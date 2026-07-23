Grecia adquirirá un sistema de defensa aérea israelí por 3.500 millones de euros: "Estará operativo dentro de 35 meses"

La iniciativa responde a la histórica rivalidad con Turquía y consolida la cooperación militar entre Grecia e Israel.

Atenas planea modernizar sus fuerzas armadas con una inversión total de 28.000 millones de euros hasta 2036, incluyendo la adquisición de 40 cazas F-35 y fragatas FREMM.

El acuerdo incluye la compra de radares y misiles israelíes, drones Heron, aviones de transporte C-390 brasileños y minisubmarinos británicos.

Grecia invertirá 3.500 millones de euros en un sistema de defensa aérea israelí, denominado 'Escudo de Aquiles', que estará operativo en 35 meses.

El país heleno ha anunciado la compra de un escudo antiaéreo multicapa de factura israelí por 3.500 millones de euros, al que se suma la adquisición de drones y aviones de transporte C-390 fabricados por la brasileña Embraer.

El consejo de seguridad griego, conocido como KYSEA, dio su aprobación inicial a principios de este año y aprobó los contratos de adquisición este jueves, según declaró Nikos Dendias, ministro de Defensa del país.

Grecia quiere construir un sistema multicapa antibalístico, antiaéreo y antidrones, llamado "Escudo de Aquiles", con radares israelíes y misiles de las compañías Rafael e IAI como núcleo del sistema, según recoge Reuters.

"Estará listo y en pleno funcionamiento en 35 meses, a partir de hoy", afirmó Nikos Dendias, y agregó que las empresas griegas producirán, al menos, el 25% del sistema.

Las Fuerzas Armadas helenas cuentan actualmente con sistemas Patriot estadounidenses y los antiguos S-300 de fabricación rusa para proteger su espacio aéreo. Los planes de Atenas pasan actualmente por gastar 28.000 millones de euros para modernizar a sus tropas antes de 2036.

En este proceso de mejora se incluye la compra de hasta 40 nuevos aviones de combate F-35 a Estados Unidos y fragatas FREMM del consorcio italo-francés conformado por Fincantieri y Naval Group.

Continuando con la lista de la compra, Dendias afirmó que el KYSEA también había aprobado la compra de tres aviones de transporte militar C-390 de Embraer, 10 minisubmarinos VICTA de fabricación británica para operaciones especiales, vehículos aéreos no tripulados V-BAT estadounidenses y drones Heron israelíes.

Tres drones V-Bat en un campo de vuelo Shiedl AI

Los últimos reportes de gastos apuntan a que Grecia invierte aproximadamente un 3,5% de su producto interior bruto en defensa, una proporción superior a la gran mayoría de países que conforman la OTAN.

En el centro de todo este rearme está Turquía, país con el que mantiene una rivalidad histórica por delimitaciones fronterizas sobre el mar Egeo y Chipre.

Grecia mantiene unos estrechos lazos diplomáticos con Israel —que a su vez mantiene rivalidad con Ankara—, que se traduce en una sólida colaboración en el ámbito de la defensa y la inteligencia.

El año pasado, Atenas adquirió 36 sistemas de artillería de cohetes de fabricación israelí por unos 650 millones de euros.