Francia convierte el A400M en un gigante contra el fuego: podrá lanzar 20 toneladas de retardante en 10 segundos

España también equipará uno de sus A400M con este sistema, tras el éxito de las pruebas realizadas en colaboración con Airbus desde 2022.

La descarga masiva del A400M equivale a más de tres Canadair en una sola pasada y cubre hasta 50.000 metros cuadrados de terreno.

El sistema contra incendios se instala y retira fácilmente gracias a un módulo Roll-on/Roll-off, sin modificar permanentemente el avión.

Francia adapta el avión militar Airbus A400M para combatir incendios, permitiéndole lanzar 20 toneladas de agua o retardante en menos de diez segundos.

Francia ha decidido ampliar el papel de uno de sus principales aviones de transporte militar. El Airbus A400M Atlas, concebido para transportar tropas, vehículos blindados o ayuda humanitaria, se estrenará ahora como plataforma de lucha contra los grandes incendios forestales gracias a un sistema que le permitirá descargar 20 toneladas de agua o retardante en menos de diez segundos.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno francés junto a Airbus Defence and Space, supone la primera utilización operativa del A400M en misiones de extinción de incendios y llega en un momento especialmente crítico. Desde principios de año, el país ha registrado más de 12.500 incendios forestales que han arrasado unas 44.000 hectáreas, mientras varios grandes fuegos siguen activos en el sur del país.

La portavoz del Gobierno francés, Maud Brégeon, anunció que el avión, un cuatrimotor de turbohélice muy versátil (ensamblado en Sevilla) estará operativo antes de que concluya julio, tras completar un programa acelerado de pruebas y certificación que apenas habrá durado dos semanas.

La campaña de incendios de este verano servirá para evaluar si Francia amplía esta capacidad. Actualmente solo un A400M está equipado con el sistema y una única tripulación militar ha recibido la formación específica para operar el nuevo módulo.

La transformación del A400M no requiere modificar permanentemente el avión. Airbus ha desarrollado un sistema Roll-on/Roll-off (RORO) que se instala directamente en la bodega de carga y puede retirarse cuando finalice la misión.

El módulo incorpora un depósito interno con capacidad para 20.000 litros, conectado a dos salidas situadas en la rampa trasera. El líquido se libera únicamente por gravedad, sin sistemas presurizados complejos, permitiendo vaciar toda la carga en menos de diez segundos y generar una barrera continua de retardante sobre el terreno.

Una vez desmontado el kit, el avión recupera inmediatamente todas sus capacidades militares, desde el transporte estratégico hasta el lanzamiento de paracaidistas, la evacuación sanitaria o el reabastecimiento en vuelo.

Más de tres Canadair en una sola pasada

El principal valor del A400M no reside en la frecuencia de sus lanzamientos, sino en el volumen de carga que puede descargar en una sola pasada. Su capacidad equivale aproximadamente a 3,3 descargas de un Canadair CL-415, duplica la de un avión Dash especializado en retardante y supera en más de seis veces la de un Air Tractor.

En condiciones favorables, esa descarga permite trazar una línea de protección de entre 400 y 500 metros de longitud y cerca de 100 metros de anchura, cubriendo hasta 50.000 metros cuadrados. Esta capacidad convierte al Atlas en una herramienta especialmente eficaz para contener incendios de gran magnitud o proteger infraestructuras críticas mediante amplias barreras de retardante.

Canadair italiano integrado en la lucha contra los incendios en España Ejército del Aire y del Espacio

No se trata, sin embargo, de sustituir a los Canadair, sino de complementar los medios existentes aprovechando la plataforma militar del A400M, ya disponible.

El objetivo es disponer de una capacidad extraordinaria cuando los incendios superan los recursos convencionales, en línea con la creciente adaptación de las fuerzas armadas europeas a emergencias derivadas del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos.

Los Canadair CL-415 pueden cargar agua directamente del mar o de grandes lagos en cuestión de segundos y regresar de inmediato al incendio para efectuar múltiples lanzamientos consecutivos.

El A400M, por el contrario, debe regresar a una base aérea tras cada descarga para reabastecerse de retardante, lo que limita su cadencia de operación, especialmente cuando el incendio se encuentra lejos.

Por ello, el Ejército del Aire y del Espacio francés prevé emplearlo como capacidad de refuerzo en incendios especialmente complejos, donde una única descarga masiva pueda frenar el avance de las llamas hasta la llegada de los equipos terrestres.

Una tecnología iniciada en España

El concepto comenzó a desarrollarse en España en 2022, cuando Airbus realizó las primeras pruebas junto al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, especializado precisamente en la lucha contra incendios.

Posteriormente, las evaluaciones continuaron en Francia con la Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis (DGSCGC), donde se analizaron aspectos como la precisión de los lanzamientos, la estabilidad del avión tras liberar de golpe 20 toneladas de carga y la carga de trabajo de los pilotos durante vuelos a muy baja cota.

Las pruebas demostraron que el A400M puede efectuar descargas a unos 230 kilómetros por hora y entre 30 y 50 metros de altura, una operación especialmente exigente para un avión de transporte de 45 metros de longitud que debe volar entre humo, turbulencias y fuertes corrientes térmicas.

España también dispondrá este año de esta "nueva arma" en las labores de extinción de grandes incendios. Uno de los aviones A400M de Airbus con los que cuenta el Ejército del Aire y del Espacio será equipado con el nuevo kit apagafuegos.