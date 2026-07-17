Macron y Merz se reúnen hoy para estrechar relaciones en materia de defensa tras el fracaso del FCAS

Alemania espera que sus tropas participen en maniobras nucleares francesas y se reafirma el apoyo al proyecto europeo de comunicaciones cifradas IRIS2.

Ambos países buscan mantener la colaboración en proyectos como el carro de combate de próxima generación y el Eurodrone, pese a las diferencias.

Macron y Merz se reúnen para reforzar la cooperación en defensa tras el fracaso del programa FCAS de cazas de sexta generación.

Los presidentes de Francia y Alemania tratarán hoy la cooperación en materia de disuasión nuclear, defensa antimisiles, capacidades de largo alcance y espacio en un encuentro ministerial conjunto.

El objetivo es demostrar que las dos mayores potencias de defensa de la Unión Europea aún pueden trabajar juntas a pesar de las diferencias sobre algunos de los principales programas de armamento, tal y como recoge Reuters.

El encuentro llega sólo unas semanas después de que ambos presidentes anunciaran el final del programa FCAS, cuyo pilar principal era el caza de sexta generación en el que también participaba España, por posturas irreconciliables en aspectos clave como el reparto industrial.

Otros frentes abiertos entre Francia y Alemania están relacionados con el desarrollo de un carro de combate de próxima generación y los contratiempos en el programa Eurodrone, en el que España participa.

Un funcionario francés citado por Reuters reconoció que las conversaciones "no son un camino en el que todo esté necesariamente alineado", pero afirmó que la cooperación en la industria de defensa franco-alemana era más importante que el fallido FCAS.

Por parte de Alemania, otro funcionario explicó que todo apunta a que se alcanzará un acuerdo sobre cómo continuar el desarrollo de los diferentes pilares del proyecto FCAS, entre los que se encuentra el propio caza, pero que también incluye partes como la nube de combate en la que participa Indra.

Ambos países, según la misma persona, se han comprometido en centrarse en los enlaces de datos entre los aviones de combate y en el software relacionado.

Un asunto que estará igualmente sobre la mesa será la propuesta de Macron de "disuasión nuclear avanzada", presentada el pasado marzo, según la cual los aliados europeos podrán participar en las maniobras francesas relacionadas con el armamento radiactivo.

Berlín espera ahora acordar que las tropas alemanas participen en uno de estos ejercicios nucleares franceses el próximo otoño, aunque todavía no se ha confirmado.

La reunión tratará igualmente sistemas convencionales, como las capacidades de alerta temprana y de ataque a larga distancia, así como la defensa antimisiles. Todos ellos temas en los que profundizaron en la reciente cumbre de la OTAN en Ankara.

En cuanto a la parte espacial, desde París apuntan a que se reafirmará el apoyo al proyecto IRIS2 como la constelación de referencia de Europa en comunicaciones cifradas.