El consejero delegado de Indra asegura que la alianza con Hanwha no peligra: "Estamos comprometidos con el proyecto"

Indra y Hanwha también han firmado un memorando para impulsar soluciones de vehículos blindados para el Ejército de Chile y explorar oportunidades en América Latina.

El acuerdo con Hanwha, firmado en marzo, prevé una inversión de 130 millones de euros, la creación de 1.500 empleos y el desarrollo de una versión española del obús autopropulsado K9.

Recasens destacó que la prioridad es cumplir los 282 hitos del proyecto, considerado de suma importancia para Indra, y negó que haya riesgo por el acercamiento a Santa Bárbara Sistemas.

El consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, aseguró que la alianza con la surcoreana Hanwha para desarrollar sistemas de artillería autopropulsada sigue firme y sin riesgos.

El consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, ha asegurado que la alianza con la surcoreana Hanwha para el desarrollo de sistemas de artillería autopropulsada se mantiene firme y sin riesgos, subrayando el “pleno compromiso” de ambas compañías con el proyecto.

Durante la conferencia con analistas celebrada este jueves con motivo de la presentación de resultados del primer semestre, Recasens restó importancia a la ausencia de novedades. “Que no haya noticias es una buena noticia”, afirmó, para añadir que esta falta de información responde a que el programa avanza conforme a lo previsto.

El directivo insistió en que la prioridad de Indra es cumplir los cerca de 282 hitos establecidos en el marco del proyecto, al que calificó de “suma importancia” para la compañía. “Nuestra principal responsabilidad es mantener el impulso generado y asegurar su ejecución junto a Hanwha”, recalcó.

Estas declaraciones llegan tras informaciones publicadas en las últimas semanas que apuntaban a que el acercamiento entre Indra y Santa Bárbara Sistemas —filial europea de General Dynamics— podría poner en cuestión el acuerdo con la empresa surcoreana, una hipótesis que Recasens ha rechazado de plano.

El contrato con Hanwha fue suscrito el pasado mes de marzo, antes de los cambios en la cúpula de Indra que culminaron con la salida del presidente ejecutivo, Ángel Escribano, a comienzos de abril, y del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, semanas después.

El acuerdo contempla el desarrollo de sistemas de artillería autopropulsada “de vanguardia” con un fuerte componente nacional, una inversión estimada de 130 millones de euros y la creación de unos 1.500 empleos. El objetivo es desarrollar una versión española del obús autopropulsado K9.

Este proyecto se enmarca en el programa de artillería de cadenas adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), licitado por un importe de 4.554 millones de euros.

Además, a principios de abril, ya bajo la presidencia de Ángel Simón, Hanwha Aerospace e Indra firmaron un memorando de entendimiento para impulsar soluciones de vehículos blindados dirigidas al Ejército de Chile y explorar oportunidades conjuntas en América Latina.