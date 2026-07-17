Dos portaviones, submarinos y más de 20 buques: así impone EEUU el nuevo bloqueo contra Irán decretado por Trump

El despliegue naval incluye avanzados sistemas de combate y la presencia de unidades anfibias y submarinos, con instrucciones claras de uso de la fuerza si es necesario.

Las fuerzas estadounidenses han empleado fuego para inutilizar buques que desobedecieron órdenes, incluyendo ataques recientes contra petroleros que violaron el bloqueo.

El bloqueo afecta a toda la costa iraní, incluidos puertos y terminales petroleras, y cualquier embarcación con destino o salida en Irán puede ser interceptada.

Estados Unidos ha reactivado un bloqueo marítimo contra Irán, desplegando dos portaaviones, submarinos y más de 20 buques de guerra en Oriente Próximo.

Desde hace varios días, Estados Unidos ha reactivado el bloqueo marítimo contra Irán con uno de los mayores despliegues navales recientes en Oriente Próximo. La operación, avalada por el presidente Donald Trump y dirigida por el Mando Central (CENTCOM), concentra dos grupos de combate de portaviones, más de una veintena de buques de guerra, submarinos de ataque y cientos de aeronaves desplegadas entre bases regionales, unidades navales y nodos avanzados de reabastecimiento.

El dispositivo reproduce en gran medida el esquema del primer bloqueo impuesto este año, aunque introduce desde el inicio un claro endurecimiento. En sus primeras 24 horas, el CENTCOM aseguró haber forzado a dos buques mercantes a modificar su rumbo y haber dejado fuera de servicio a un tercero mediante fuego cinético, después de que desobedeciera las órdenes cursadas.

El primer bloqueo sobre el estrecho de Ormuz quedó suspendido tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad el pasado 17 de junio. Sin embargo, el despliegue militar estadounidense nunca abandonó la región y la postura naval ha permanecido prácticamente intacta desde el inicio de la operación Furia Épica.

La reanudación del bloqueo y de las operaciones militares —con la segunda ola de bombardeos cruzados— confirma que Washington considera superado aquel acuerdo y vuelve a utilizar su superioridad naval para imponer un bloqueo sobre la costa iraní en uno de los escenarios marítimos más sensibles para el comercio mundial y la seguridad energética.

Las instrucciones difundidas por las Fuerzas Navales de Estados Unidos en la región (NAVCENT) establecen que el bloqueo afecta a toda la costa iraní, incluidos sus puertos y terminales petroleras. Cualquier embarcación que navegue hacia o desde esos destinos podrá ser interceptada por las fuerzas estadounidenses.

La medida se aplica a todos los buques, independientemente de su bandera, aunque Washington sostiene que no obstaculizará el tránsito neutral por el estrecho de Ormuz cuando el origen o el destino no sea territorio iraní.

Según CENTCOM, el objetivo es impedir el tráfico marítimo relacionado con Irán mientras se mantiene abierto el principal corredor energético del Golfo para el resto del comercio internacional.

Dos portaaviones al frente

Durante la operación Furia Épica, tres grupos de combate de EEUU actuaron juntos por primera vez en 20 años en una zona de guerra. Sin embargo, tras completar casi un año de despliegue, el USS Gerald R. Ford, el portaviones más avanzado y poderoso del mundo, fue retirado de la zona.

Actualmente se encuentra en el Astillero Naval de Norfolk (EEUU), donde será sometido a amplias tareas de mantenimiento, inspecciones, reparaciones y modernización para garantizar su disponibilidad operativa.

Portaaviones USS Gerald R. Ford en el Astillero Naval de Norfolk. US Navy DVIDS

Tras la retirada del portaviones Gerald R. Ford, el núcleo del despliegue lo forman ahora los grupos de combate de los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George H.W. Bush, que llevan meses operando en el norte del mar Arábigo. Cada uno navega escoltado por hasta tres destructores de misiles guiados, uno de ellos responsable de la defensa integrada antiaérea y antimisil del grupo.

A este dispositivo se suman otros siete destructores desplegados de manera independiente, el crucero USS Princeton, el buque de combate litoral USS Tulsa y el buque expedicionario USS Miguel Keith, que proporcionan capacidad adicional de escolta, defensa aérea y apoyo logístico.

La presencia anfibia también se ha reforzado. El Grupo Anfibio de Combate encabezado por el USS Boxer, acompañado por el USS Comstock y el USS Portland, llegó a la zona de operaciones de la Quinta Flota a comienzos de julio.

Paralelamente, el grupo del USS Tripoli, integrado además por el USS New Orleans y el USS Rushmore, ha sido desplazado hacia el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Mando del Indo-Pacífico.

Aunque la Armada estadounidense no ha detallado oficialmente el componente submarino, diversas fuentes abiertas sitúan al menos dos submarinos de ataque acompañando a los grupos de portaaviones. Además, un submarino de misiles guiados —capaz de transportar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk y equipos de operaciones especiales— suele operar habitualmente en esta zona estratégica, según indica TWZ.

El despliegue se extiende también al mar Rojo, donde opera el destructor USS Gonzalez, y al Mediterráneo oriental. Allí permanecen destacados cuatro destructores, entre ellos USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius y USS Roosevelt, con base avanzada en Rota, además del USS Thomas Hudner, con puerto base en Mayport (Florida).

Uso de la fuerza

La nueva fase del bloqueo conserva las mismas reglas de enfrentamiento que la anterior. NAVCENT advierte de que las fuerzas estadounidenses podrán emplear fuego para inutilizar o destruir cualquier embarcación que no acate de inmediato las órdenes de las unidades encargadas del bloqueo o de los equipos de abordaje.

Durante la primera operación ya se recurrió a este tipo de acciones. En abril, el destructor USS Spruance disparó con su cañón Mk 45 de cinco pulgadas contra la sala de máquinas del carguero iraní M/V Touska.

En mayo, un caza F/A-18 Super Hornet inutilizó el petrolero M/T Hasna disparando con su cañón de 20 milímetros contra el timón.

En junio, aeronaves estadounidenses lanzaron dos misiles Hellfire contra el petrolero M/T Jalveer cuando intentaba transportar petróleo iraní por el golfo de Omán.

La primera acción conocida de esta nueva fase se produjo el 15 de julio, cuando, según CENTCOM, aeronaves estadounidenses dispararon misiles Hellfire contra la chimenea del petrolero M/T Belma, de bandera de Curazao, mientras navegaba en aguas internacionales con rumbo a la isla iraní de Jarg.