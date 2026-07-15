Ucrania se blinda contra los misiles rusos: lanza su propio escudo y firma alianzas con sus aliados europeos y EEUU

Ucrania ha presentado su propio sistema antimisiles Freya, basado en tecnología nacional y europea, que emplea un interceptor de bajo coste y arquitectura abierta para integrarse con radares aliados.

Estados Unidos también permitirá que Ucrania fabrique en su territorio misiles Patriot, agilizando el acceso a estos interceptores.

Francia ha autorizado por primera vez a Ucrania la producción local de misiles interceptores Aster, compatibles con el sistema SAMP/T europeo.

Ucrania y diez países europeos han firmado en París la creación de una Coalición Antibalística para reforzar la defensa frente a misiles rusos.

La necesidad de tecnología antimisiles ha llevado Volodímir Zelenski a plantear un escenario multisistema, apoyándose en aliados europeos y Estados Unidos, con el que disponer de capacidades avanzadas contra las municiones rusas.

En la tarde del lunes, en París, un grupo de diez países —Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido— firmaron la creación de la Coalición Antibalística.

El objetivo pasa por integrar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de los países miembros para construir una capacidad compartida frente a la amenaza de los misiles balísticos, representada en Europa por Rusia.

De forma paralela a la fundación de esa coalición, aprovechando la presencia de Zelenski en París, Francia y Ucrania estrecharon importantes lazos industriales.

"El presidente Zelenski y yo acordamos una hoja de ruta entre nuestros dos países, implementando lo que se acordó el pasado noviembre con respecto a nuestra cooperación bilateral en materia de defensa", explicó el presidente Emmanuel Macron.

Este anuncio marca la primera vez que Francia acepta licenciar a Ucrania la producción de sistemas avanzados de defensa, una medida que permitirá a Kiev incrementar sus reservas de municiones interceptoras de misiles.

La transferencia tecnológica incluye la capacidad de fabricación en territorio ucraniano de los misiles interceptores Aster, compatibles con el sistema de defensa antiaérea SAMP/T, el designado como el equivalente europeo del Patriot.

El desgaste de las reservas de armamento estadounidense provocado por la guerra de Irán ya se traduce en importantes retrasos para los clientes del sistema Patriot, particularmente en los misiles interceptores, cuyo cuello de botella ya apunta a resolverse, como pronto, a principios de la próxima década.

Para intentar recortar al máximo los tiempos, Trump autorizó la pasada semana la fabricación de los interceptores en territorio ucraniano, marcando un importante precedente en cuanto a la industria misilística de Kiev.

"Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva", subrayó el propio Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara la pasada semana.

El presidente estadounidense recordó, además, que muy pocos países tienen capacidad para producir los Patriot, aunque se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a fabricarlos "muy rápido".

Necesidades urgentes

Más allá de los últimos acuerdos alcanzados por Zelenski, Ucrania ha impulsado su particular sistema de defensa aérea para cubrir las necesidades operativas más urgentes.

"Este es un modelo europeo", afirmó el propio presidente ucraniano. Freya, como así se llama, "es nuestro sistema antimisiles balísticos ucraniano, un análogo en términos de interceptación al Patriot".

La idea del Freya (o Freyja) es contar con el control absoluto de todo el desarrollo tecnológico y la cadena de producción en su industria.

Será, por tanto, la pata ucraniana de la Coalición Antibalística firmada en París. Y apostará por un sistema de más bajo coste y simplicidad de fabricación.

El mandatario ucraniano defendió la necesidad de que Europa cuente con una defensa antibalística "sólida, fiable y más económica que otros sistemas". Para poner en contexto, un interceptor de PAC-2 del sistema Patriot supera holgadamente los dos millones de euros.

También incidió en la urgencia de avanzar en el desarrollo de "los interceptores y el sistema necesarios" para reforzar la seguridad del continente. Máxime cuando la puesta en marcha de las fábricas de los interceptores Patriot y Aster llevará tiempo.

Además de los sistemas lanzadores y los misiles fabricados en Ucrania, Zelenski explicó que sistemas como el Freya también requieren radares y unidades de mando y control que podrían aportar otros países aliados.

Freya, el sistema ucraniano

Ucrania, que lleva en guerra desde febrero de 2022, se ha convertido en este tiempo en uno de los referentes tecnológicos en el ámbito de la defensa europea y líder en algunos segmentos a nivel mundial, como es el caso de los drones.

Fruto de este auge —impulsado por la natural necesidad de capacidades militares— han aparecido compañías como Fire Point, de la que bebe directamente el sistema Freya.

En particular, según recoge Defense News, el próximo escudo antimisiles ucraniano se basa en el interceptor FP-7.x.

Este misil tendrá una velocidad de entre 1500 y 2000 metros por segundo, una longitud de 7,25 m y un diámetro de fuselaje de 0,53 m.

Los ingenieros ucranianos de Fire Point han tomado como punto de partida la estructura externa y el fuselaje del misil soviético 48N6, un componente de los conocidos sistemas S-300 y S-400 de Rusia.

La principal novedad en cuanto al interceptor es que se han integrado nuevos materiales más livianos y resistentes respecto a los que equipaba el misil originalmente.

Misil FP-7 Fire Point Fire Point

Mientras que el Patriot utiliza un buscador de radar activo para localizar su objetivo de forma autónoma, el FP-7.x opta por un buscador de imágenes por infrarrojos, mucho más barato de fabricar, suministrado por la empresa alemana Diehl Defence.

Para garantizar su viabilidad en el campo de batalla, el FP-7.x se ha diseñado bajo un concepto estricto de arquitectura abierta.

Esto significa que el misil no dependerá de un radar exclusivo, sino que funcionará de manera agnóstica dentro de la red de vigilancia que los aliados occidentales ya han desplegado.

La detección de largo alcance del sistema Freya se apoyará en radares que ya han demostrado su valía en el frente.

Entre los sistemas compatibles se encuentran el Hensoldt TRML-4D alemán, el Thales Ground Master 400 y la familia Saab Giraffe 4A/8A.

Será, asimismo, totalmente compatible con sensores avanzados europeos y utilizará el centro de dirección de fuego de la firma noruega Kongsberg.

Al emplear el protocolo de comunicación estándar Link 16 de la OTAN, el Freya podrá recibir alertas tempranas e información de seguimiento detectada por cualquier plataforma aliada en el teatro de operaciones, integrándose de manera orgánica en el escudo defensivo preexistente.