publicada hace 5 semanas, recoge la inversión de 400 millones de dólares en la base sevillana durante los próximos 10 años para proyectos de construcción, sostenimiento, reparación y renovación de las instalaciones.

Para la misma base, EEUU anunció el pasado noviembre la construcción de 15 polvorines subterráneos para el almacenamiento de munición.

La base gaditana de Rota tiene vigente un contrato para la construcción de cuatro polvorines para misiles por 92 millones de dólares y otro más de 15 millones para trabajos de mantenimiento y remodelación.