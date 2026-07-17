Integrasys abre un Centro de Excelencia en Berlín para aprovechar el rearme alemán y el impulso al sector espacial

La iniciativa se enmarca en el aumento del gasto en defensa de Alemania y la creación de un Comando Europeo de Componentes Espaciales.

El centro facilitará el desarrollo de proyectos en el marco de la OTAN y colaboraciones como el programa Ninja 2 junto a la alemana Rheinmetall.

La apertura refuerza la expansión internacional de Integrasys y su colaboración con el Ministerio de Defensa alemán y el ecosistema industrial local.

Integrasys ha inaugurado un Centro de Excelencia en Berlín centrado en tecnologías de comunicaciones y posicionamiento balístico.

La empresa española Integrasys, especializada en comunicaciones y redes satelitales, ha inaugurado un Centro de Excelencia en Berlín en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa de Alemania y su creciente apuesta por las capacidades espaciales. La nueva instalación se centrará en tecnologías de comunicaciones y posicionamiento balístico.

La apertura refuerza la estrategia de expansión internacional de la compañía, que ya cuenta con centros en Ucrania, Francia, Reino Unido y Luxemburgo, además de presencia en Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el consejero delegado de Integrasys, Álvaro Sánchez, señala que en el nuevo centro "vamos a desarrollar tecnología, con el soporte del Ministerio de Defensa alemán y con talento alemán", con el objetivo de obtener la clasificación de seguridad alemana.

"La elección de Berlín responde también a criterios estratégicos. Las instalaciones se ubican a menos de un kilómetro del Ministerio de Defensa, lo que facilitará la colaboración con el ecosistema institucional e industrial del país", sostiene.

Sánchez define la apertura como “un paso estratégico clave” dentro de la expansión europea de la compañía. “Alemania está incrementando de forma significativa su inversión en defensa y desempeñará un papel central en la arquitectura de seguridad europea. Nuestra presencia en Berlín nos permitirá estrechar la colaboración con los principales actores del ecosistema alemán y europeo”, afirma.

Desde esta base, Integrasys prevé además impulsar su actividad en Europa Central, con especial foco en Polonia y Hungría.

La compañía, según ha avanzado Sánchez a El ESPAÑOL, ya participa en varios proyectos liderados por Alemania y mantiene iniciativas en el marco de la OTAN. Entre ellos destaca el programa Ninja 2, desarrollado junto a la compañía alemana Rheinmetall, orientado a una munición de pequeño tamaño con capacidades de inteligencia.

Gasto de defensa alemán

La decisión de abrir este centro coincide con el fuerte aumento previsto del gasto militar alemán. El Gobierno federal, liderado por el conservador Friedrich Merz, aprobó el proyecto de Presupuestos para 2027, que contempla un incremento de un tercio en defensa respecto a 2026, hasta los 109.700 millones de euros, equivalente al 2,2% del PIB.

No obstante, el Ejecutivo prevé elevar el esfuerzo hasta el 3,1% del PIB en términos computables por la OTAN, al incluir el fondo especial de defensa y la ayuda a Ucrania, lo que situaría el gasto total en 144.900 millones en 2027. A más largo plazo, Berlín aspira a alcanzar los 183.700 millones en 2030 para reforzar sus capacidades estratégicas y su autonomía operativa dentro de la OTAN y la Unión Europea.

Asimismo, el Gobierno de este país ha propuesto la creación en territorio alemán y de un Comando Europeo de Componentes Espaciales para coordinar las operaciones militares en el espacio y reducir la dependencia de la tecnología estadounidense.

En este escenario, Integrasys busca consolidar su posición en uno de los principales polos europeos de innovación en defensa y espacio.

Colaboración industrial

El Centro de Excelencia, operativo desde hace poco más de un mes, está dirigido por Christian Kullmann, ejecutivo con experiencia en la industria de defensa y el sector satelital. Su misión es impulsar el desarrollo de capacidades tecnológicas de nueva generación en colaboración con socios industriales y organismos públicos europeos.

Con esta apertura, Integrasys refuerza su posicionamiento en uno de los mercados de mayor crecimiento de la industria europea de defensa y busca capitalizar el impulso inversor de Alemania en tecnologías críticas para las capacidades militares del futuro.