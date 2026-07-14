Macron anuncia maniobras militares en los países vecinos de Ucrania para poner a prueba el despliegue tras el alto el fuego

Macron confirmó la entrega de nuevas baterías de misiles y la modernización de la aviación de combate ucraniana con aviones Rafale, además de nuevas sanciones europeas contra Rusia.

La misión será de carácter defensivo, apoyará la regeneración de las fuerzas ucranianas y facilitará la reanudación de actividades económicas como el tráfico marítimo y la apertura de aeropuertos.

Los ejercicios se realizarán por tierra, mar y aire, y buscan demostrar la preparación y credibilidad de los aliados en caso de alcanzarse un alto el fuego en Ucrania.

Emmanuel Macron anunció maniobras militares internacionales en países vecinos de Ucrania para probar los planes de despliegue defensivo de la coalición de apoyo a Kiev.

Con motivo de la cumbre de la Coalición de Voluntarios que se celebró ayer en París, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que los países vecinos de Ucrania acogerán en los próximos meses ejercicios militares internacionales.

El objetivo es poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición de apoyo a Kiev, según recoge Efe.

Las maniobras, que se llevarán a cabo por tierra, mar y aire, buscan demostrar que los aliados están "preparados, decididos y son creíbles" para proporcionar apoyo a Ucrania una vez se alcance un alto el fuego, explicó Macron.

El jefe de Estado francés también explicó que estos ejercicios forman parte de la planificación de la futura fuerza multinacional de apoyo a Ucrania, concebida para desplegarse tras el cese de las hostilidades.

La misión tendrá un carácter "puramente defensivo" y no constituye, "en ningún caso", un mecanismo de supervisión del alto el fuego, sino que contribuirá a garantizar su sostenibilidad, apoyar la regeneración de las fuerzas armadas ucranianas y facilitar la reanudación de las actividades económicas, como el tráfico marítimo y la apertura de los aeropuertos.

Esta coalición de países, en la que se encuentra España, ya ha completado la planificación militar bajo la coordinación de los jefes de Estado Mayor de los participantes.

Asimismo, Macron apuntó que el cuartel general de la fuerza continúa transformando esos planos en capacidades operativas.

En el ámbito militar, Macron confirmó una "hoja de ruta" bilateral con Ucrania para reforzar la defensa antiaérea mediante la entrega de nuevas baterías de misiles, radares y municiones adicionales.

En este punto, anunció un programa para modernizar la aviación de combate ucraniana con la futura incorporación de aviones Rafale y los sistemas de armamento asociados, cuyas primeras entregas están previstas entre 2028 y 2029, mientras que la formación de los pilotos comenzará en los próximos meses.

Seguridad europea

Macron sostuvo que el apoyo a Ucrania constituye "una inversión en la propia seguridad europea" y advirtió de que cualquier concesión ante Rusia supondría repetir errores del pasado.

"La historia de nuestro continente nos ha enseñado las consecuencias de ceder ante la agresión, y no volveremos a cometer ese error", declaró.

Y reiteró que los aliados mantienen tres prioridades: impulsar un alto el fuego que conduzca a una paz «justa y duradera», acelerar el apoyo financiero y militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones.

En el plano económico, Macron señaló que la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que afectará especialmente a los sectores bancario y financiero, al complejo militar-industrial y a las redes que ayudan a Moscú a eludir las restricciones internacionales.