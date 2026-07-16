La UE da luz verde a AGILE, el fondo de innovación para que las pymes y 'startups' accedan a contratos de defensa

La iniciativa busca reducir la concentración de contratos en grandes compañías y facilitar el acceso acelerado a instalaciones de prueba y experimentación para pymes tecnológicas.

AGILE apoyará entre 20 y 30 proyectos, proporcionando hasta el 100% de la financiación e incluye mecanismos para integrar a las pequeñas empresas en las cadenas de suministro de grandes corporaciones.

El programa ofrecerá ayudas rápidas con plazos de adjudicación de hasta cuatro meses y permitirá a las empresas reclamar gastos retroactivos hasta tres meses antes del cierre de convocatorias.

La UE lanza el fondo AGILE con 115 millones de euros para impulsar la innovación militar y facilitar el acceso de pymes y startups a contratos de defensa.

El Parlamento Europeo pone en marcha un fondo de 115 millones de euros dentro del marco del programa AGILE que, a partir del próximo año, buscará acelerar la innovación militar en la Unión Europea.

El pacto, cerrado durante la noche del miércoles, mantiene la premisa inicial de conceder ayudas con plazos de adjudicación cortos de máximo cuatro meses, según recoge Europa Press.

También introduce ayudas a pymes y startups tecnológicas, como el acceso acelerado a instalaciones de ensayo y campos de prueba militares, o la creación de canales de intermediación directa con los gigantes de la industria de defensa.

Este nuevo instrumento busca corregir una de las carencias más relevantes del sector de la industria de la defensa en Europa, que es la concentración del mercado.

El programa AGILE apoyará entre 20 y 30 proyectos proporcionando hasta el 100% de financiación, mantendrá además una cláusula retroactiva para que las empresas puedan reclamar gastos incurridos hasta tres meses antes del cierre de las convocatorias.

Según explican desde el Ejecutivo comunitario, este hecho dificulta la innovación porque los proyectos disruptivos suelen quedar fuera de las licitaciones públicas tradicionales debido a las barreras de entrada y la burocracia.

Según dijo anteriormente el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, hasta el 80% de los contratos de defensa en la Unión Europea acaban en manos de las diez principales compañías del sector, un porcentaje que contrasta con el de Estados Unidos, donde los gigantes de la industria se hacen con el 40% de los mismos.

Como medida de prevención de esta situación, este proyecto piloto incluye un mecanismo de intermediación que facilitará que los desarrollos de las empresas más pequeñas se integren en las cadenas de suministro de las grandes corporaciones.

Otro de los asuntos más importantes incluidos en este pacto es el acceso acelerado a las pymes a instalaciones de prueba y experimentación para abordar "una barrera clave" a la hora de que estas puedan lanzar sus productos al mercado.

La presidencia irlandesa del Congreso de la UE, que ha dirigido las negociaciones, ha celebrado la rapidez con la que se ha tramitado la norma en un momento de alta tensión geopolítica.

"En el contexto de seguridad actual, Europa debe impulsar la innovación con mayor rapidez y transformar la excelencia tecnológica en capacidad operativa", ha defendido Helen McEntee, ministra de Defensa de Irlanda, tras sellar el pacto.

Tras este acuerdo político provisional, el texto deberá ser refrendado formalmente por los Veintisiete y por el pleno de la Eurocámara en los próximos meses.