Indra cierra acuerdos en Ucrania para participar en el restablecimiento de servicios críticos y mejora de la defensa

El Gobierno de España financiará un estudio marco liderado por Indra como hoja de ruta para la recuperación de la infraestructura de navegación aérea ucraniana.

Indra mantuvo reuniones con comisiones parlamentarias ucranianas y participa en el Consejo Empresarial España-Ucrania para explorar oportunidades en defensa, movilidad y espacio.

La compañía española ha firmado un convenio con UkSATSE para apoyar la modernización y reactivación de la gestión del tráfico aéreo en Ucrania tras la guerra.

Indra ha cerrado acuerdos en Ucrania para colaborar en la recuperación de servicios críticos y la modernización de infraestructuras estratégicas.

La tecnológica española Indra ha estado esta semana en Ucrania con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración en defensa, protección de infraestructuras críticas, gestión de tráfico aéreo y ferroviaria, espacio e inteligencia artificial.

Según han explicado en una nota, una delegación encabezada por Juan Ramón Hernández Barrera, jefe de gabinete de Indra, acompañó al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el viaje institucional y empresarial a Kiev, con motivo del Encuentro Empresarial España-Ucrania 2026.

Entre los temas tratados con las Fuerzas Armadas, empresas e instituciones ucranianas ha estado la oportunidad de colaboración en ámbitos estratégicos de defensa aérea y protección de infraestructuras estratégicas para el país.

Asimismo, la compañía ha mantenido encuentros con miembros de varias comisiones de la Rada Suprema, entre ellas las de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia y Cooperación Internacional, y ha asistido a la primera reunión del Consejo Empresarial España-Ucrania.

En el marco del encuentro, Indra ha reforzado su compromiso como socio tecnológico estratégico de este país mediante la firma de un acuerdo de cooperación con el proveedor de servicios de navegación aérea UkSATSE.

Un acuerdo que se suma a otras iniciativas que Indra lleva a cabo con UkSATSE para impulsar la modernización de infraestructuras estratégicas y de uso dual.

El objetivo de este acuerdo es apoyar la recuperación, modernización y futura reactivación de los sistemas de gestión de tráfico aéreo en el país tras la guerra.

La compañía liderada por Ángel Simón también llevará a cabo un estudio marco financiado por el Gobierno de España que servirá como hoja de ruta para la recuperación y modernización de la infraestructura de navegación aérea.

Además de firmar estos acuerdos, Indra participa en el Consejo Empresarial España-Ucrania y directivos de sus negocios de Defensa, Air Traffic, Mobility y Espacio están manteniendo encuentros para analizar oportunidades de colaboración con diversos actores institucionales y privados.

La visita de la delegación de la compañía se produce, además, en un momento en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, han firmado este mismo miércoles un acuerdo para la producción conjunta de drones, en el marco de una nueva Asociación Industrial.