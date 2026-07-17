Boeing dotará a los helicópteros de ataque Apache con radares AESA para mitigar su vulnerabilidad ante los drones

La decisión final sobre la adopción del radar AESA la tomará el Ejército de EEUU, principal operador mundial del Apache.

El radar dejará de estar en el mástil del rotor y se instalará en el fuselaje, gracias a su mayor alcance, que permitirá detectar amenazas a 50-70 km.

Boeing planea equipar los helicópteros de ataque Apache con radares AESA para mejorar su protección frente a drones y municiones merodeadoras.

La irrupción masiva de drones y municiones merodeadoras ha cambiado de manera radical el campo de batalla donde se libran los conflictos modernos y puesto en entredicho a las unidades que antes se consideraban indispensables para hacer la guerra.

Es el caso, por ejemplo, de los helicópteros de ataque, sobre los cuales ahora se discute si se han vuelto obsoletos dada su gran vulnerabilidad ante la amenaza que suponen los sistemas aéreos no tripulados.

Desde Boeing, no obstante, sostienen que estas aeronaves continuarán constituyendo un activo vital para los ejércitos, siempre y cuando se las dote de nuevas capacidades y tecnologías para adaptarlas a las exigencias de los escenarios bélicos del futuro, y asegurar así su supervivencia en los combates.

"A medida que aprendemos de Ucrania, del conflicto actual con Irán y de otros conflictos alrededor del mundo, continuamos modernizando y adaptando esta aeronave para hacer frente a la evolución de la guerra", ha señalado Terry Jamison, director de Programas de Helicópteros de Ataque de Boeing.

En este sentido, durante una presentación ante la prensa, Jamison ha destacado que la compañía estadounidense está invirtiendo recursos de I+D en el desarrollo de un radar AESA específicamente para sus helicópteros Apache, en servicio en 19 países alrededor del mundo.

Los sistemas AESA, utilizados normalmente en aviones de combate, son capaces de rastrear múltiples objetivos al mismo tiempo con un alto grado de fiabilidad gracias a que emite haces de radio en un amplio espectro de frecuencias de forma simultánea.

"Incluso podremos vislumbrar enjambres de pequeños drones", ha subrayado Jamison.

La iniciativa de diseñar uno de estos radares para los Apache se ha gestado en el seno del llamado Equipo Apache, una organización que, según Jamison, integran los 19 operarios del helicóptero, fabricantes y proveedores de componentes, la oficina de gestión del programa y el Gobierno de EEUU.

Esta sinergia es la que permite debatir el rumbo tecnológico de la aeronave frente a los nuevos desafíos en el campo de batalla. "Gracias a Equipo Apache, podemos analizar y compartir ideas sobre qué debería incluirse en el helicóptero", ha explicado Jamison.

Helicóptero Apache Boeing

"Hay varios fabricantes de equipos originales de la aeronave que actualmente cuentan con capacidad AESA y que estamos evaluando para su posible integración en Apache, a medida que avanzamos en la modernización del ejército", ha revelado el directivo del gigante aeroespacial estadounidense.

No obstante, Jamison ha dejado claro que la última palabra sobre la adopción definitiva de este radar la tendrá su principal cliente: el Ejército de EEUU, que será el que establezca "los requisitos sobre qué sensor AESA se utilizará o si, de hecho, se utilizará alguno".

Integración del radar

Una de las decisiones de diseño más llamativas de esta propuesta es el cambio de la ubicación física del radar, que ya no se situará en el mástil del rotor -la posición del actual sistema de control de tiro Longbow- sino en el cuerpo de la aeronave.

"Existen varias opciones. La que considero más prometedora es un radar AESA montado en el fuselaje. Son los que hemos analizado y de los que hemos recibido información", ha puntualizado Jamison.

Helicóptero Apache con el radar de control de tiro 'Longbow' en el mástil del rotor Boeing

Este cambio de ubicación responde a una evolución fundamental en la táctica militar y en la propia física de los sensores modernos. En el pasado, los helicópteros necesitaban asomarse mínimamente sobre obstáculos para explorar el terreno, una limitación impuesta por la tecnología de la época que hoy ya no es necesaria gracias al incremento masivo en el rango de detección.

"Creo que la razón por la que se instaló originalmente en la parte superior era para poder ocultar la aeronave tras el terreno, ya que nuestro radar de control de tiro tenía un alcance de ocho kilómetros", ha explicado el directivo de Boeing.

"Al instalar un radar AESA, con un alcance de 50, 60 o 70 km, ocultar la aeronave tras una colina, un árbol o un edificio ya no es tan crucial como cuando teníamos ese alcance menor del radar de control de tiro", ha insistido.

Además de multiplicar el alcance, este sensor dotará al Apache de una polivalencia sin precedentes frente a todo tipo de amenazas y no sólo como una herramienta clave en misiones contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS). "Será aire-tierra, aire-aire, marítimo, de todo", ha confirmado Jamison.

"La fidelidad y el alcance que ofrece es la gran ventaja que obtenemos de un radar AESA en comparación con el actual", ha afirmado Jamison. "El radar de ahora es genial, pero siempre buscamos el siguiente nivel y el AESA ofrece capacidades que no tenemos en la actualidad".